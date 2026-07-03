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Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Lángra kapott egy mikrobusz motorja pénteken délután a 12-es országút marosfői szakaszán, három embernek kellett kimenekülnie a járműből – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Székelyhon

2026. július 03., 16:252026. július 03., 16:25

Az esethez a katasztrófavédelem gyergyószentmiklósi egysége ment ki egy tűzoltóautóval, az oltáshoz ugyanakkor a vaslábi tűzoltók is csatlakoztak. Mostanra sikerült megfékezni a lángokat. Az esetet megelőzően három személy tartózkodott a járműben, akik kimenekültek az autóból.

Gyergyószék Közlekedés Tűzeset
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