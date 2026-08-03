Vízszünetre kell számítani Gyergyószentmiklós egy részén

Vízszolgáltatási fennakadásokra kell számítani hétfőn és kedden délelőtt Gyergyószentmiklós Virág negyedének északi részén, miután csatornázási munkálatok közben megsérült egy vízvezeték.

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A gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) tájékoztatása szerint a Virág negyed 51/A és 51/B tömbházai közelében végzett csatornázási és hálózatépítési munkálatok során sérült meg a vezeték.

A szakemberek jelenleg a hiba elhárításán dolgoznak, és igyekeznek úgy leválasztani a hálózatot, hogy csak a két érintett lépcsőházban szüneteljen a vízellátás.

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Amennyiben ez nem lehetséges, átmenetileg a Virág negyed teljes északi részén szünetelhet a vízszolgáltatás hétfőn, valamint kedden a délelőtti órákban.