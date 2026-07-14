Sepsiszentgyörgyön is le kell cserélni az utcanévtáblákat

Nem lehet egymás mellett a román és a magyar felirat

Csíkszereda után Sepsiszentgyörgyön is le kell cserélni az összes utcanévtáblát egy végleges bírósági döntés nyomán, mert a magyar elnevezések nem a román felirat alatt szerepelnek.

Bodor Tünde 2026. július 14., 15:332026. július 14., 15:33 2026. július 14., 16:082026. július 14., 16:08

„Vérlázító", de végleges bírósági döntés alapján Sepsiszentgyörgyön le kell cserélni az összes utcanévtáblát, és újakkal kell helyettesíteni azokat. A régiek azért nem megfelelőek, mert azokon a magyar név nem a román alatt szerepel – közölte Antal Árpád. Hirdetés Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint habár nincs olyan jogszabály, amely előírná az utcanévtáblák ezen formátumát,

a bírósági döntés indoklásában sajátos értelmezéssel összemostak egy törvényt és egy jogszabályt:

a román nyelv hivatalos nyelvi státusát megerősítő alkotmányt és a 20 százaléknál nagyobb arányú kisebbségi lakossággal rendelkező helységek közúti névtábláira vonatkozó előírást. Utóbbit – amely szerint e táblákon felül a román felirat kell legyen, alul pedig a magyar, egyforma betűkkel – az utcanévtáblákra is alkalmazták.

Kénytlenek vagyunk végrehajtani az ítéletet – jelentette ki Antal Árpád Fotó: Tuchiluș Alex

Dan Tănasă magyarellenes politikus, illetve az általa bejegyzett Méltóságért Európában Polgári Egyesület még 2022-ben indított pert az akkor kihelyezett új utcanévtáblák ellen. Azokon

a román felirat után, vagyis mellette szerepelt a magyar megnevezés.

Ha személyiségről nevezték el az utcát, akkor a névadó születési és elhalálozási dátuma, valamint az is, hogy ki volt ő.

Az új, Dan Tanasă szerint helyes formátum Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat

„Frappáns székelyes választ adunk rá" „A főtértől a dohánygyárig, pontosabban a hamarosan elkészülő kommunizmus múzeumáig, annak részeként

állandó szabadtéri kiállítást hozunk létre, mégpedig azokból a táblákból, amelyeket a rendszerváltás után hasonló okokból le kellett cserélni Sepsiszentgyörgyön, vagy akár a Székelyföldön”

– közölte Antal Árpád. Korábban a Tamási Áron Színház és a Székely Mikó Kollégium felirata is szúrta Tănasă szemét, de még a gettókba hurcolt zsidók emlékére elhelyezett botlatókövek feliratozásába is belekötött a hivatásos provokátor, AUR-párti (Románok Egyesüléséért Szövetség) képviselő, és tavaly meg is nyerte a pert.

Dan Tanasă a deportált zsidók emlékére kihelyezett botlatókövek feliratába is belekötött Fotó: Tuchiluș Alex

„A kommunizmus múzeuma, amit ősszel adunk át, Románia egyik legnagyobb és legérdekesebb múzeuma lesz, biztos vagyok benne, hogy Konstancától Temesvárig és Drobeta Turnu Severintől Suceavaig minden diák el fog jönni a történelemtanárral meglátogatni" – vélekedett az elöljáró. Az ügy apropóján a polgármester arról is szót ejtett, hogy

a Románok Civil Fóruma – amely szintén számtalan pert indított a város ellen – most neheztel rá, mert nem akar társulni velük bizonyos ügyekben.

Antal hivatalos átiratban is közölte velük, hogy mivel eddigi ténykedésük során egyik fő céljuk az volt, hogy a magyar nyelvet elnyomják, a város érdekei ellen léptek fel, például a városi sportbázis önkormányzati átvételét megvétózva, és folyamatosan a békés együttélést rombolták, ne várják el az együttműködést.