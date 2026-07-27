Elkezdődik az általános sztrájk kedden az egészségügyben

Úgy tűnik, nem sikerül elkerülni, és általános sztrájk indul kedden az egészségügyben
Fotó: Thomas Campean
Még nem tudni, pontosan hogyan zajlik majd a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás, hányan vesznek részt abban és meddig tart, de elindítja kedden az általános sztrájkot az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet.
Rendkívüli ülést tartott az érdekvédelmi tömörülés vezetőtanácsa pénteken, hogy megtegye az utolsó előkészületeket az egészségügyi rendszerben kedden kezdődő általános sztrájk előtt.
A kormány a legradikálisabb tiltakozás szélére sodorta a rendszerben dolgozók jogaiért küzdő érdekvédelmet, és
– tette közzé a Sanitas a pénteki ülés után.
Még vannak megválaszolásra váró kérdések, de azt már eldöntötte a szakszervezet, hogy
– tudtuk meg Nyulas Emmától, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetőjétől.
„Kedden elindítjuk, ha egy emberrel, ha kettővel, ha tízzel, ha százzal, de a betegek az elsők, ők a figyelmet megkapják, és az alkalmazottak, akik munkában maradnak, a betegeket el fogják látni, mindegy, hogy mi van.
– fogalmazott.
Időközben összefogott az állami szféra különböző területein dolgozó alkalmazottak érdekeit képviselő szakszervezeteket tömörítő öt nagy szakszervezeti tömb is. A CNSLR Frăţia, az Alfa Kartell, a CSDR, a Meridian és a BNS
közös közleményben utasítja el a közszférában dolgozók bérezésének szabályozására előkészített új, egységes bértörvény-tervezetet,
annak azonnali visszavonását követelik,
majd a törvény kidolgozásának újraindítását valós társadalmi párbeszéd mellett,
továbbá azt is bejelentették, hogy nem vesznek részt a jelenlegi tervezettel kapcsolatos egyetlen egyeztetésen sem.
A Sanitas kérésére egyébként néhány napja felfüggesztette a Bukaresti Ítélőtábla az egységes bértörvény-tervezet véglegesítési eljárását a szakszervezet múlt hónapban benyújtott beadványának végleges elbírálásáig. Abban a Sanitas azt kifogásolta, hogy
A szakszervezeti tömbök közös bejelentése alapján most már nem is fog, úgy tűnik tehát, hogy csak egy új bértörvény-tervezet kidolgozása oldhatja fel a helyzetet.
A Sanitas a bértörvénnyel kapcsolatos kifogások mellett az egészségügyi rendszer intézményeit egyre inkább sújtó személyzethiány miatt is tiltakozik. A napokban egy alkalmazást is készítettek, amely megyékre, kórházakra, sőt, azon belül személyzeti kategóriákra bontva tájékoztat a személyzethiány mértékéről. A térképen a három székelyföldi megye közül kettő –
Az adatok szerint országos viszonylatban az állások 22,1 százaléka betöltetlen az egészségügyben, ez 55 000 állást jelent.
A szakszervezet alkalmazása szerint százalékos arányban a székelyudvarhelyi kórházban a legnagyobb a személyzethiány (29%, 444 állás), abszolút számokban viszont a csíkszeredai kórházban (26,1%, 529 állás).
A Kovászna megyei egészségügyben a jóváhagyott állások 32 százaléka betöltetlen, e tekintetben a sepsiszentgyörgyi kórházban vannak a legnagyobb gondok, ahol 35 százalékos a betöltetlen állások aránya – ez 500 állást jelent.
A szakszervezet adatai szerint ott az állások 18,6 százaléka betöltetlen a kórházakban. Az egyes egységekben azonban nagyon nagy különbségek vannak e tekintetben, a segesvári kórházban például 44,8 százalékos a betöltetlen állások aránya (329 állás), derül ki a Sanitas alkalmazásában.
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