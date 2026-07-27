Megint dróndarabok becsapódásának veszélye miatt figyelmeztették a tulceaiakat Ro-Alertben

A légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére figyelmeztették hétfő délután Ro-Alert üzenetben a hatóságok Tulcea megye északkeleti részének lakosságát. Hasonló riasztást délelőtt a megye délkeleti térségére is kiadtak.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a RO-Alert üzenetet 16 óra 5 perc körül küldték ki – ismerteti az Agerpres.

A hadsereg három légtérsértő drónt semmisített meg az elmúlt napokban, mindegyiket F-16-os vadászgépekről indított rakétákkal. Az első drónt július 24-én Buzău megyében, a másodikat július 25-én a Tulcea megyei Sfântu Gheorghe közelében, a harmadikat pedig július 26-án Sulina-Chilia térségében, a Fekete-tenger felett lőtték le.