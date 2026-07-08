Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson

Fotó: Mihály László
Több mint húsz év után újra Gyergyószentmiklóson lesznek láthatók Xantus Géza alkotásai. Július 10-én, pénteken 18 órától nyílik meg a Pro Art Galériában a Fényúton című tárlat.
A csíkszeredai születésű festőművész és képzőművész 2003-ban már jelentkezett önálló kiállítással a gyergyószentmiklósi Pro Art Galériában. Most, több mint húsz év elteltével tér vissza új tárlatával.
Az eseményen Jeszenszky Melinda, a galéria vezetője mond köszöntőt, a kiállítást dr. Hegedűs Enikő művészettörténész nyitja meg.
Jeszenszky Melinda elmondta, a Fényúton című kiállítás alapját egy már több helyszínen bemutatott anyag képezi, azonban ezt az alkotó több olyan művel egészíti ki, amelyeket a közönség eddig sehol sem láthatott.
Xantus Géza pályafutása során Kieltől Hongkongig számos egyéni és csoportos kiállításon vett részt, munkáit több rangos díjjal ismerték el. A Premio Internazionale Beato Angelico mellett megkapta a Szervátiusz Jenő-díjat, 2024-ben pedig a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült.
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