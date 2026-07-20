Polgár Judit nem vállalja a felkérését a köztársasági elnöki pozícióra

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„Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor

nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni”

– idézi Polgár Juditot az MTI. Egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében – tette hozzá Polgár Judit.

Magyar Péter miniszterelnök a poszthoz azt írta: „Kedves Judit! Köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is, de a jövőben is számítunk Önre.”

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Bódis Kriszta, a Tisza parlamenti képviselője, kormánybiztos azt írta, hogy szerinte és az egész frakció, valamint sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna. „Szomorúan veszem tudomásul, de megértem a döntésed, hiszen rengeteg bántást kaptál, amit egyáltalán nem érdemeltél meg. Remélem, találkozunk majd, és személyesen is elmondhatom, mennyire tisztellek. Szeretettel kívánok sok erőt és békességet” – írta Bódis Kriszta.

Felmérés Polgár Judit támogatottságáról

A 16 év feletti lakosság 35 százaléka ellenezte, 26 százaléka pedig támogatta Polgár Judit államfői megbízatását, a társadalom jelentős része kiváró álláspontra helyezkedett, 16 százalékuk semleges értékelést adott, további 23 százalék pedig nem tudott vagy akart állást foglalni a kérdésben vagy nem ismerte Polgár Juditot – derül ki az Europion piackutató ügynökség felméréséből, amelyet hétfőn este juttattak el az MTI-hez.

Azt írták, az ellenzők elsősorban a 60 év felettiek, az érettségivel nem rendelkezők és a Fidesz-szavazók köréből kerültek ki, míg a támogatók aránya a diplomások és a Tisza-szavazók körében haladta meg jelentősen az országos átlagot.

Hozzátették, Polgár Judit köztársasági elnökké jelölését a Tisza párt szavazóinak 38 százaléka támogatta, 24 százaléka ellenezte.

Úgy fogalmaztak,

a magyarok relatív többsége azzal a kritikával értett inkább egyet, hogy Polgár Juditnak „semmilyen politikailag releváns tudása, tapasztalata nincs, és ez mégiscsak egy politikai pozíció”,

és mindössze 20 százaléka azonosult azzal, hogy „Polgár Judit széles körben elismert, sikeres, pártpolitikától távol álló személy, ezért képes lesz megtestesíteni a nemzet egységét”.

A Tisza-szavazók táborán belül fordított a képlet, ebben a körben 30 százalék inkább a támogató narratívával azonosult.

Az Europion a kormányfői bejelentés másnapján, július 20-án készítette el országosan reprezentatív felmérését 1800 válaszadó bevonásával Polgár Judit államfői jelölésével kapcsolatban.