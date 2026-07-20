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Tizenöt vendéglátóhely működését függesztették fel a román tengerparton

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) 206 bírságot szabott ki összesen több mint egymillió lej értékben és 161 figyelmeztetést adott a román tengerparti üdülőhelyeken július 13. és 19. között végzett ellenőrzések során.

Székelyhon

2026. július 20., 16:042026. július 20., 16:04

Hétfői közleménye szerint a hatóság több mint 640 ezer lej értékű terméket vizsgált meg. A feltárt hiányosságok miatt

több mint 48 ezer lej értékű nem megfelelő terméket véglegesen kivontak a forgalomból,

15 gazdasági szereplő tevékenységét pedig felfüggesztették a problémák orvoslásáig – írja az Agerpres.

Az ellenőrök egyebek mellett engedély nélküli szolgáltatásnyújtás, elhasználódott és veszélyes szabadidős eszközök, nem megfelelően karbantartott medencék és napozóágyak, valamint hiányos fogyasztói tájékoztatás miatt büntettek.

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Ugyanakkor több helyen

lejárt szavatosságú, nem megfelelő hőmérsékleten tárolt és azonosító adatok nélküli termékeket,

valamint rozsdás, szennyezett hűtőberendezéseket találtak. Az ellenőrzések során veszélyes játékokat is lefoglaltak.

Belföld
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