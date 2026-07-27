Székelyföld teljes területét érinti a mai viharriasztás

Zivatarokra és szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia több megyéjére.

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A meteorológusok szerint hétfő déltől 23 óráig Máramarosban, a Körösvidéken, a Bánságban, Erdélyben (Hargita, Kovászna és Maros megyében is), a hegyekben, Olténia nyugati felében és Moldva északnyugati térségében felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható.

A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15–25 litert négyzetméterenként, a szél sebessége átmenetileg elérheti az 50–70 kilométer/órát.

A Déli-Kárpátokban, a Kárpát-kanyarban, valamint helyenként az Erdélyi-szigethegységben megerősödő szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben hétfő estétől kedd reggelig. Az érintett térségekben 70–80 km/órás, a magasan fekvő területeken pedig akár 90–100 km/órás széllökésekre lehet számítani.

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A meteorológusok szerint a keddi nap folyamán Moldva középső részén, Erdély keleti térségeiben, Dobrudzsa északi részén és Olténia nyugati felében is szeles lesz az idő, a széllökések sebessége elérheti a 45–50 kilométer/órát – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.