Sepsiszentgyörgyön is le kell cserélni az utcanévtáblákat

Nem lehet egymás mellett a román és a magyar felirat
Fotó: Tuchiluș Alex
Csíkszereda után Sepsiszentgyörgyön is le kell cserélni az összes utcanévtáblát egy végleges bírósági döntés nyomán, mert a magyar elnevezések nem a román felirat alatt szerepelnek.
2026. július 14., 15:332026. július 14., 15:33
2026. július 14., 16:082026. július 14., 16:08
„Vérlázító", de végleges bírósági döntés alapján Sepsiszentgyörgyön le kell cserélni az összes utcanévtáblát, és újakkal kell helyettesíteni azokat. A régiek azért nem megfelelőek, mert azokon a magyar név nem a román alatt szerepel – közölte Antal Árpád.
Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint habár nincs olyan jogszabály, amely előírná az utcanévtáblák ezen formátumát,
a román nyelv hivatalos nyelvi státusát megerősítő alkotmányt és a 20 százaléknál nagyobb arányú kisebbségi lakossággal rendelkező helységek közúti névtábláira vonatkozó előírást. Utóbbit – amely szerint e táblákon felül a román felirat kell legyen, alul pedig a magyar, egyforma betűkkel – az utcanévtáblákra is alkalmazták.
Kénytlenek vagyunk végrehajtani az ítéletet – jelentette ki Antal Árpád
Fotó: Tuchiluș Alex
Dan Tănasă magyarellenes politikus, illetve az általa bejegyzett Méltóságért Európában Polgári Egyesület még 2022-ben indított pert az akkor kihelyezett új utcanévtáblák ellen. Azokon
Ha személyiségről nevezték el az utcát, akkor a névadó születési és elhalálozási dátuma, valamint az is, hogy ki volt ő.
Az új, Dan Tanasă szerint helyes formátum
Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat
„A főtértől a dohánygyárig, pontosabban a hamarosan elkészülő kommunizmus múzeumáig, annak részeként
– közölte Antal Árpád.
Korábban a Tamási Áron Színház és a Székely Mikó Kollégium felirata is szúrta Tănasă szemét, de még a gettókba hurcolt zsidók emlékére elhelyezett botlatókövek feliratozásába is belekötött a hivatásos provokátor, AUR-párti (Románok Egyesüléséért Szövetség) képviselő, és tavaly meg is nyerte a pert.
Dan Tanasă a deportált zsidók emlékére kihelyezett botlatókövek feliratába is belekötött
Fotó: Tuchiluș Alex
„A kommunizmus múzeuma, amit ősszel adunk át, Románia egyik legnagyobb és legérdekesebb múzeuma lesz, biztos vagyok benne, hogy Konstancától Temesvárig és Drobeta Turnu Severintől Suceavaig minden diák el fog jönni a történelemtanárral meglátogatni" – vélekedett az elöljáró.
Az ügy apropóján a polgármester arról is szót ejtett, hogy
Antal hivatalos átiratban is közölte velük, hogy mivel eddigi ténykedésük során egyik fő céljuk az volt, hogy a magyar nyelvet elnyomják, a város érdekei ellen léptek fel, például a városi sportbázis önkormányzati átvételét megvétózva, és folyamatosan a békés együttélést rombolták, ne várják el az együttműködést.
Csíkszereda összes utcanévtábláját kicserélték 2022-ben – a csíkszeredai önkormányzat ezzel eleget tett a Bukaresti Törvényszék elrendelésének, miszerint olyan táblákat kell kifüggeszteni, ahol az utcák nevének román változata a magyar név fölött helyezkedik el. Mint akkor beszámoltunk róla, a Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) jogi eljárás során elérte, hogy a csíkszeredai utcanévtáblák nyelvi sorrendjét bírósági ítélettel megváltoztassák.
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