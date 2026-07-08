Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét

Fotó: Bors Béla
Többszöri éjszakai medveűzés után szombaton kilőttek a Kézdialmás községhez tartozó Csomortánban egy faluba bejáró medvét – de ez csak egy a sok közül.
Molnár István, a háromszéki település polgármestere érdeklődésünkre jelezte, a riasztások nyomán már legalább három hete keresték a nagyvadat, és négy alkalommal összejött a bizottság (ám közben a medve továbbállt), míg
A lépés a polgármester szerint azért volt indokolt, mert „az emberek között mégsem sétálhat a veszélyes állat”.
Szombat óta csend van Csomortánban, de a községvezető biztosra veszi, hogy nem sokáig, mert
Még az sem kizárt, hogy a patak melletti bozótosban ásott medveüreg van, de meggondolandó oda bemerészkedni még a vadászoknak is. Az emberek joggal félnek, de az illetékes bizottság is mindig nagy körültekintéssel kell eljárjon, mert
lakott területen a lövés iránya is nagyon pontos kell legyen,
és az állatot úgy kell meglőni, hogy azonnal elpusztuljon, mert ha sebesülten elmenekül, esetleg még kárt okoz valamiben, valakiben.
A 81-es sürgősségi kormányrendelet értelmében ez az első beavatkozás a község belterületén, tudtuk meg a polgármestertől.
Az emberek nyugalma azonban sok pénzt megér – és ezt szó szerint kell érteni.
Az önkormányzatnak nem kevés költségébe kerül minden ilyen beavatkozás, hiszen fizetni kell az állatorvosnak a kiszállási költségeket, a vadászoknak a medve megnyúzását – a bőrt és a fejet ugyanis egy azonosítási számmal ellátva preparálni kell és le kell adni a brassói Erdészeti Igazgatósághoz, a húst pedig az égetőbe kell szállítani.
A most érvénybe lépő emelt kilövési kvóta szerint egyébként 5 medvét lehet majd puskavégre kapni azon a 15 ezer hektáros vadászterületen, amelyhez Kézdialmás is tartozik.
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