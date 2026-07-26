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Forgalomból kivont járművekkel és ittasan is közlekedtek

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Alkoholos befolyásoltság alatt vezetett több sofőrt a hétvégén Hargita megyében, a rendőrség bűncselekmény elkövetése miatt indított eljárás ellenük.

Székelyhon

2026. július 26., 14:092026. július 26., 14:09

2026. július 26., 14:092026. július 26., 14:09

A Hargita megyei rendőrség sajtóirodája közleményben számolt be arról, hogy péntektől-vasárnapig a közlekedésügyi rendőrök milyen kihágásokkal, bűncselekményekkel szembesültek az ellenőrzések során.

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Mint megtudtuk pénteken este a 12-es országúton, Madéfalván igazoltattak egy 41 éves, csíkkarcfalvi sofőrt. Az adatbázis-ellenőrzés során kiderült, hogy

a férfinak nincs gépjárművezetői engedélye, továbbá az általa vezetett gépkocsit kivonták a forgalomból.

Az ügyben a rendőrök büntetőeljárást indítottak.

Szombaton három bűncselekményt elkövető gépkocsivezetőt is azonosítottak. Reggel a csíkszeredai Fürdő utcában egy

olyan személygépkocsira figyeltek fel, ami rendszámtábla nélkül közlekedett.

A jármű vezetője, egy 28 éves csíkszeredai férfi volt. Kiderült, hogy a gépkocsi nincs beíratva.

Aznap délután a gyergyószentmiklósi rendőrök Ditróban ellenőriztek, ahol igazoltattak egy húsz éves helybéli sofőrt.

Az alkoholszonda 0,88 mg/l tiszta alkoholt mutatott az általa kilélegzett levegőben.

A férfit kórházba szállították vérvételre az alkoholkoncentráció pontos megállapítása érdekében.

Szombaton este a székelyudvarhelyi rendőrséget a 112-es segélyhívószámon értesítették arról, hogy Parajd közelében baleset történt. A helyszíni vizsgálat megállapította, hogy egy 44 éves parajdi férfi, aki Gyergyószentmiklós irányából Parajd felé haladt, és nekihajtott az út jobb oldalán lévő hídfőnek.

A sofőrt sérülései miatt nem tudták alkoholszondával megvizsgálni, ezért kórházba szállították szakorvosi ellátásra.

Az ellenőrzések során kiderült, hogy nem rendelkezik gépjárművezetői engedéllyel.

Vasárnapra virradóra is voltak ellenőrzések. Többek között a rendőrök megállítottak és igazoltattak egy 46 éves gyergyószentmiklósi férfit, aki ittasan vezetett. Az alkoholszonda 0,59 mg/l tiszta alkoholt mutatott ki a kilélegzett levegőben. A férfit kórházba szállították vérvételre.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Rendőrség
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