Floridai bíróság elé áll Andrew és Tristan Tate

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Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Andrew Tate és testvére, Tristan Tate hétfőn várhatóan egy floridai bíróság elé állnak, miközben a brit rendőrség kiadatásukat kéri egy szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás keretében – jelentette a dpa.
2026. július 20., 13:272026. július 20., 13:27
2026. július 20., 13:282026. július 20., 13:28
A brit ügyészség (CPS) vasárnap megerősítette, hogy újabb vádakat emel a két testvér ellen.
Ügyvédjük, Joseph McBride az X-en azt írta, hogy a testvéreket külön helyiségekben tartották fogva, és hétfőn állnak bíróság elé Floridában. Őrizetbe vételüket „amerikaiatlan és elképzelhetetlen” cselekedetnek minősítette, hozzátéve, hogy a brit kormány „életük végéig egy külföldi börtönbe akarja őket zárni”.
A testvérek korábban tagadták, hogy bűncselekményt követtek volna el, ügyvédjük szerint ártatlanok.
A brit hatóságok összesen 59 vádpontban – Andrew Tate-et 42, Tristan Tate-et 17 vádpontban – kívánják felelősségre vonni. A vádak között nemi erőszak, bántalmazás, más szexuális jellegű bűncselekmények, valamint gyermekek szexuális bántalmazásával összefüggő bűncselekmények szerepelnek.
Az Andrew Tate-et vádló négy brit nő ügyvédje, Matt Jury az őrizetbe vétel után kijelentette: védencei éveken át tartó küzdelmének köszönhetően a hatóságok végre kiadhatják az influenszert az Egyesült Királyságnak.
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