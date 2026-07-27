Több mint kétszáz gyorshajtót bírságoltak meg négy óra alatt a 15-ös országúton

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Mindössze négy óra alatt 239 közlekedési szabálysértést állapítottak meg a Hargita megyei közlekedési rendőrök a 15-ös országúton tartott fokozott ellenőrzés során. A szabálytalanságok döntő többségét a gyorshajtás tette ki.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a közlekedésrendészeti szolgálat munkatársai vasárnap 13 és 17 óra között úgynevezett RELEU típusú akciót tartottak a 15-ös országúton. Az ellenőrzés célja a közlekedésbiztonság növelése, a balesetek megelőzése, valamint a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorítása volt.
kettőt szabálytalan előzésért, egyet a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, ötöt pedig egyéb közlekedési szabályszegések miatt. Az ellenőrzések nyomán
Emellett négy forgalmi engedélyt is bevontak. A Román Gépjármű-nyilvántartó Hivatal (RAR) szakembereinek közreműködésével 11 jármű műszaki állapotát is ellenőrizték.
Az akciónak megelőző jellege is volt: az autósokat tájékoztatták a közlekedési szabályok megszegésének következményeiről, valamint a 15-ös országúton bekövetkező súlyos balesetek leggyakoribb okairól. Ennek részeként 70 tájékoztató anyagot is kiosztottak.
A rendőrség szerint a hasonló közlekedésrendészeti akciók a következő időszakban is folytatódnak Hargita megye útjain.
Alig néhány óra leforgása alatt három olyan sofőrt is kiszűrtek a Hargita megyei rendőrök, akik súlyosan veszélyeztették a közlekedés biztonságát.
A korábbi, eredménytelen közbeszerzések után új feltételekkel próbálják a fuvarozókat jelentkezésre bírni a Hargita megyei vidéki buszjáratok működtetésére. A szerződések idejét két évre csökkentették, és megszüntették az útvonalak csoportosítását.
A román hadsereg három, az ország légterébe engedély nélkül behatoló drónt semmisített meg az elmúlt napokban, mindegyiket F–16-os vadászgépekről indított rakétákkal.
Közzétették hétfőn a tanárok véglegesítő vizsgájának óvások elbírálása utáni végleges eredményeit.
Elkészült a következő kéthetes, július 27. és augusztus 9. közötti időszak időjárási előrejelzése. Nagyon úgy tűnik, visszakapjuk a nyarat az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfői jelentése szerint.
Miközben egyes országok tiltani próbálják a közösségi médiát a fiataloknak, máshol már választásokat nyernek a platformokon. A Tusványos egyik múlt heti médiapanelje a jövő nyilvánosságáról és a figyelem új gazdaságáról szólt.
A körforgalomban való közlekedés gyakran okoz nehézséget a járművezetőknek, az egyik leggyakoribb dilemma pedig, hogy kell-e indexelni a kereszteződésbe való behajtáskor. A rendőrség videóban adott egyértelmű választ.
Zivatarokra és szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia több megyéjére.
A védelmi minisztérium radarrendszere hétfőn egy drónt észlelt, amely Sulinától keletre behatolt Románia légterébe. A helyzet megfigyelésére 8 óra 53 perckor két F-16-os vadászgép szállt fel a fetești 86-os légi támaszpontról.
Hatéves húgukat próbálták megmenteni azok a 12 és 15 éves fiútestvérek, akik a Moldova-folyóba fulladtak vasárnap – közölték a tragédia körülményeit vizsgáló nyomozáshoz közel álló források.
szóljon hozzá!