Forgalomból kivont járművekkel és ittasan is közlekedtek

Alkoholos befolyásoltság alatt vezetett több sofőrt a hétvégén Hargita megyében, a rendőrség bűncselekmény elkövetése miatt indított eljárás ellenük.

Székelyhon 2026. július 26., 14:092026. július 26., 14:09 2026. július 26., 14:092026. július 26., 14:09

A Hargita megyei rendőrség sajtóirodája közleményben számolt be arról, hogy péntektől-vasárnapig a közlekedésügyi rendőrök milyen kihágásokkal, bűncselekményekkel szembesültek az ellenőrzések során. Hirdetés Mint megtudtuk pénteken este a 12-es országúton, Madéfalván igazoltattak egy 41 éves, csíkkarcfalvi sofőrt. Az adatbázis-ellenőrzés során kiderült, hogy

a férfinak nincs gépjárművezetői engedélye, továbbá az általa vezetett gépkocsit kivonták a forgalomból.

Az ügyben a rendőrök büntetőeljárást indítottak. Szombaton három bűncselekményt elkövető gépkocsivezetőt is azonosítottak. Reggel a csíkszeredai Fürdő utcában egy

olyan személygépkocsira figyeltek fel, ami rendszámtábla nélkül közlekedett.

A jármű vezetője, egy 28 éves csíkszeredai férfi volt. Kiderült, hogy a gépkocsi nincs beíratva. Aznap délután a gyergyószentmiklósi rendőrök Ditróban ellenőriztek, ahol igazoltattak egy húsz éves helybéli sofőrt.

Az alkoholszonda 0,88 mg/l tiszta alkoholt mutatott az általa kilélegzett levegőben.

A férfit kórházba szállították vérvételre az alkoholkoncentráció pontos megállapítása érdekében. Szombaton este a székelyudvarhelyi rendőrséget a 112-es segélyhívószámon értesítették arról, hogy Parajd közelében baleset történt. A helyszíni vizsgálat megállapította, hogy egy 44 éves parajdi férfi, aki Gyergyószentmiklós irányából Parajd felé haladt, és nekihajtott az út jobb oldalán lévő hídfőnek.

A sofőrt sérülései miatt nem tudták alkoholszondával megvizsgálni, ezért kórházba szállították szakorvosi ellátásra.