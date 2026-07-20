Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fogyóban Hargita megye: tízezrekkel lehetünk kevesebben két évtized múlva

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hargita megye lakossága folyamatosan csökken, egyes települések pedig az elnéptelenedés határára sodródtak. A frissen elfogadott megyei területrendezési terv szerint 2040-re a városok is jelentős népességcsökkenéssel számolhatnak.

Barabás Hajnal

2026. július 20., 08:242026. július 20., 08:24

Hargita megye egyik legnagyobb kihívása a következő évtizedekben az, hogy egyre kevesebben maradnak a településeken. A tavasszal elfogadott megyei területrendezési terv (PATJ) demográfiai fejezete meglehetősen borúlátó képet fest a megye helyzetéről.

korábban írtuk

Ilyen a következő évtized iránya – elkészült Hargita megye új területrendezési terve
Ilyen a következő évtized iránya – elkészült Hargita megye új területrendezési terve

Meglehetősen hosszas előkészítés után elfogadták Hargita megye új területrendezési tervét, amely új fejlesztési irányokat vetít előre a megyében. A terv tíz évre szól. A dokumentum a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektet.

A dokumentum szerint a megye 67 közigazgatási egységéből 29-ben

már jelenleg sem éri el a lakosság száma a 2500 főt.

Hét településen – Székelyderzs, Kányád, Székelyandrásfalva, Homoródalmás, Oklánd, Gyergyóholló és Tusnádfürdő esetében – a népesség már 1500 fő alá csökkent.

Hirdetés

Különösen szemléletes adat, hogy Székelyderzsen már csak 851 lakost tartanak nyilván, és további

52 olyan apró település(rész) van a megyében, ahol száz embernél is kevesebben élnek.

Például Siménfalva községben hat ilyen falu található, Galócáson öt, Kányádon pedig négy.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Nemcsak a falvak, a városok is fogynak

A PATJ előrejelzése szerint ha tovább folytatódik a népessségfogyási trend, akkor

2040-re a városok lakossága is számottevően csökkenhet.

Csíkszereda népessége több mint 4600 fővel, Székelyudvarhelyé közel ötezerrel lehet kevesebb, de Gyergyószentmiklós és Maroshévíz esetében is 15 százalékot meghaladó fogyással számolnak.

A dokumentum ugyanakkor arra is rámutat, hogy

vannak ellenkező folyamatok is.

Csíkpálfalva például a szuburbanizáció következtében akár 25,9 százalékos népességnövekedést könyvelhet el, míg Csíkszentmihály esetében is enyhe növekedést vetítenek előre.

„A szolgáltatások fenntarthatóságát is veszélyezteti”

Fülöp Ottilia megyei főépítész lapunknak korábban elmondta, hogy a népességfogyás már nem csupán demográfiai kérdés, hanem a települések jövőbeni működését is befolyásolja.

Idézet
A lakosságszám csökkenése közvetlenül kihat a szolgáltatások fenntarthatóságára, az önkormányzatok bevételeire és a települések fejlődési lehetőségeire is

– fogalmazott. A szakember szerint különösen az elszigeteltebb falvak a legsérülékenyebbek, ahol a legalapvetőbb szolgáltatások biztosítása sem megy gördülékenyen.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A népességcsökkenés nem csak Hargita megyei sajátosság

A téma kapcsán Gergely Orsolya csíkszeredai szociológust kérdeztük. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen okok állhatnak a nagy fokú népességcsökkenés hátterében. Megkeresésünkre elmondta, hogy a jelenség mögött több, egymást erősítő folyamat áll, hiszen

egyszerre van jelen az alacsony gyermekvállalási kedv, az elöregedés, a külföldi munkavállalás, valamint a belső migráció is.

Azt is kiemelte, hogy a populáció fogyása nem kifejezetten Hargita megyei sajátosság, hanem ez jellemző a legtöbb európai országra.

Ugyanakkor arról is beszélt, hogy

a népességfogyás nem új keletű jelenség, hanem több mint három évtizede tartó folyamat.

Az első nagy törést az 1990-es évek gazdasági átalakulása jelentette, amikor számos ipari munkahely megszűnt, ami elindította az elvándorlást. Az Európai Unióhoz való 2007-es csatlakozással pedig a külföldi munkavállalás tömeges méreteket öltött, elsősorban a fiatal, munkaképes korosztály körében. „Ráadásul

Idézet
sok esetben már nem ideiglenes munkavállalásról, hanem végleges letelepedésről beszélhetünk,

főleg azokban az esetekben, amelyekben a kivándoroltak gyermekei már intézményesített oktatási rendszerbe léptek, azaz elkezdték a napközit, iskolát” – fogalmazott a szakember. Ehhez adódott hozzá, hogy egyre később alapítanak családot a fiatalok, kevesebb gyermek születik, miközben a társadalom folyamatosan öregszik.

Idézet
Egy település akkor kerül igazán veszélybe, amikor már nem tudja fenntartani saját intézményeit.

Kevesebb gyermek születik, egyre nehezebb működtetni az iskolát, az orvosi rendelőt vagy a tömegközlekedést. Ez pedig újabb elvándorlást indíthat el” – mutatott rá a népességcsökkenés következményeire.

korábban írtuk

Tovább fogy és öregszik Románia lakossága: 2080-ra 15,6 millió alá csökkenhet a népesség
Tovább fogy és öregszik Románia lakossága: 2080-ra 15,6 millió alá csökkenhet a népesség

Románia lakónépessége 2080-ra 15,633 millió főre csökkenhet a 2025. január 1-jén nyilvántartott 19,043 millióról – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb népesség-előreszámításából.

Azonban a jelenlegi folyamatok nem mindenhol egyformák. Míg számos periférikus település tovább veszít lakosságából, a városkörnyéki községek egy része erősödni kezdett, különösen azok, amelyek tömegközlekedéssel is könnyen elérhetőek.

Idézet
A székelyföldi térségben is egyre inkább megfigyelhető a szuburbanizáció, azaz sokan a városok környékére költöznek, miközben továbbra is a városokban dolgoznak

– magyarázta a szociológus.

korábban írtuk

Csökkenő népesség, átalakuló családmodellek – kimagaslóan magas az egyedülálló férfiak aránya Székelyföldön
Csökkenő népesség, átalakuló családmodellek – kimagaslóan magas az egyedülálló férfiak aránya Székelyföldön

Románia népessége 1991 óta fogy, a jelenség háttere mögött a gazdasági bizonytalanságnál mélyebb okok húzódnak meg: késői házasságkötés, átalakuló életformák, de egy különös székelyföldi jelenségre is felhívta a figyelmet Horváth István szociológus.

Van kiút a népességfogyásra?

Gergely Orsolya szerint a népességfogyást teljesen megállítani valószínűleg nem lehet, de lassítható a folyamat, ehhez azonban egyszerre több területen is beavatkozásra volna szükség. Ezek közül az egyik legfontosabb a lakhatás biztosítása, az orvoslakások építésével példázódott Csíkszeredában, amely beruházás több fiatal orvost vonzott a hargitai megyeszékhelyre. A szociológus úgy véli,

a fiatalok helyben maradását jelentősen segíthetné, ha elérhetőbbé válna a saját otthon megszerzése.

Például az elöregedő falvakba is lehet szívesebben költöznének, ha olcsóbban jutnának lakáshoz, és ha a mobilitás is megoldott volna, lenne elérhető tömegközlekedés, amely összekötné ezeket a falvakat a várossal. Külföldi példákat is említett,

Olaszországban több elnéptelenedő település jelképes, akár egy eurós áron kínált ingatlanokat,

illetve felújítási támogatásokat biztosított annak érdekében, hogy új lakókat vonzzon. Svájcban pedig egyes hegyvidéki települések pénzügyi ösztönzőkkel, kedvezményes telkekkel és családtámogatási programokkal próbálták helyben tartani vagy visszacsábítani a fiatalokat.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Összességében elmondható, hogy térségünkbe is a lakhatás és mobilitás biztosítása mellett

kiszámítható jövőképpel, vállalkozásokat támogató programokkal, adókedvezményekkel lehetne a fiatalokat visszacsábítani.

Szintén fontos lehet a távmunkához szükséges digitális infrastruktúra fejlesztése is, hiszen azok a fiatalok, akik home office-ban (saját otthonukban) dolgoznak, szívesebben költöznének vidékre, ha adott ehhez az infrastruktúra. Ugyanakkor a közösség megtartó ereje is kulcsfontosságú, hiszen ahol van közösségi élet, onnan kevésbé vándorolnak el, illetve szívesebben kapcsolódnak be a település életébe.

Idézet
A településeknek saját identitást, egyedi arculatot és helyi jövőképet kell kialakítaniuk a fennmaradásért

– fogalmazott a szociológus.

Beszédes számok

Hargita megye lakossága 1992-ben több mint 348 ezer fő volt, ehhez képest a 2021-es népszámlálás alapján 291 950 főre csökkent a lakosok száma, egy egész városnyi ember „tűnt el” a megyéből.

Ugyanez a tendencia érezhető Románia szinten is, az országban több mint három évtizede tart a természetes népességfogyás: 1991 óta folyamatosan több a halálozás, mint a születés. Bár ez kezdetben nem járt együtt azonnali népességcsökkenéssel, 2010 körül már egyértelművé vált a lakosság számának visszaesése.

Arról is írtunk, hogy az Országos Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb népesség-előreszámítása szerint Románia lakónépessége 2080-ra 15,633 millió főre csökkenhet a 2025. január 1-jén nyilvántartott 19,043 millióról.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal
Utolsó szentmiséjét mutatta be a nyugdíjba vonuló plébános Nyikómalomfalván
A vb-döntő koronázza meg a vasárnapi sportműsort
Fizetni kell, ha az ember a saját kútvizét issza? Az illetékes hatóság tisztázta a helyzetet
Spanyolország a világ tetején, nem sikerült a címvédés Argentínának
Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal
Székelyhon

Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal
Utolsó szentmiséjét mutatta be a nyugdíjba vonuló plébános Nyikómalomfalván
Székelyhon

Utolsó szentmiséjét mutatta be a nyugdíjba vonuló plébános Nyikómalomfalván
A vb-döntő koronázza meg a vasárnapi sportműsort
Székely Sport

A vb-döntő koronázza meg a vasárnapi sportműsort
Fizetni kell, ha az ember a saját kútvizét issza? Az illetékes hatóság tisztázta a helyzetet
Krónika

Fizetni kell, ha az ember a saját kútvizét issza? Az illetékes hatóság tisztázta a helyzetet
Spanyolország a világ tetején, nem sikerült a címvédés Argentínának
Székely Sport

Spanyolország a világ tetején, nem sikerült a címvédés Argentínának
Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Nőileg

Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 20., hétfő

Dokumentumokat bekészíteni: 10 órától indul a roncsautóprogram

A magánszemélyek hétfő reggeltől igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására a 2026-os roncsautóprogram keretében.

Dokumentumokat bekészíteni: 10 órától indul a roncsautóprogram
Dokumentumokat bekészíteni: 10 órától indul a roncsautóprogram
2026. július 20., hétfő

Dokumentumokat bekészíteni: 10 órától indul a roncsautóprogram
Hirdetés
2026. július 19., vasárnap

Magyar Péter szeretné ha Polgár Judit lenne Magyarország köztársasági elnöke

Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással – írta Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán vasárnap, miután a sakkozó megválasztását javasolta köztársasági elnöknek több közéleti szereplő.

Magyar Péter szeretné ha Polgár Judit lenne Magyarország köztársasági elnöke
Magyar Péter szeretné ha Polgár Judit lenne Magyarország köztársasági elnöke
2026. július 19., vasárnap

Magyar Péter szeretné ha Polgár Judit lenne Magyarország köztársasági elnöke
2026. július 19., vasárnap

Elsodort autók, elárasztott házak: 16 megye 29 településén okozott károkat a rossz idő

A vasárnapi heves viharok 16 megye 29 településén okoztak károkat, négy országútszakaszon is fennakadások voltak a közlekedésben, 88 gépkocsi pedig megrongálódott – közölte a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).

Elsodort autók, elárasztott házak: 16 megye 29 településén okozott károkat a rossz idő
Elsodort autók, elárasztott házak: 16 megye 29 településén okozott károkat a rossz idő
2026. július 19., vasárnap

Elsodort autók, elárasztott házak: 16 megye 29 településén okozott károkat a rossz idő
2026. július 19., vasárnap

Máris megvan az első jelölt a köztársasági elnöki tisztségre

A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják köztársasági elnöknek.

Máris megvan az első jelölt a köztársasági elnöki tisztségre
Máris megvan az első jelölt a köztársasági elnöki tisztségre
2026. július 19., vasárnap

Máris megvan az első jelölt a köztársasági elnöki tisztségre
Hirdetés
2026. július 19., vasárnap

Lengyel és magyar motoros ütközött, mindketten kórházba kerültek

Összeütközött egy lengyel és egy magyar motoros vasárnap a 107K jelzésű országúton, a Fehér megyei Mogos (Mogoș) település közelében. A balesetben mindketten megsérültek, kórházba szállították őket.

Lengyel és magyar motoros ütközött, mindketten kórházba kerültek
Lengyel és magyar motoros ütközött, mindketten kórházba kerültek
2026. július 19., vasárnap

Lengyel és magyar motoros ütközött, mindketten kórházba kerültek
2026. július 19., vasárnap

Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal

A Bucsecs-hegységben kialakult felhőszakadás miatt villámárvíz öntötte el Bușteni üdülővárost vasárnap délután, megbénítva az egész települést. A víz autókat és embereket sodort el, de elárasztotta az 1-es országutat is.

Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal
Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal
2026. július 19., vasárnap

Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal
2026. július 19., vasárnap

Árvízveszély: másodfokú készültséget rendeltek el Hargita és Kovászna megyében

Hat megyére másodfokú (narancssárga jelzésű), 22 megyére elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).

Árvízveszély: másodfokú készültséget rendeltek el Hargita és Kovászna megyében
Árvízveszély: másodfokú készültséget rendeltek el Hargita és Kovászna megyében
2026. július 19., vasárnap

Árvízveszély: másodfokú készültséget rendeltek el Hargita és Kovászna megyében
Hirdetés
2026. július 19., vasárnap

Elromlott a mozdony, a nyílt pályán vesztegel a Budapest–Bukarest vonatjárat

Leállt a Budapest és Bukarest között közlekedő vonat vasárnap az Olt megyei Caracal és Fărcaşele állomások között, miután meghibásodott a korszerűsített, garanciális időszakban lévő mozdony.

Elromlott a mozdony, a nyílt pályán vesztegel a Budapest–Bukarest vonatjárat
Elromlott a mozdony, a nyílt pályán vesztegel a Budapest–Bukarest vonatjárat
2026. július 19., vasárnap

Elromlott a mozdony, a nyílt pályán vesztegel a Budapest–Bukarest vonatjárat
2026. július 19., vasárnap

Több órán át elérhetetlen volt böngészőből a Facebook – frissítve

Részlegesen leállt vasárnap délelőtt a Facebook, a közösségi oldal jelenleg csak a mobiltelefonos applikáción keresztül elérhető, asztali számítógépről és mobil böngészőből nem.

Több órán át elérhetetlen volt böngészőből a Facebook – frissítve
Több órán át elérhetetlen volt böngészőből a Facebook – frissítve
2026. július 19., vasárnap

Több órán át elérhetetlen volt böngészőből a Facebook – frissítve
2026. július 19., vasárnap

Begorombul az időjárás: másodfokú viharriasztás Hargita és Kovászna megyében

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap másodfokú (narancssárga jelzésű) figyelmeztetést adott ki jelentős mennyiségű csapadékot hozó felhőszakadások, viharos szél, valamint közepes, helyenként nagyméretű jégeső veszélye miatt.

Begorombul az időjárás: másodfokú viharriasztás Hargita és Kovászna megyében
Begorombul az időjárás: másodfokú viharriasztás Hargita és Kovászna megyében
2026. július 19., vasárnap

Begorombul az időjárás: másodfokú viharriasztás Hargita és Kovászna megyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!