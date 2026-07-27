Nem lőtték ki, csak elaltatták: egy iskola udvarán fogták be a Nagyszebenben kószáló medvét

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A medve jelenlétét a 112-n jelezték, a hatóságok pedig Ro-Alert-üzenetben figyelmeztették a lakosságot.

A nagyvadat végül a pedagógiai főgimnázium udvarán kerítették be, meglőtték altatólövedékkel, majd a környezetőrség és az erdőőrség képviselőinek utasításai alapján az erdőbe szállították – írja az Agerpres hírügynökség a nagyszebeni polgármesteri hivatal sajtószóvivője, Mirela Gligore közlésére hivatkozva.

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A helyszínen a városi katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai, állatorvos, erdész, csendőrök és rohammentősök intézkedtek.

Egyébként nem először fordul elő, hogy tanintézmény udvarára téved egy medve, Csíkszeredában már többször is volt rá példa. 2018-ban az Octavian Goga Főgimnázium udvarán lőttek ki egy medvét, 2023-ban pedig a Venczel József Szakközépiskola udvarára tért be egy medve, majd felmászott egy fára mintegy 30 méterre az épülettől, amelyben már diákok tartózkodtak – ezt is kilőtték.

korábban írtuk Kilőtték a csíkszeredai iskolaudvaron lévő medvét A gyerekek és a lakók biztonsága érdekében eltávolították azt a medvét, amely péntek reggel bukkant fel Csíkszereda taplocai városrészén.