Fogyóban Hargita megye: tízezrekkel lehetünk kevesebben két évtized múlva

Hargita megye lakossága folyamatosan csökken, egyes települések pedig az elnéptelenedés határára sodródtak. A frissen elfogadott megyei területrendezési terv szerint 2040-re a városok is jelentős népességcsökkenéssel számolhatnak.

Barabás Hajnal 2026. július 20., 08:242026. július 20., 08:24

Hargita megye egyik legnagyobb kihívása a következő évtizedekben az, hogy egyre kevesebben maradnak a településeken. A tavasszal elfogadott megyei területrendezési terv (PATJ) demográfiai fejezete meglehetősen borúlátó képet fest a megye helyzetéről. korábban írtuk Ilyen a következő évtized iránya – elkészült Hargita megye új területrendezési terve Meglehetősen hosszas előkészítés után elfogadták Hargita megye új területrendezési tervét, amely új fejlesztési irányokat vetít előre a megyében. A terv tíz évre szól. A dokumentum a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektet. A dokumentum szerint a megye 67 közigazgatási egységéből 29-ben

már jelenleg sem éri el a lakosság száma a 2500 főt.

Hét településen – Székelyderzs, Kányád, Székelyandrásfalva, Homoródalmás, Oklánd, Gyergyóholló és Tusnádfürdő esetében – a népesség már 1500 fő alá csökkent. Hirdetés Különösen szemléletes adat, hogy Székelyderzsen már csak 851 lakost tartanak nyilván, és további

52 olyan apró település(rész) van a megyében, ahol száz embernél is kevesebben élnek.

Például Siménfalva községben hat ilyen falu található, Galócáson öt, Kányádon pedig négy.

Fotó: Borbély Fanni

Nemcsak a falvak, a városok is fogynak A PATJ előrejelzése szerint ha tovább folytatódik a népessségfogyási trend, akkor

2040-re a városok lakossága is számottevően csökkenhet.

Csíkszereda népessége több mint 4600 fővel, Székelyudvarhelyé közel ötezerrel lehet kevesebb, de Gyergyószentmiklós és Maroshévíz esetében is 15 százalékot meghaladó fogyással számolnak. A dokumentum ugyanakkor arra is rámutat, hogy

vannak ellenkező folyamatok is.

Csíkpálfalva például a szuburbanizáció következtében akár 25,9 százalékos népességnövekedést könyvelhet el, míg Csíkszentmihály esetében is enyhe növekedést vetítenek előre. „A szolgáltatások fenntarthatóságát is veszélyezteti” Fülöp Ottilia megyei főépítész lapunknak korábban elmondta, hogy a népességfogyás már nem csupán demográfiai kérdés, hanem a települések jövőbeni működését is befolyásolja.

A lakosságszám csökkenése közvetlenül kihat a szolgáltatások fenntarthatóságára, az önkormányzatok bevételeire és a települések fejlődési lehetőségeire is

– fogalmazott. A szakember szerint különösen az elszigeteltebb falvak a legsérülékenyebbek, ahol a legalapvetőbb szolgáltatások biztosítása sem megy gördülékenyen.

Fotó: Borbély Fanni

A népességcsökkenés nem csak Hargita megyei sajátosság A téma kapcsán Gergely Orsolya csíkszeredai szociológust kérdeztük. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen okok állhatnak a nagy fokú népességcsökkenés hátterében. Megkeresésünkre elmondta, hogy a jelenség mögött több, egymást erősítő folyamat áll, hiszen

egyszerre van jelen az alacsony gyermekvállalási kedv, az elöregedés, a külföldi munkavállalás, valamint a belső migráció is.

Azt is kiemelte, hogy a populáció fogyása nem kifejezetten Hargita megyei sajátosság, hanem ez jellemző a legtöbb európai országra. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy

a népességfogyás nem új keletű jelenség, hanem több mint három évtizede tartó folyamat.

Az első nagy törést az 1990-es évek gazdasági átalakulása jelentette, amikor számos ipari munkahely megszűnt, ami elindította az elvándorlást. Az Európai Unióhoz való 2007-es csatlakozással pedig a külföldi munkavállalás tömeges méreteket öltött, elsősorban a fiatal, munkaképes korosztály körében. „Ráadásul

sok esetben már nem ideiglenes munkavállalásról, hanem végleges letelepedésről beszélhetünk,

főleg azokban az esetekben, amelyekben a kivándoroltak gyermekei már intézményesített oktatási rendszerbe léptek, azaz elkezdték a napközit, iskolát” – fogalmazott a szakember. Ehhez adódott hozzá, hogy egyre később alapítanak családot a fiatalok, kevesebb gyermek születik, miközben a társadalom folyamatosan öregszik.

Egy település akkor kerül igazán veszélybe, amikor már nem tudja fenntartani saját intézményeit.

Kevesebb gyermek születik, egyre nehezebb működtetni az iskolát, az orvosi rendelőt vagy a tömegközlekedést. Ez pedig újabb elvándorlást indíthat el” – mutatott rá a népességcsökkenés következményeire. korábban írtuk Tovább fogy és öregszik Románia lakossága: 2080-ra 15,6 millió alá csökkenhet a népesség Románia lakónépessége 2080-ra 15,633 millió főre csökkenhet a 2025. január 1-jén nyilvántartott 19,043 millióról – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb népesség-előreszámításából. Azonban a jelenlegi folyamatok nem mindenhol egyformák. Míg számos periférikus település tovább veszít lakosságából, a városkörnyéki községek egy része erősödni kezdett, különösen azok, amelyek tömegközlekedéssel is könnyen elérhetőek.

A székelyföldi térségben is egyre inkább megfigyelhető a szuburbanizáció, azaz sokan a városok környékére költöznek, miközben továbbra is a városokban dolgoznak

– magyarázta a szociológus. korábban írtuk Csökkenő népesség, átalakuló családmodellek – kimagaslóan magas az egyedülálló férfiak aránya Székelyföldön Románia népessége 1991 óta fogy, a jelenség háttere mögött a gazdasági bizonytalanságnál mélyebb okok húzódnak meg: késői házasságkötés, átalakuló életformák, de egy különös székelyföldi jelenségre is felhívta a figyelmet Horváth István szociológus. Van kiút a népességfogyásra? Gergely Orsolya szerint a népességfogyást teljesen megállítani valószínűleg nem lehet, de lassítható a folyamat, ehhez azonban egyszerre több területen is beavatkozásra volna szükség. Ezek közül az egyik legfontosabb a lakhatás biztosítása, az orvoslakások építésével példázódott Csíkszeredában, amely beruházás több fiatal orvost vonzott a hargitai megyeszékhelyre. A szociológus úgy véli,

a fiatalok helyben maradását jelentősen segíthetné, ha elérhetőbbé válna a saját otthon megszerzése.

Például az elöregedő falvakba is lehet szívesebben költöznének, ha olcsóbban jutnának lakáshoz, és ha a mobilitás is megoldott volna, lenne elérhető tömegközlekedés, amely összekötné ezeket a falvakat a várossal. Külföldi példákat is említett,

Olaszországban több elnéptelenedő település jelképes, akár egy eurós áron kínált ingatlanokat,

illetve felújítási támogatásokat biztosított annak érdekében, hogy új lakókat vonzzon. Svájcban pedig egyes hegyvidéki települések pénzügyi ösztönzőkkel, kedvezményes telkekkel és családtámogatási programokkal próbálták helyben tartani vagy visszacsábítani a fiatalokat.

Fotó: László Ildikó

Összességében elmondható, hogy térségünkbe is a lakhatás és mobilitás biztosítása mellett

kiszámítható jövőképpel, vállalkozásokat támogató programokkal, adókedvezményekkel lehetne a fiatalokat visszacsábítani.

Szintén fontos lehet a távmunkához szükséges digitális infrastruktúra fejlesztése is, hiszen azok a fiatalok, akik home office-ban (saját otthonukban) dolgoznak, szívesebben költöznének vidékre, ha adott ehhez az infrastruktúra. Ugyanakkor a közösség megtartó ereje is kulcsfontosságú, hiszen ahol van közösségi élet, onnan kevésbé vándorolnak el, illetve szívesebben kapcsolódnak be a település életébe.

A településeknek saját identitást, egyedi arculatot és helyi jövőképet kell kialakítaniuk a fennmaradásért