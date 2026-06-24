Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csalók és házalók megjelenésére figyelmeztetik a gyergyószárhegyieket 

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Feltételezett csalók feltűnését észlelték Gyergyószárhely községben, ezért a polgármesteri hivatal óvatosságra inti a helyieket, és arra kéri őket, ne engedjenek be illetéktelen személyeket udvaraikba vagy otthonaikba.

Gergely Imre

2026. június 24., 17:162026. június 24., 17:16

Közleményben hívja fel a lakosság figyelmét Gyergyószárhegy Polgármesteri Hivatala arra, hogy a községben feltételezett csalók jelenlétét észlelték. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy fokozott óvatossággal viszonyuljanak az idegenekhez, és

ne engedjenek be illetéktelen személyeket udvaraikba vagy otthonaikba.

A tájékoztatásban hangsúlyozzák, hogy a megtévesztések elsődleges célpontjai gyakran az idősebb emberek, ezért a lakosokat arra kérik, figyelmeztessék szomszédaikat és idős hozzátartozóikat a veszélyre.

Hirdetés

Az önkormányzat emlékeztet arra is, hogy a házalás továbbra is tilos a község területén. Amennyiben a lakók ilyen tevékenységet észlelnek, azt haladéktalanul jelentsék a polgárőrségnek.

Gyergyószék Gyergyószárhegy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nyugdíjra is fordít Románia a ma kapott több mint kétmilliárd euróból
Kiskérődző-pestis nyomaira bukkantak Hargita megyében
Kezdődik a harmadik forduló a vébén – szerdán a tévében
Ázsiai vendégmunkások Romániában: mennyivel keresnek jobban, mint otthon?
Hiába az egykapuzás, Anglia nem bírt Ghánával
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Nyugdíjra is fordít Románia a ma kapott több mint kétmilliárd euróból
Székelyhon

Nyugdíjra is fordít Románia a ma kapott több mint kétmilliárd euróból
Kiskérődző-pestis nyomaira bukkantak Hargita megyében
Székelyhon

Kiskérődző-pestis nyomaira bukkantak Hargita megyében
Kezdődik a harmadik forduló a vébén – szerdán a tévében
Székely Sport

Kezdődik a harmadik forduló a vébén – szerdán a tévében
Ázsiai vendégmunkások Romániában: mennyivel keresnek jobban, mint otthon?
Krónika

Ázsiai vendégmunkások Romániában: mennyivel keresnek jobban, mint otthon?
Hiába az egykapuzás, Anglia nem bírt Ghánával
Székely Sport

Hiába az egykapuzás, Anglia nem bírt Ghánával
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Nőileg

Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 24., szerda

Pénzügyi kockázatot lát az EMSZ az ifjúsági főváros projektben

Továbbra is vitatja a Cegléd, Gyergyószentmiklós és a Juventus Egyesület közötti együttműködési megállapodást az EMSZ gyergyószentmiklósi szervezete, mert szerintük a polgármester a képviselőtanács előzetes tájékoztatása nélkül írta alá a dokumentumot.

Pénzügyi kockázatot lát az EMSZ az ifjúsági főváros projektben
Pénzügyi kockázatot lát az EMSZ az ifjúsági főváros projektben
2026. június 24., szerda

Pénzügyi kockázatot lát az EMSZ az ifjúsági főváros projektben
Hirdetés
2026. június 23., kedd

Több ezer fogyasztó maradt áram nélkül Gyergyó térségében a vihar miatt

A kedvezőtlen időjárási körülmények, elsősorban az erős szél miatt kedden három településen közel háromezer háztartás maradt áram nélkül Borzonton, Gyergyócsomafalván és Gyergyóalfaluban.

Több ezer fogyasztó maradt áram nélkül Gyergyó térségében a vihar miatt
Több ezer fogyasztó maradt áram nélkül Gyergyó térségében a vihar miatt
2026. június 23., kedd

Több ezer fogyasztó maradt áram nélkül Gyergyó térségében a vihar miatt
2026. június 21., vasárnap

Árvízveszély: kiléphet medréből a Kis-Beszterce Hargita megyében

Villámárvíz alakulhat ki vasárnap éjfélig a Kis-Beszterce folyó Hargita megyei szakaszán – figyelmeztet a megyei katasztrófavédelem.

Árvízveszély: kiléphet medréből a Kis-Beszterce Hargita megyében
Árvízveszély: kiléphet medréből a Kis-Beszterce Hargita megyében
2026. június 21., vasárnap

Árvízveszély: kiléphet medréből a Kis-Beszterce Hargita megyében
2026. június 19., péntek

Válaszoltak az ifjúsági főváros projekttel kapcsolatos aggályokra

Az ifjúsági fővárosi programok kapcsán felmerült kérdéseket tisztázta Nagy Zoltán polgármester és Benedek Balázs programkoordinátor. Kijelentik, nincs miért aggódni, a programok és az elszámolás is megállapodásoknak megfelelően történnek.

Válaszoltak az ifjúsági főváros projekttel kapcsolatos aggályokra
Válaszoltak az ifjúsági főváros projekttel kapcsolatos aggályokra
2026. június 19., péntek

Válaszoltak az ifjúsági főváros projekttel kapcsolatos aggályokra
Hirdetés
2026. június 19., péntek

Elpusztított egy lovat és jött a tehénért is a behemót medve, amikor kilőtték

Kilőttek azt a medvét Gyergyószárhegy községben péntek hajnalban, amelyik az elmúlt napokban több alkalommal visszatért egy esztenához és haszonállatokat pusztított el.

Elpusztított egy lovat és jött a tehénért is a behemót medve, amikor kilőtték
Elpusztított egy lovat és jött a tehénért is a behemót medve, amikor kilőtték
2026. június 19., péntek

Elpusztított egy lovat és jött a tehénért is a behemót medve, amikor kilőtték
2026. június 19., péntek

Hétvégi útlezárás Gyergyószentmiklóson

Lezárják a gyergyószentmiklósi főtér egy szakaszát péntek reggeltől hétfő reggelig a FeltöltŐ Keresztény Zenei Fesztivál programjai miatt, ugyanakkor ideiglenesen feloldanak egy másik forgalomkorlátozást a közlekedés megkönnyítése érdekében.

Hétvégi útlezárás Gyergyószentmiklóson
Hétvégi útlezárás Gyergyószentmiklóson
2026. június 19., péntek

Hétvégi útlezárás Gyergyószentmiklóson
2026. június 18., csütörtök

Aggályokat vet fel az ifjúsági főváros program finanszírozásáról aláírt egyezség Gyergyószentmiklóson

A fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának helyzetéről, a Vitalissima új szolgáltatási feladatairól és az Ifjúsági Főváros program finanszírozása körüli aggályokról is szó esett a gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtöki ülésén.

Aggályokat vet fel az ifjúsági főváros program finanszírozásáról aláírt egyezség Gyergyószentmiklóson
Aggályokat vet fel az ifjúsági főváros program finanszírozásáról aláírt egyezség Gyergyószentmiklóson
2026. június 18., csütörtök

Aggályokat vet fel az ifjúsági főváros program finanszírozásáról aláírt egyezség Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. június 18., csütörtök

A fűszáltól a sajtig vezet végig az új Tejút központ

Megnyitották Gyergyószentmiklóson a Tejút oktató- és élményközpontot, amely interaktív és szórakoztató módon mutatja be a sajtkészítés hagyományait és a természetközeli gazdálkodás értékeit.

A fűszáltól a sajtig vezet végig az új Tejút központ
A fűszáltól a sajtig vezet végig az új Tejút központ
2026. június 18., csütörtök

A fűszáltól a sajtig vezet végig az új Tejút központ
2026. június 17., szerda

Visszalépett az egyetlen elnökjelölt, elmarad az RMDSZ gyergyószéki tisztújító küldöttgyűlése

Elmarad az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének csütörtökre tervezett tisztújító küldöttgyűlése, miután az egyetlen elnökjelölt, Bende Sándor visszalépett.

Visszalépett az egyetlen elnökjelölt, elmarad az RMDSZ gyergyószéki tisztújító küldöttgyűlése
Visszalépett az egyetlen elnökjelölt, elmarad az RMDSZ gyergyószéki tisztújító küldöttgyűlése
2026. június 17., szerda

Visszalépett az egyetlen elnökjelölt, elmarad az RMDSZ gyergyószéki tisztújító küldöttgyűlése
2026. június 12., péntek

Nyári Ifjúsági Színpad: a Momentán Társulat és kolozsvári színészhallgatók lépnek színpadra

Folytatódik a Nyári Ifjúsági Színpad programja a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán: szombaton a budapesti Momentán Társulat interaktív impróshowja és karaoke party, vasárnap társasjáték-maraton, és a színházi előadás várja a közönséget.

Nyári Ifjúsági Színpad: a Momentán Társulat és kolozsvári színészhallgatók lépnek színpadra
Nyári Ifjúsági Színpad: a Momentán Társulat és kolozsvári színészhallgatók lépnek színpadra
2026. június 12., péntek

Nyári Ifjúsági Színpad: a Momentán Társulat és kolozsvári színészhallgatók lépnek színpadra
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!