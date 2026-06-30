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Fotó: Tuchiluș Alex
Súlyos közlekedési baleset történt kedden a Maroshévíz és Borszék közötti 15-ös országúton, ahol egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Egy ember a roncsok közé szorult, akit a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.
A személyautóba beszorult sérültet a tűzoltók kiemelték a járműből. Az érintett eszméleténél volt, a rohammentő-egység (SMURD) szakemberei ellátták, majd kórházba szállították további vizsgálatokra és kezelésre.
A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A Hargita megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre a maroshévízi tűzoltó-egység két csapata vonult ki egy tűzoltóautóval és egy SMURD mentőegységgel.
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