Áttörték az egyik alagút első járatát a Nagyszeben–Pitești autópályán – videóval

Fotó: Cristian Pistol Facebook-oldala
Elérte a 30 százalékot a munkálatok készültségi szintje a Nagyszeben–Pitești autópálya (A1) Bojca 1. alagútjánál – közölte hétfőn a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.
Cristian Pistol tájékoztatása szerint hétfőn áttörték a két járatból álló alagút első, 264 méteres, Nagyszeben–Pitești irányú járatát. A 247 méter hosszú, Pitești–Nagyszeben irányú járatból még 152 métert kell kiásnia a Mapa-Cengiz török kivitelezőnek.
A Nagyszeben–Pitești autópálya Bojca és Cornetu közötti szakaszán két másik alagúton is dolgoznak. Az 500 méteres Balota-alagútnál a kijárati portál külső burkolatát építik, a földkiemelési munkálatok pedig 4 százaléknál tartanak. A 900 méteres Robești-alagút mindkét járatát áttörték, a munkálatok készültségi szintje megközelíti a 36 százalékot.
az összesített készültségi szint mintegy 13 százalék. A felülvizsgált környezetvédelmi engedély és az egész munkatelepre érvényes építési engedélyek hiányában azonban a kivitelező a szerződésben szereplő munkálatoknak csak mintegy 45 százalékát végezheti el. A munkát ezért az alagutakra, viaduktokra, valamint azokra a földmunkákra és megerősítési munkálatokra összpontosítják, amelyekre már kiadták az építési engedélyt – írja az Agerpres hírügynökség Cristian Pistol tájékoztatására hivatkozva.
A Bojca–Cornetu szakaszon hét alagút épül az új osztrák alagútépítési módszer (New Austrian Tunneling Method – NATM) elvei alapján. A beruházás áfa nélküli értéke 4,25 milliárd lej, finanszírozását a közlekedési programból biztosítják.
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