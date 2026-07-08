Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál

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Fotó: Veres Nándor
A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége.
2026. július 08., 17:372026. július 08., 17:37
2026. július 08., 18:362026. július 08., 18:36
Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége – mondta Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora szerdán sajtótájékoztatón Csíkszeredában.
Az első akkreditált doktori iskola, új mesteri és mérnöki képzések, modern laborok és épülő kampuszok jellemzik a Sapientia EMTE idei felvételi időszakát. Az egyetem vezetői Csíkszeredában ismertették a legfontosabb újdonságokat.
Az erdélyi magyar magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Sapientia EMTE képviselői biztosan jelen lesznek a július 21–26. között zajló tusnádfürdői táborban.
„Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől és szándéka szerint a román–magyar és a magyar–magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne – beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket –,
– idézi az MTI az egyetem álláspontját megfogalmazó Tonk Mártont.
Hozzátette, hogy a szervezők felé megfogalmazott feltételüket más külhoni magyar felsőoktatási intézmények is osztják, melyek közül a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemet és a komáromi Selye János Egyetemet említette.
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