Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn

Lángra kapott egy mikrobusz motorja pénteken délután a 12-es országút marosfői szakaszán, három embernek kellett kimenekülnie a járműből – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az esethez a katasztrófavédelem gyergyószentmiklósi egysége ment ki egy tűzoltóautóval, az oltáshoz ugyanakkor a vaslábi tűzoltók is csatlakoztak. Mostanra sikerült megfékezni a lángokat. Az esetet megelőzően három személy tartózkodott a járműben, akik kimenekültek az autóból.