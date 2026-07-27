Kozán István

Élőben tette helyre a tanácselnök az alelnökét

2026. július 27., 17:552026. július 27., 17:55

„Nem igaz, Csaba, ne vezesd félre az embereket” – így fogalmazva lépett váratlanul elődje telefonjának kamerája elé Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Abszurd jelenetet láthatnak, ha ide kattintva egy percig nézik Borboly Csaba megyeitanács-alelnök hétfői élő bejelentkezését. A Hargita megyei önkormányzat egykori elnöke (2008-2024) próbál valamit elmagyarázni, amit

csak az érthet meg, aki követte az elmúlt hónapok homoródfürdői cirkuszát.

Gyakorlatilag arról van szó, hogy Borboly hétfőn előterjesztett egy határozattervezetet, amiről 26 megyei önkormányzati képviselő közül 19-en úgy döntöttek, hogy a negatív szakvélemények miatt ne kerüljön napirendre – a határozattervezet több homoródfürdői villa felújítására vonatkozik. Kibúvót is hagytak Borbolynak a tanácsosok, akárcsak a tanár a diáknak:

ha csütörtökre szépen „megtanulja a leckét”, azaz úgy készíti elő a határozattervezetet, hogy az végre megfeleljen a jogi elvárásoknak, akkor a legközelebbi tanácsülésen ismét szavaznak róla.

És itt érkezünk el az élő bejelentkezéshez, ahol Borboly már nem arról beszél, hogy 16 évnyi tanácselnöki munka után még mindig nem tudja, hogy hogyan is kell rendesen elkészíteni egy határozattervezet, hanem arról, hogy „Hargita megyében minden fiatal számára szükség van arra, hogy lehessen érdemben és jól táborozni. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ez a pályázati kiírás arról szól, hogy attól lesz valami nulla százalék önrészes, ha megvan a cselekvési terv az inkluzióról, a bevonásról”. Ezt hallva Bíró Barna Botond tanácselnök – tehát Borboly Csaba főnöke – odalép hozzá és ezt mondja:

Nem igaz Csaba, nem nulla százalék, ne vezesd félre az embereket!”

Mivel Borboly évtizedes élőzős „praxisa” alatt

még sosem fordult elő vele, hogy valaki meg merte kérdőjelezni Hargita megye tótumfaktumának gondolatait,

ezért látványosan zavarba jön, és csak ennyit tud válaszolni: „na látják, tehát be fogom tenni, én köszönöm, én örökké örvendek, hogy az élőmben, én korábban is örvendtem, hogy alelnökként is részt vett az élőmben, és megint újra együtt tudunk tartani élőket”. Bíró röviden így válaszol erre a hablatyra: „Mindenben támogatólag állunk hozzá, aminek törvényes lehetőségei vannak. Hajrá!” A két RMDSZ-es politikus közötti szóváltásnak önmagában még hírértéke sincs, egy dolog miatt azonban nagyon fontos foglalkoznunk vele. Azért, mert Bíró olyan tényre tapint rá, amit Borboly két évtizeden keresztül figyelmen kívül hagyott:

arra, hogy tényleg nincs ingyen pénz.

Vagyis nincs „nulla százalék önrész”. Ezt minden polgármester tudja Borszéktől Kökösig és Gyimesbükktől Marosludasig. Minden közösségvezető tisztában van azzal, hogy a „nulla százalék önrészes” pályázatok miatt kell sok önkormányzatnak hitelekért folyamodnia a bankokhoz és a kincstárhoz,

ugyanis a megnyert pályázatok a munkálatok végére jelentősen megdrágulnak, a különbözetet pedig saját büdzséből kell előteremteni. Az elkészült létesítményeket, beruházásokat aztán saját pénzből kell fenntartani, működtetni, javítani. Erről minden pályázati anyag oldalakon keresztül rendelkezik. Szóval ingyen pénz… A jó gazda ezzel nyilván tisztában van. Minden másért keressék bizalommal Borboly Csabát,

akinek elnöksége során teljesen szétrohadt a kirulyfürdői és a homoródfürdői diáktábor.