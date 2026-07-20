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Vizsgáznak a pedagógusok: ezek a legkeresettebb tanári állások Székelyföldön

A sikeres vizsga után a pedagógus címzetes helyet kap, ami azt jelenti, hogy nem kell minden évben újra vizsgáznia • Fotó: Haáz Vince

A sikeres vizsga után a pedagógus címzetes helyet kap, ami azt jelenti, hogy nem kell minden évben újra vizsgáznia

Fotó: Haáz Vince

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Vizsgáznak kedden országszerte a pedagógusok a címzetes tanári állásokért, Székelyföldön mintegy 2300 jelentkezővel. A határozatlan idejű állásokért több helyen erős a túljelentkezés, különösen az óvodapedagógusi, tanítói és testnevelői posztoknál.

Hajnal Csilla

2026. július 20., 17:412026. július 20., 17:41

Ez az a vizsga a pedagógusok életében, amelynek eredménye eldönti, hogy határozatlan idejű, biztos állást kapnak-e, vagy évről évre bizonytalan helyzetben maradnak.

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A címzetes tanári állás (vagy „címzetesítés”) tulajdonképpen egy romániai sajátosság.

A sikeres vizsga után a pedagógus címzetes helyet kap, ami azt jelenti, hogy nem kell minden évben újra pályáznia, és attól tartania, hogy elveszíti az állását.

A helyettesítő státuszú tanárok ezzel szemben évente bizonytalan helyzetben vannak, hiszen lehet, hogy jövőre nem lesz szabad hely számukra, vagy máshová kell menniük. A határozatlan idejű pedagógusi állások elfoglalásához legalább 7-es, a helyettesítő tanári állás betöltéséhez legalább 5-ös jegyre van szükség.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az óvónői állás a legnépszerűbb

Marosvásárhely négy vizsgaközpontjában vizsgáznak a megye pedagógusai vagy pedagógusjelöltjei kedden reggel a betölthető állásokért. Idén több a jelentkező, de kevesebb a véglegesíthető állás a tavalyhoz képest Maros megyében:

összesen 1247 jelentkező iratkozott be – ebből 230 személy idei végzős – a 138 véglegesíthető állásra, amelyből 124 teljes állás és 14 nem teljes állás.

Továbbá 97 állás városi iskolákban van meghirdetve, 27 pedig vidéki környezetben – derül ki a tanfelügyelőség összesítéséből. Tavaly 1195-en, tavalyelőtt 1198-an iratkoztak be a címzetes vizsgára.

A legtöbben Maros megyében óvodapedagógusi állásra jelentkeztek, ahol 14 véglegesíthető állás van összesen 314 jelentkezőre, ebből 75-en idei végzősök.

Továbbá a 14 tanítói állásra 235 jelentkező iratkozott, illetve a testneveléstanári állás is népszerű: 108 jelentkező van, de egyetlen véglegesíthető állás sincs meghirdetve a megyében.

Legalább hetes kell kapnia az írásbelin, ha címzetes állásra pályázna egy pedagógus • Fotó: Freepik Galéria

Legalább hetes kell kapnia az írásbelin, ha címzetes állásra pályázna egy pedagógus

Fotó: Freepik

Háromszéken 583-an iratkoztak vizsgára idén, közülük 112 jelentkező idei végzős. Idén 283 állást hirdettek meg, míg tavaly 404 üres állás volt – derül ki a Kovászna megyei tanfelügyelőség összesítéséből. Tavaly összesen 492 jelölt iratkozott be a vizsgára, és akkor is a legtöbben magyar tannyelvű óvodapedagógusi és tanítói állásokra pályáztak, akárcsak idén.

A magyar tannyelvű óvodapedagógusi állásokra 73-an, a magyar tanítói állásokra 52-en jelentkeztek.

Ezeken a területeken nagy a túljelentkezés, csakúgy, mint a bölcsődei, gyógypedagógiai és testnevelői állásoknál.

A legtöbb végleges állás a román elemi tagozaton van, számszerűen 31 hely. A végleges állások közül 34,65 városon, 39,3 falusi iskolákban lesz betölthető sikeres vizsga esetén.

Idén 881 jelentkező iratkozott címzetes vizsgára Hargita megyében.

Összesen 83 címzetes hely van meghirdetve és a legtöbben, 202-en, a meghirdetett 5 címzetes helyre iratkoztak – közölte Demeter Levente főtanfelügyelő.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

Augusztus első hetén

Az írásbeli vizsga első eredményeit július 28-án teszik közzé a tanfelügyelőségek székhelyén és a titularizare.edu.ro oldalon. Óvásokat a tanfelügyelőség székhelyén vagy elektronikus úton lehet benyújtani: július 28-án, az eredmények közzététele után este 21 óráig, illetve július 29-én déli 12 óráig.

A végleges eredményeket augusztus 4-én teszik közzé, majd a véglegesíthető, határozatlan idejű alkalmazásra meghirdetett tanári állásokra a jelentkezők elosztását – az átlagok csökkenő sorrendjében – a tanfelügyelőségek által szervezett nyilvános üléseken végzik el augusztus 5–6-án.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
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