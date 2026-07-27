Nem lőtték ki, csak elaltatták: egy iskola udvarán fogták be a Nagyszebenben kószáló medvét

Óvodát és iskolát elválasztó kerítés sem okozott gondot egy medvének 2018-ban Csíkszeredában. Archív
Fotó: Gecse Noémi
Medvét láttak hétfő reggel Nagyszeben egyik legforgalmasabb utcája, a Vasile Milea sugárút közelében.
2026. július 27., 09:462026. július 27., 09:46
2026. július 27., 10:032026. július 27., 10:03
A medve jelenlétét a 112-n jelezték, a hatóságok pedig Ro-Alert-üzenetben figyelmeztették a lakosságot.
A nagyvadat végül a pedagógiai főgimnázium udvarán kerítették be, meglőtték altatólövedékkel, majd a környezetőrség és az erdőőrség képviselőinek utasításai alapján az erdőbe szállították – írja az Agerpres hírügynökség a nagyszebeni polgármesteri hivatal sajtószóvivője, Mirela Gligore közlésére hivatkozva.
A helyszínen a városi katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai, állatorvos, erdész, csendőrök és rohammentősök intézkedtek.
Egyébként nem először fordul elő, hogy tanintézmény udvarára téved egy medve, Csíkszeredában már többször is volt rá példa. 2018-ban az Octavian Goga Főgimnázium udvarán lőttek ki egy medvét, 2023-ban pedig a Venczel József Szakközépiskola udvarára tért be egy medve, majd felmászott egy fára mintegy 30 méterre az épülettől, amelyben már diákok tartózkodtak – ezt is kilőtték.
A gyerekek és a lakók biztonsága érdekében eltávolították azt a medvét, amely péntek reggel bukkant fel Csíkszereda taplocai városrészén.
Rekordgyorsasággal érkezett meg a környezetvédelmi minisztériumból a kilövési engedély arra a medvére, amely kedd reggel jókora riadalmat keltett Csíkszeredában.
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