Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson

Több mint húsz év után újra Gyergyószentmiklóson lesznek láthatók Xantus Géza alkotásai. Július 10-én, pénteken 18 órától nyílik meg a Pro Art Galériában a Fényúton című tárlat.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A csíkszeredai születésű festőművész és képzőművész 2003-ban már jelentkezett önálló kiállítással a gyergyószentmiklósi Pro Art Galériában. Most, több mint húsz év elteltével tér vissza új tárlatával.

Hirdetés

Az eseményen Jeszenszky Melinda, a galéria vezetője mond köszöntőt, a kiállítást dr. Hegedűs Enikő művészettörténész nyitja meg.

Jeszenszky Melinda elmondta, a Fényúton című kiállítás alapját egy már több helyszínen bemutatott anyag képezi, azonban ezt az alkotó több olyan művel egészíti ki, amelyeket a közönség eddig sehol sem láthatott.