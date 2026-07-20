Áttörték az egyik alagút első járatát a Nagyszeben–Pitești autópályán – videóval

Elérte a 30 százalékot a munkálatok készültségi szintje a Nagyszeben–Pitești autópálya (A1) Bojca 1. alagútjánál – közölte hétfőn a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.

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Cristian Pistol tájékoztatása szerint hétfőn áttörték a két járatból álló alagút első, 264 méteres, Nagyszeben–Pitești irányú járatát. A 247 méter hosszú, Pitești–Nagyszeben irányú járatból még 152 métert kell kiásnia a Mapa-Cengiz török kivitelezőnek.

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A Nagyszeben–Pitești autópálya Bojca és Cornetu közötti szakaszán két másik alagúton is dolgoznak. Az 500 méteres Balota-alagútnál a kijárati portál külső burkolatát építik, a földkiemelési munkálatok pedig 4 százaléknál tartanak. A 900 méteres Robești-alagút mindkét járatát áttörték, a munkálatok készültségi szintje megközelíti a 36 százalékot.