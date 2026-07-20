Vizsgáznak a pedagógusok: ezek a legkeresettebb tanári állások Székelyföldön

A sikeres vizsga után a pedagógus címzetes helyet kap, ami azt jelenti, hogy nem kell minden évben újra vizsgáznia
Fotó: Haáz Vince
Vizsgáznak kedden országszerte a pedagógusok a címzetes tanári állásokért, Székelyföldön mintegy 2300 jelentkezővel. A határozatlan idejű állásokért több helyen erős a túljelentkezés, különösen az óvodapedagógusi, tanítói és testnevelői posztoknál.
Ez az a vizsga a pedagógusok életében, amelynek eredménye eldönti, hogy határozatlan idejű, biztos állást kapnak-e, vagy évről évre bizonytalan helyzetben maradnak.
A címzetes tanári állás (vagy „címzetesítés”) tulajdonképpen egy romániai sajátosság.
A helyettesítő státuszú tanárok ezzel szemben évente bizonytalan helyzetben vannak, hiszen lehet, hogy jövőre nem lesz szabad hely számukra, vagy máshová kell menniük. A határozatlan idejű pedagógusi állások elfoglalásához legalább 7-es, a helyettesítő tanári állás betöltéséhez legalább 5-ös jegyre van szükség.
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhely négy vizsgaközpontjában vizsgáznak a megye pedagógusai vagy pedagógusjelöltjei kedden reggel a betölthető állásokért. Idén több a jelentkező, de kevesebb a véglegesíthető állás a tavalyhoz képest Maros megyében:
Továbbá 97 állás városi iskolákban van meghirdetve, 27 pedig vidéki környezetben – derül ki a tanfelügyelőség összesítéséből. Tavaly 1195-en, tavalyelőtt 1198-an iratkoztak be a címzetes vizsgára.
Továbbá a 14 tanítói állásra 235 jelentkező iratkozott, illetve a testneveléstanári állás is népszerű: 108 jelentkező van, de egyetlen véglegesíthető állás sincs meghirdetve a megyében.
Legalább hetes kell kapnia az írásbelin, ha címzetes állásra pályázna egy pedagógus
Fotó: Freepik
Háromszéken 583-an iratkoztak vizsgára idén, közülük 112 jelentkező idei végzős. Idén 283 állást hirdettek meg, míg tavaly 404 üres állás volt – derül ki a Kovászna megyei tanfelügyelőség összesítéséből. Tavaly összesen 492 jelölt iratkozott be a vizsgára, és akkor is a legtöbben magyar tannyelvű óvodapedagógusi és tanítói állásokra pályáztak, akárcsak idén.
Ezeken a területeken nagy a túljelentkezés, csakúgy, mint a bölcsődei, gyógypedagógiai és testnevelői állásoknál.
A legtöbb végleges állás a román elemi tagozaton van, számszerűen 31 hely. A végleges állások közül 34,65 városon, 39,3 falusi iskolákban lesz betölthető sikeres vizsga esetén.
Összesen 83 címzetes hely van meghirdetve és a legtöbben, 202-en, a meghirdetett 5 címzetes helyre iratkoztak – közölte Demeter Levente főtanfelügyelő.
Fotó: Veres Nándor
Az írásbeli vizsga első eredményeit július 28-án teszik közzé a tanfelügyelőségek székhelyén és a titularizare.edu.ro oldalon. Óvásokat a tanfelügyelőség székhelyén vagy elektronikus úton lehet benyújtani: július 28-án, az eredmények közzététele után este 21 óráig, illetve július 29-én déli 12 óráig.
A végleges eredményeket augusztus 4-én teszik közzé, majd a véglegesíthető, határozatlan idejű alkalmazásra meghirdetett tanári állásokra a jelentkezők elosztását – az átlagok csökkenő sorrendjében – a tanfelügyelőségek által szervezett nyilvános üléseken végzik el augusztus 5–6-án.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) 206 bírságot szabott ki összesen több mint egymillió lej értékben és 161 figyelmeztetést adott a román tengerparti üdülőhelyeken július 13. és 19. között végzett ellenőrzések során.
Az ország nagy részéhez hasonlóan Hargita megyében is figyelmeztető sztrájkot tartottak hétfőn a kórházakban. Az általános sztrájk kirobbantása attól függ, hogy a héten kapnak-e kormányígéreteket követeléseikre – mondta a Sanitas megyei vezetője.
Az ingyenes ivartalanítási programnak köszönhetően eddig már több mint 60 kutyát és macskát ivartalanítottak Marosvásárhelyen.
Andy Burnham, Manchester volt polgármestere az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután III. Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával.
Változékony időjárásra kell készülni a következő két hétben Erdélyben: a hét eleji kellemes nyári időt átmeneti lehűlés váltja fel, majd a hétvégétől ismét melegedés kezdődik. Közben szinte minden nap számítani lehet záporokra és zivatarokra.
Andrew Tate és testvére, Tristan Tate hétfőn várhatóan egy floridai bíróság elé állnak, miközben a brit rendőrség kiadatásukat kéri egy szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás keretében – jelentette a dpa.
Véget ért az egészségügyi dolgozók hétfői kétórás figyelmeztető sztrájkja, amelyet a Sanitas Szakszervezeti Szövetség szervezett a közalkalmazotti bértörvény elleni tiltakozásul.
Két közlekedési bűncselekmény miatt indított büntetőeljárást az elmúlt napokban a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy sofőr ittasan és a szükséges jogosítvány nélkül vezetett járműszerelvényt, egy másik alkohol befolyása alatt ült kormány mögé.
Felhőszakadásokra és viharokra figyelmeztető előrejelzéseket adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A riasztások a székelyföldi megyékre is érvényesek.
A hétvégén 16 megye 31 településén és Bukarestben avatkoztak be a tűzoltók a viharkárok felszámolására.
1 hozzászólás