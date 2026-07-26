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Csak a miheztartás végett: továbbra is az AUR a legnépszerűbb párt Romániában

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a szavazatok 34 százalékával nyerne, ha vasárnap tartanák a parlamenti választásokat; a Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatottsága 23, a Nemzeti Liberális Párté (PNL) 21 százalékos.

Székelyhon

2026. július 26., 19:062026. július 26., 19:06

A CURS közvélemény-kutató vasárnap közzétett felméréséből az is kiderül, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 9,

az RMDSZ 4, az SOS Románia 3 százalékot kapna. A PNRR-Piedone és a Konzervatív Akció (AC) egyaránt 2 százalékot érne el a biztos szavazók körében

– számol be az Agerpres.

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A felmérés szerint tíz romániai közül nyolc úgy véli, hogy Románia rossz irányba halad, míg a válaszadók 16 százaléka szerint jó irányba tart az ország.

A politikusok bizalmi indexének rangsorában Călin Georgescu áll az első helyen 33 százalékkal. Õt Nicușor Dan követi 30 százalékkal, majd George Simion következik 24, Ilie Bolojan és Sorin Grindeanu egyaránt 23, Cristian Popescu Piedone pedig 18 százalékkal. A felsorolt politikusok egyikében sem bízik a válaszadók abszolút többsége.

Az intézmények közül a hadsereg megítélése a legkedvezőbb: a megkérdezettek 81 százalékának jó vagy nagyon jó véleménye van róla.

A második helyen az egyház áll 79 százalékkal, majd a tűzoltók és a SMURD következnek 66 százalékkal. A rangsor végén a kormány és a parlament áll: előbbi intézményt a válaszadók 19, utóbbit 20 százaléka értékeli kedvezően.

A megkérdezettek többsége elutasítja az előre hozott parlamenti választásokat: 58 százalékuk nem ért egyet ezzel, 33 százalékuk támogatná. Ugyanakkor

57 százalék ellenzi Románia elnökének felfüggesztését és leváltását, míg 31 százalék egyetértene ezzel a forgatókönyvvel.

A CURS telefonos felmérése július 14. és 24. között készült, 1108 fős mintán. A hibahatár ±3 százalékpont.

Belföld Politika
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