Tizenöt vendéglátóhely működését függesztették fel a román tengerparton

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) 206 bírságot szabott ki összesen több mint egymillió lej értékben és 161 figyelmeztetést adott a román tengerparti üdülőhelyeken július 13. és 19. között végzett ellenőrzések során.

Székelyhon 2026. július 20., 16:042026. július 20., 16:04

Hétfői közleménye szerint a hatóság több mint 640 ezer lej értékű terméket vizsgált meg. A feltárt hiányosságok miatt

több mint 48 ezer lej értékű nem megfelelő terméket véglegesen kivontak a forgalomból,

15 gazdasági szereplő tevékenységét pedig felfüggesztették a problémák orvoslásáig – írja az Agerpres. Az ellenőrök egyebek mellett engedély nélküli szolgáltatásnyújtás, elhasználódott és veszélyes szabadidős eszközök, nem megfelelően karbantartott medencék és napozóágyak, valamint hiányos fogyasztói tájékoztatás miatt büntettek. Hirdetés Ugyanakkor több helyen

lejárt szavatosságú, nem megfelelő hőmérsékleten tárolt és azonosító adatok nélküli termékeket,