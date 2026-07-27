Több mint kétszáz gyorshajtót bírságoltak meg négy óra alatt a 15-ös országúton

Mindössze négy óra alatt 239 közlekedési szabálysértést állapítottak meg a Hargita megyei közlekedési rendőrök a 15-ös országúton tartott fokozott ellenőrzés során. A szabálytalanságok döntő többségét a gyorshajtás tette ki.

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A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a közlekedésrendészeti szolgálat munkatársai vasárnap 13 és 17 óra között úgynevezett RELEU típusú akciót tartottak a 15-ös országúton. Az ellenőrzés célja a közlekedésbiztonság növelése, a balesetek megelőzése, valamint a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorítása volt.

A rendőrök összesen 239 bírságot szabtak ki, ezek közül 231-et gyorshajtás miatt,

kettőt szabálytalan előzésért, egyet a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, ötöt pedig egyéb közlekedési szabályszegések miatt. Az ellenőrzések nyomán

11 vezetői engedélyt vontak be, ebből kilencet sebességtúllépés, kettőt pedig szabálytalan előzés miatt.

Emellett négy forgalmi engedélyt is bevontak. A Román Gépjármű-nyilvántartó Hivatal (RAR) szakembereinek közreműködésével 11 jármű műszaki állapotát is ellenőrizték.

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Az akciónak megelőző jellege is volt: az autósokat tájékoztatták a közlekedési szabályok megszegésének következményeiről, valamint a 15-ös országúton bekövetkező súlyos balesetek leggyakoribb okairól. Ennek részeként 70 tájékoztató anyagot is kiosztottak.

A rendőrség szerint a hasonló közlekedésrendészeti akciók a következő időszakban is folytatódnak Hargita megye útjain.