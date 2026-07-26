Forgalomból kivont járművekkel és ittasan is közlekedtek

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Alkoholos befolyásoltság alatt vezetett több sofőrt a hétvégén Hargita megyében, a rendőrség bűncselekmény elkövetése miatt indított eljárás ellenük.
2026. július 26., 14:092026. július 26., 14:09
2026. július 26., 14:092026. július 26., 14:09
A Hargita megyei rendőrség sajtóirodája közleményben számolt be arról, hogy péntektől-vasárnapig a közlekedésügyi rendőrök milyen kihágásokkal, bűncselekményekkel szembesültek az ellenőrzések során.
Mint megtudtuk pénteken este a 12-es országúton, Madéfalván igazoltattak egy 41 éves, csíkkarcfalvi sofőrt. Az adatbázis-ellenőrzés során kiderült, hogy
Az ügyben a rendőrök büntetőeljárást indítottak.
Szombaton három bűncselekményt elkövető gépkocsivezetőt is azonosítottak. Reggel a csíkszeredai Fürdő utcában egy
A jármű vezetője, egy 28 éves csíkszeredai férfi volt. Kiderült, hogy a gépkocsi nincs beíratva.
Aznap délután a gyergyószentmiklósi rendőrök Ditróban ellenőriztek, ahol igazoltattak egy húsz éves helybéli sofőrt.
A férfit kórházba szállították vérvételre az alkoholkoncentráció pontos megállapítása érdekében.
Szombaton este a székelyudvarhelyi rendőrséget a 112-es segélyhívószámon értesítették arról, hogy Parajd közelében baleset történt. A helyszíni vizsgálat megállapította, hogy egy 44 éves parajdi férfi, aki Gyergyószentmiklós irányából Parajd felé haladt, és nekihajtott az út jobb oldalán lévő hídfőnek.
Az ellenőrzések során kiderült, hogy nem rendelkezik gépjárművezetői engedéllyel.
Vasárnapra virradóra is voltak ellenőrzések. Többek között a rendőrök megállítottak és igazoltattak egy 46 éves gyergyószentmiklósi férfit, aki ittasan vezetett. Az alkoholszonda 0,59 mg/l tiszta alkoholt mutatott ki a kilélegzett levegőben. A férfit kórházba szállították vérvételre.
Az ukrajnai háború kezdetétől 33 esetben sértették meg orosz drónok Románia légterét – közölte vasárnap a védelmi minisztérium.
Záporokra, zivatarokra, viharos szélre és jégesőre figyelmeztető sárga jelzésű előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország több térségére.
Újabb drónt lőtt le vasárnap reggel 10:13-kor a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött, a Sulina-Chilia térségben – jelentette be a Facebook-oldalán Nicușor Dan.
Az ilyenkor megszokotthoz képest „csípősebb” volt a reggel országszerte az elmúlt napok lehűlése és csapadékos időjárása miatt.
Buzău és Vrancea megyében is volt egy földrengés vasárnap hajnalban – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Markó Bélával egyeztetett a határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton.
A város fő vízvezetékének meghibásodása miatt vasárnap, előreláthatóan este 8 óráig nem lesz ivóvíz Segesváron és a környező településeken.
Az idei Tusványos talán legbarátságosabb estéjén már érezni lehetett, hogy közeleg a búcsú, de a nagyszínpad előtti hangulaton ennek nyoma sem látszott.
A fesztiválélmény megmarad, csak közben folyamatos matekozás zajlik: mire menjen el a napi keret? Egy nap Tusványoson könnyen elvisz 60–100 lejt, de tapasztalataink szerint a legtöbb fiatal igyekezett okosan beosztani a pénzét.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt szombaton 15 óra 13 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
szóljon hozzá!