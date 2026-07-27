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Elkezdődik az általános sztrájk kedden az egészségügyben

Úgy tűnik, nem sikerül elkerülni, és általános sztrájk indul kedden az egészségügyben

Úgy tűnik, nem sikerül elkerülni, és általános sztrájk indul kedden az egészségügyben

Fotó: Thomas Campean

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Még nem tudni, pontosan hogyan zajlik majd a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás, hányan vesznek részt abban és meddig tart, de elindítja kedden az általános sztrájkot az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet.

Széchely István

2026. július 27., 07:392026. július 27., 07:39

Rendkívüli ülést tartott az érdekvédelmi tömörülés vezetőtanácsa pénteken, hogy megtegye az utolsó előkészületeket az egészségügyi rendszerben kedden kezdődő általános sztrájk előtt.

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A kormány a legradikálisabb tiltakozás szélére sodorta a rendszerben dolgozók jogaiért küzdő érdekvédelmet, és

jelenleg a legfőbb gondjuk a sztrájkolók védelme és a betegek biztonsága

– tette közzé a Sanitas a pénteki ülés után.

Még vannak megválaszolásra váró kérdések, de azt már eldöntötte a szakszervezet, hogy

kedden elindítja a munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot

– tudtuk meg Nyulas Emmától, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetőjétől.

„Kedden elindítjuk, ha egy emberrel, ha kettővel, ha tízzel, ha százzal, de a betegek az elsők, ők a figyelmet megkapják, és az alkalmazottak, akik munkában maradnak, a betegeket el fogják látni, mindegy, hogy mi van.

Idézet
A sürgősség annál inkább fog dolgozni, tehát azok az előírások, amelyek az általános sztrájkra vonatkoznak, minden be lesznek tartva, nem szeretnénk, hogy abból bárkinek valami problémája legyen, hogy felemeljük a hangunkat egy megfelelő, becsületes bértörvény érdekében”

– fogalmazott.

Összefogtak a bértörvény-tervezet ellen a szakszervezeti tömbök

Időközben összefogott az állami szféra különböző területein dolgozó alkalmazottak érdekeit képviselő szakszervezeteket tömörítő öt nagy szakszervezeti tömb is. A CNSLR Frăţia, az Alfa Kartell, a CSDR, a Meridian és a BNS

  • közös közleményben utasítja el a közszférában dolgozók bérezésének szabályozására előkészített új, egységes bértörvény-tervezetet,

  • annak azonnali visszavonását követelik,

  • majd a törvény kidolgozásának újraindítását valós társadalmi párbeszéd mellett,

  • továbbá azt is bejelentették, hogy nem vesznek részt a jelenlegi tervezettel kapcsolatos egyetlen egyeztetésen sem.

A Sanitas kérésére egyébként néhány napja felfüggesztette a Bukaresti Ítélőtábla az egységes bértörvény-tervezet véglegesítési eljárását a szakszervezet múlt hónapban benyújtott beadványának végleges elbírálásáig. Abban a Sanitas azt kifogásolta, hogy

a kormány nem egyeztetett a szakszervezetekkel a tervezet tartalmáról.

A szakszervezeti tömbök közös bejelentése alapján most már nem is fog, úgy tűnik tehát, hogy csak egy új bértörvény-tervezet kidolgozása oldhatja fel a helyzetet.

Alkalmazást készítettek a kórházi személyzethiány szemléltetésére

A Sanitas a bértörvénnyel kapcsolatos kifogások mellett az egészségügyi rendszer intézményeit egyre inkább sújtó személyzethiány miatt is tiltakozik. A napokban egy alkalmazást is készítettek, amely megyékre, kórházakra, sőt, azon belül személyzeti kategóriákra bontva tájékoztat a személyzethiány mértékéről. A térképen a három székelyföldi megye közül kettő –

Hargita és Kovászna – is a személyzethiány által leginkább érintett megyék közt jelenik meg.

Az adatok szerint országos viszonylatban az állások 22,1 százaléka betöltetlen az egészségügyben, ez 55 000 állást jelent.

Hargita megyében a jóváhagyott állások 25,9 százaléka, 1194 állás betöltetlen a kórházakban.

A szakszervezet alkalmazása szerint százalékos arányban a székelyudvarhelyi kórházban a legnagyobb a személyzethiány (29%, 444 állás), abszolút számokban viszont a csíkszeredai kórházban (26,1%, 529 állás).

A Kovászna megyei egészségügyben a jóváhagyott állások 32 százaléka betöltetlen, e tekintetben a sepsiszentgyörgyi kórházban vannak a legnagyobb gondok, ahol 35 százalékos a betöltetlen állások aránya – ez 500 állást jelent.

Maros megye a személyzethiány által kisebb mértékben érintett megyék narancssárga színét kapta meg.

A szakszervezet adatai szerint ott az állások 18,6 százaléka betöltetlen a kórházakban. Az egyes egységekben azonban nagyon nagy különbségek vannak e tekintetben, a segesvári kórházban például 44,8 százalékos a betöltetlen állások aránya (329 állás), derül ki a Sanitas alkalmazásában.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Háromszék Egészségügy
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