Csalók és házalók megjelenésére figyelmeztetik a gyergyószárhegyieket 

Feltételezett csalók feltűnését észlelték Gyergyószárhely községben, ezért a polgármesteri hivatal óvatosságra inti a helyieket, és arra kéri őket, ne engedjenek be illetéktelen személyeket udvaraikba vagy otthonaikba.

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Közleményben hívja fel a lakosság figyelmét Gyergyószárhegy Polgármesteri Hivatala arra, hogy a községben feltételezett csalók jelenlétét észlelték. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy fokozott óvatossággal viszonyuljanak az idegenekhez, és

A tájékoztatásban hangsúlyozzák, hogy a megtévesztések elsődleges célpontjai gyakran az idősebb emberek, ezért a lakosokat arra kérik, figyelmeztessék szomszédaikat és idős hozzátartozóikat a veszélyre.

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Az önkormányzat emlékeztet arra is, hogy a házalás továbbra is tilos a község területén. Amennyiben a lakók ilyen tevékenységet észlelnek, azt haladéktalanul jelentsék a polgárőrségnek.