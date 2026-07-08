Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál

A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége.

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Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége – mondta Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora szerdán sajtótájékoztatón Csíkszeredában.

korábban írtuk Doktori iskola, új szakok és bővülő kampuszok – ezt kell tudni a Sapientia 2026-os felvételijéről Az első akkreditált doktori iskola, új mesteri és mérnöki képzések, modern laborok és épülő kampuszok jellemzik a Sapientia EMTE idei felvételi időszakát. Az egyetem vezetői Csíkszeredában ismertették a legfontosabb újdonságokat.

Az erdélyi magyar magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Sapientia EMTE képviselői biztosan jelen lesznek a július 21–26. között zajló tusnádfürdői táborban.

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„Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől és szándéka szerint a román–magyar és a magyar–magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne – beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket –,