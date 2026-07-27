Elkezdődik az általános sztrájk kedden az egészségügyben

Úgy tűnik, nem sikerül elkerülni, és általános sztrájk indul kedden az egészségügyben

Még nem tudni, pontosan hogyan zajlik majd a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás, hányan vesznek részt abban és meddig tart, de elindítja kedden az általános sztrájkot az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet.

Széchely István 2026. július 27., 07:392026. július 27., 07:39

Rendkívüli ülést tartott az érdekvédelmi tömörülés vezetőtanácsa pénteken, hogy megtegye az utolsó előkészületeket az egészségügyi rendszerben kedden kezdődő általános sztrájk előtt. Hirdetés A kormány a legradikálisabb tiltakozás szélére sodorta a rendszerben dolgozók jogaiért küzdő érdekvédelmet, és

jelenleg a legfőbb gondjuk a sztrájkolók védelme és a betegek biztonsága

– tette közzé a Sanitas a pénteki ülés után. Még vannak megválaszolásra váró kérdések, de azt már eldöntötte a szakszervezet, hogy

kedden elindítja a munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot

– tudtuk meg Nyulas Emmától, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetőjétől. „Kedden elindítjuk, ha egy emberrel, ha kettővel, ha tízzel, ha százzal, de a betegek az elsők, ők a figyelmet megkapják, és az alkalmazottak, akik munkában maradnak, a betegeket el fogják látni, mindegy, hogy mi van.

A sürgősség annál inkább fog dolgozni, tehát azok az előírások, amelyek az általános sztrájkra vonatkoznak, minden be lesznek tartva, nem szeretnénk, hogy abból bárkinek valami problémája legyen, hogy felemeljük a hangunkat egy megfelelő, becsületes bértörvény érdekében”

– fogalmazott. Összefogtak a bértörvény-tervezet ellen a szakszervezeti tömbök Időközben összefogott az állami szféra különböző területein dolgozó alkalmazottak érdekeit képviselő szakszervezeteket tömörítő öt nagy szakszervezeti tömb is. A CNSLR Frăţia, az Alfa Kartell, a CSDR, a Meridian és a BNS közös közleményben utasítja el a közszférában dolgozók bérezésének szabályozására előkészített új, egységes bértörvény-tervezetet,

annak azonnali visszavonását követelik,

majd a törvény kidolgozásának újraindítását valós társadalmi párbeszéd mellett,

továbbá azt is bejelentették, hogy nem vesznek részt a jelenlegi tervezettel kapcsolatos egyetlen egyeztetésen sem. A Sanitas kérésére egyébként néhány napja felfüggesztette a Bukaresti Ítélőtábla az egységes bértörvény-tervezet véglegesítési eljárását a szakszervezet múlt hónapban benyújtott beadványának végleges elbírálásáig. Abban a Sanitas azt kifogásolta, hogy

a kormány nem egyeztetett a szakszervezetekkel a tervezet tartalmáról.

A szakszervezeti tömbök közös bejelentése alapján most már nem is fog, úgy tűnik tehát, hogy csak egy új bértörvény-tervezet kidolgozása oldhatja fel a helyzetet. Alkalmazást készítettek a kórházi személyzethiány szemléltetésére A Sanitas a bértörvénnyel kapcsolatos kifogások mellett az egészségügyi rendszer intézményeit egyre inkább sújtó személyzethiány miatt is tiltakozik. A napokban egy alkalmazást is készítettek, amely megyékre, kórházakra, sőt, azon belül személyzeti kategóriákra bontva tájékoztat a személyzethiány mértékéről. A térképen a három székelyföldi megye közül kettő –

Hargita és Kovászna – is a személyzethiány által leginkább érintett megyék közt jelenik meg.

Az adatok szerint országos viszonylatban az állások 22,1 százaléka betöltetlen az egészségügyben, ez 55 000 állást jelent.

Hargita megyében a jóváhagyott állások 25,9 százaléka, 1194 állás betöltetlen a kórházakban.

A szakszervezet alkalmazása szerint százalékos arányban a székelyudvarhelyi kórházban a legnagyobb a személyzethiány (29%, 444 állás), abszolút számokban viszont a csíkszeredai kórházban (26,1%, 529 állás). A Kovászna megyei egészségügyben a jóváhagyott állások 32 százaléka betöltetlen, e tekintetben a sepsiszentgyörgyi kórházban vannak a legnagyobb gondok, ahol 35 százalékos a betöltetlen állások aránya – ez 500 állást jelent.

Maros megye a személyzethiány által kisebb mértékben érintett megyék narancssárga színét kapta meg.