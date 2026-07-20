Floridai bíróság elé áll Andrew és Tristan Tate

Andrew Tate és testvére, Tristan Tate hétfőn várhatóan egy floridai bíróság elé állnak, miközben a brit rendőrség kiadatásukat kéri egy szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás keretében – jelentette a dpa.

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A brit ügyészség (CPS) vasárnap megerősítette, hogy újabb vádakat emel a két testvér ellen.

Ügyvédjük, Joseph McBride az X-en azt írta, hogy a testvéreket külön helyiségekben tartották fogva, és hétfőn állnak bíróság elé Floridában. Őrizetbe vételüket „amerikaiatlan és elképzelhetetlen” cselekedetnek minősítette, hozzátéve, hogy a brit kormány „életük végéig egy külföldi börtönbe akarja őket zárni”.

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A testvérek korábban tagadták, hogy bűncselekményt követtek volna el, ügyvédjük szerint ártatlanok.