Megint dróndarabok becsapódásának veszélye miatt figyelmeztették a tulceaiakat Ro-Alertben

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
A légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére figyelmeztették hétfő délután Ro-Alert üzenetben a hatóságok Tulcea megye északkeleti részének lakosságát. Hasonló riasztást délelőtt a megye délkeleti térségére is kiadtak.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a RO-Alert üzenetet 16 óra 5 perc körül küldték ki – ismerteti az Agerpres.
A hadsereg három légtérsértő drónt semmisített meg az elmúlt napokban, mindegyiket F-16-os vadászgépekről indított rakétákkal. Az első drónt július 24-én Buzău megyében, a másodikat július 25-én a Tulcea megyei Sfântu Gheorghe közelében, a harmadikat pedig július 26-án Sulina-Chilia térségében, a Fekete-tenger felett lőtték le.
Hétfőn 16 óra körül a hadsereg radarrendszere egy dróncsoportot észlelt az Ukrajnával közös folyami határ közelében.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti frakciói módosító javaslatot nyújtottak be, amely pénzügyi érdekeltségi nyilatkozat benyújtására kötelezné a közjogi méltóságokat és köztisztségviselők egy részét.
„Nem igaz, Csaba, ne vezesd félre az embereket” – így fogalmazva lépett váratlanul elődje telefonjának kamerája elé Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
Elfogadta hétfőn a szenátus költségvetési bizottsága a gázolaj jövedéki adóját ideiglenesen csökkentő törvénytervezetet.
Az Európai Unióban 0,2 százalékponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében az előző három hónaphoz képest – közölte hétfőn az Eurostat.
Bekérették hétfőn a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet, válaszként Románia légterének július 24-26. közötti ismételt megsértésére.
Idős férfi vesztette életét hétfőn Nyárádtőn, miután elektromos triciklijével egy hirtelen manővert hajtott végre, és elütötte őt egy szemből érkező haszongépjármű – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
A Sanitas Szakszervezeti Szövetség hétfőn bejelentette, hogy kedden általános sztrájk kezdődik az egészségügyben.
Mindössze négy óra alatt 239 közlekedési szabálysértést állapítottak meg a Hargita megyei közlekedési rendőrök a 15-ös országúton tartott fokozott ellenőrzés során. A szabálytalanságok döntő többségét a gyorshajtás tette ki.
szóljon hozzá!