Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét

• Fotó: Bors Béla

Fotó: Bors Béla

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Többszöri éjszakai medveűzés után szombaton kilőttek a Kézdialmás községhez tartozó Csomortánban egy faluba bejáró medvét – de ez csak egy a sok közül.

Bodor Tünde

2026. július 08., 18:092026. július 08., 18:09

Molnár István, a háromszéki település polgármestere érdeklődésünkre jelezte, a riasztások nyomán már legalább három hete keresték a nagyvadat, és négy alkalommal összejött a bizottság (ám közben a medve továbbállt), míg

végül a falu belterületén, az egyik kertben meglőtték a hároméves nőstény medvét.

A lépés a polgármester szerint azért volt indokolt, mert „az emberek között mégsem sétálhat a veszélyes állat”.

Hirdetés

Szombat óta csend van Csomortánban, de a községvezető biztosra veszi, hogy nem sokáig, mert

feltételezhetően legalább 4-5 másik nagyvad is bejárhat a faluba.

Még az sem kizárt, hogy a patak melletti bozótosban ásott medveüreg van, de meggondolandó oda bemerészkedni még a vadászoknak is. Az emberek joggal félnek, de az illetékes bizottság is mindig nagy körültekintéssel kell eljárjon, mert

  • lakott területen a lövés iránya is nagyon pontos kell legyen,

  • és az állatot úgy kell meglőni, hogy azonnal elpusztuljon, mert ha sebesülten elmenekül, esetleg még kárt okoz valamiben, valakiben.

A 81-es sürgősségi kormányrendelet értelmében ez az első beavatkozás a község belterületén, tudtuk meg a polgármestertől.

Az emberek nyugalma azonban sok pénzt megér – és ezt szó szerint kell érteni.

Az önkormányzatnak nem kevés költségébe kerül minden ilyen beavatkozás, hiszen fizetni kell az állatorvosnak a kiszállási költségeket, a vadászoknak a medve megnyúzását – a bőrt és a fejet ugyanis egy azonosítási számmal ellátva preparálni kell és le kell adni a brassói Erdészeti Igazgatósághoz, a húst pedig az égetőbe kell szállítani.

A medve bőrének kikészítése költséges, 600-1000 euró métere, ebből 2000 lejt megtérít a brassói intézmény, ezzel együtt legalább 6-7000 lejébe kerül a polgármesteri hivatalnak a beavatkozás.

A most érvénybe lépő emelt kilövési kvóta szerint egyébként 5 medvét lehet majd puskavégre kapni azon a 15 ezer hektáros vadászterületen, amelyhez Kézdialmás is tartozik.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Kétgólos hátrányból fordítottak, nyolc között a címvédő argentinok
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Kétcsapatos lehet a bajnoki versenyfutás – itt vannak a szorzók a Szuperligára
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Székelyhon

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Székelyhon

Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Kétgólos hátrányból fordítottak, nyolc között a címvédő argentinok
Székely Sport

Kétgólos hátrányból fordítottak, nyolc között a címvédő argentinok
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Krónika

Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Kétcsapatos lehet a bajnoki versenyfutás – itt vannak a szorzók a Szuperligára
Székely Sport

Kétcsapatos lehet a bajnoki versenyfutás – itt vannak a szorzók a Szuperligára
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Nőileg

Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 08., szerda

Jelentősen csökkeni fog az infláció a jegybank szerint

A Román Nemzeti Bank (BNR) szerint júniusban enyhén csökkent az éves inflációs ráta, az idei harmadik negyedévben pedig jelentősebb mérséklődés várható.

Jelentősen csökkeni fog az infláció a jegybank szerint
Jelentősen csökkeni fog az infláció a jegybank szerint
2026. július 08., szerda

Jelentősen csökkeni fog az infláció a jegybank szerint
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Menesztettek egy országos hatósági elnököt, két megyei vezetőt pedig szankcionálnak

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy menesztette tisztségéből Alexandra Zarát, az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság (ANPDPD) elnökét.

Menesztettek egy országos hatósági elnököt, két megyei vezetőt pedig szankcionálnak
Menesztettek egy országos hatósági elnököt, két megyei vezetőt pedig szankcionálnak
2026. július 08., szerda

Menesztettek egy országos hatósági elnököt, két megyei vezetőt pedig szankcionálnak
2026. július 08., szerda

Romániában akart „terrorháborút” indítani a Németországban letartóztatott férfi

Előzetes letartóztatásba helyeztek Németországban egy román-moldovai kettős állampolgárt szélsőjobboldali terrorszervezet létrehozásának kísérlete miatt – tájékoztatott szerdán a Román Rendőrség.

Romániában akart „terrorháborút” indítani a Németországban letartóztatott férfi
Romániában akart „terrorháborút” indítani a Németországban letartóztatott férfi
2026. július 08., szerda

Romániában akart „terrorháborút” indítani a Németországban letartóztatott férfi
2026. július 08., szerda

Nyílt napok az AutoCenter Magyarinál – több márka, több szolgáltatás, prémium ügyfélélmény
Nyílt napok az AutoCenter Magyarinál – több márka, több szolgáltatás, prémium ügyfélélmény
Nyílt napok az AutoCenter Magyarinál – több márka, több szolgáltatás, prémium ügyfélélmény
2026. július 08., szerda

Nyílt napok az AutoCenter Magyarinál – több márka, több szolgáltatás, prémium ügyfélélmény
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Doktori iskola, új szakok és bővülő kampuszok – ezt kell tudni a Sapientia 2026-os felvételijéről

Az első akkreditált doktori iskola, új mesteri és mérnöki képzések, modern laborok és épülő kampuszok jellemzik a Sapientia EMTE idei felvételi időszakát. Az egyetem vezetői Csíkszeredában ismertették a legfontosabb újdonságokat.

Doktori iskola, új szakok és bővülő kampuszok – ezt kell tudni a Sapientia 2026-os felvételijéről
Doktori iskola, új szakok és bővülő kampuszok – ezt kell tudni a Sapientia 2026-os felvételijéről
2026. július 08., szerda

Doktori iskola, új szakok és bővülő kampuszok – ezt kell tudni a Sapientia 2026-os felvételijéről
2026. július 08., szerda

Augusztus végégig hosszabbították meg a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolási határidejét

A fejlesztési minisztérium szerdán meghosszabbította a helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott beruházások elszámolási határidejét, és sürgeti az elszámolási kérések benyújtását.

Augusztus végégig hosszabbították meg a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolási határidejét
Augusztus végégig hosszabbították meg a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolási határidejét
2026. július 08., szerda

Augusztus végégig hosszabbították meg a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolási határidejét
2026. július 08., szerda

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult

Rövid ímélben értesítették Dolhai Istvánt, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetőjét, hogy július végéig láthatja el főkonzuli teendőit.

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
2026. július 08., szerda

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást

Az ország nagy részére elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM): a figyelmeztetés szerdán 37 megyére és Bukarestre, csütörtökön pedig 17 megyére és a fővárosra lesz érvényes.

Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást
Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást
2026. július 08., szerda

Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást
2026. július 08., szerda

Nicușor Dan: Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni a NATO-csúcstalálkozón

Nicușor Dan államelnök szerdán, az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt kijelentette, hogy Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni.

Nicușor Dan: Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni a NATO-csúcstalálkozón
Nicușor Dan: Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni a NATO-csúcstalálkozón
2026. július 08., szerda

Nicușor Dan: Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni a NATO-csúcstalálkozón
2026. július 08., szerda

Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit

Közzétették szerdán a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgájának végleges eredményeit, miután elbírálták az óvásokat – közölte az Agerpres.

Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit
Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit
2026. július 08., szerda

Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!