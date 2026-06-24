Csalók és házalók megjelenésére figyelmeztetik a gyergyószárhegyieket 

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Fotó: Tuchiluș Alex
Feltételezett csalók feltűnését észlelték Gyergyószárhely községben, ezért a polgármesteri hivatal óvatosságra inti a helyieket, és arra kéri őket, ne engedjenek be illetéktelen személyeket udvaraikba vagy otthonaikba.
Közleményben hívja fel a lakosság figyelmét Gyergyószárhegy Polgármesteri Hivatala arra, hogy a községben feltételezett csalók jelenlétét észlelték. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy fokozott óvatossággal viszonyuljanak az idegenekhez, és
A tájékoztatásban hangsúlyozzák, hogy a megtévesztések elsődleges célpontjai gyakran az idősebb emberek, ezért a lakosokat arra kérik, figyelmeztessék szomszédaikat és idős hozzátartozóikat a veszélyre.
Az önkormányzat emlékeztet arra is, hogy a házalás továbbra is tilos a község területén. Amennyiben a lakók ilyen tevékenységet észlelnek, azt haladéktalanul jelentsék a polgárőrségnek.
Továbbra is vitatja a Cegléd, Gyergyószentmiklós és a Juventus Egyesület közötti együttműködési megállapodást az EMSZ gyergyószentmiklósi szervezete, mert szerintük a polgármester a képviselőtanács előzetes tájékoztatása nélkül írta alá a dokumentumot.
A kedvezőtlen időjárási körülmények, elsősorban az erős szél miatt kedden három településen közel háromezer háztartás maradt áram nélkül Borzonton, Gyergyócsomafalván és Gyergyóalfaluban.
Villámárvíz alakulhat ki vasárnap éjfélig a Kis-Beszterce folyó Hargita megyei szakaszán – figyelmeztet a megyei katasztrófavédelem.
Az ifjúsági fővárosi programok kapcsán felmerült kérdéseket tisztázta Nagy Zoltán polgármester és Benedek Balázs programkoordinátor. Kijelentik, nincs miért aggódni, a programok és az elszámolás is megállapodásoknak megfelelően történnek.
Kilőttek azt a medvét Gyergyószárhegy községben péntek hajnalban, amelyik az elmúlt napokban több alkalommal visszatért egy esztenához és haszonállatokat pusztított el.
Lezárják a gyergyószentmiklósi főtér egy szakaszát péntek reggeltől hétfő reggelig a FeltöltŐ Keresztény Zenei Fesztivál programjai miatt, ugyanakkor ideiglenesen feloldanak egy másik forgalomkorlátozást a közlekedés megkönnyítése érdekében.
A fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának helyzetéről, a Vitalissima új szolgáltatási feladatairól és az Ifjúsági Főváros program finanszírozása körüli aggályokról is szó esett a gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtöki ülésén.
Megnyitották Gyergyószentmiklóson a Tejút oktató- és élményközpontot, amely interaktív és szórakoztató módon mutatja be a sajtkészítés hagyományait és a természetközeli gazdálkodás értékeit.
Elmarad az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének csütörtökre tervezett tisztújító küldöttgyűlése, miután az egyetlen elnökjelölt, Bende Sándor visszalépett.
Folytatódik a Nyári Ifjúsági Színpad programja a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán: szombaton a budapesti Momentán Társulat interaktív impróshowja és karaoke party, vasárnap társasjáték-maraton, és a színházi előadás várja a közönséget.
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