Súlyos közlekedési baleset történt kedden a Maroshévíz és Borszék közötti 15-ös országúton, ahol egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Egy ember a roncsok közé szorult, akit a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.

Székelyhon 2026. június 30., 17:152026. június 30., 17:15

A személyautóba beszorult sérültet a tűzoltók kiemelték a járműből. Az érintett eszméleténél volt, a rohammentő-egység (SMURD) szakemberei ellátták, majd kórházba szállították további vizsgálatokra és kezelésre.

A mentési munkálatok idejére a 15-ös országúton mindkét irányban lezárták a forgalmat.