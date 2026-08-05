Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Életveszélyesen megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Életveszélyes fenyegetést kapott Majka, ezért elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje. Az előadó közösségi oldalán azt írta, ismeretlenek azt is tudják, hol szállnának meg, kik biztosítanák a rendezvényt és milyen útvonalon közlekednének Erdélyben.

Székelyhon

2026. augusztus 05., 12:012026. augusztus 05., 12:01

2026. augusztus 05., 12:382026. augusztus 05., 12:38

Az előadó Facebook-oldalán azt írta, egy privát telefonszámára érkezett üzenetben azt közölték vele, hogy ha Erdélybe utazik, „revansot vesznek” rajta az őket ért sérelmek miatt. Állítása szerint a fenyegetés írója ismeri a szállásukat, a rendezvény biztonsági szolgálatát, valamint a tervezett útvonalukat is, és azt is állította róla, hogy hazaáruló.

Hirdetés

Majka közölte, a fenyegetést komolyan vették, feljelentést tettek, és

egyelőre nem tudják vállalni sem a koncertet, sem az utazást,

amíg az ügy nem rendeződik.

Bejegyzésében azt írta, reméli, hogy a helyzet mielőbb megoldódik, és kárpótolni tudják a közönséget. Hozzátette: megdöbbentette, hogy szerinte a politika ilyen mértékben megosztja az embereket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogi lépéseket megtették, és

szeretnék, ha a tetteseket felelősségre vonnák.

A koncert szerdán 22 órától lett volna a Sic Feszt nagyszínpadán.

A fesztivál szervezői a közösségi oldalukon sajnálatukat fejezték ki, hogy a koncert elmarad, és hangsúlyozták, hogy erőszak és a fenyegetés minden formáját a leghatározottabban elítélik és elutasítják.

Hozzátették, hogy

Idézet
„ez a viselkedés nem jellemző az erdélyi magyar fiatalokra, akik szeretettel és nyitottsággal várják a magyarországi fellépőket.

Egyetlen ember gyűlölete nem árnyékolhatja be egy egész közösség vendégszeretetét” – áll a közleményükben.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
3 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Rendőrségi akció Őrkőn: 90 személy került a rendőrségre
Neves klubokban játszott a Sepsi OSK új középhátvédje
Gyanús az üzemanyagok drágulása? Kihasználhatták a korlátozás előtti „szélcsendet” a cégek a Versenytanács elnöke szerint
Két csapattal kevesebbel és új lebonyolítással rajtol majd a Hargita megyei focibajnokság
A jog nem csak rideg szabályok gyűjteménye: morális döntések színtere is
Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Székelyhon

Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Rendőrségi akció Őrkőn: 90 személy került a rendőrségre
Székelyhon

Rendőrségi akció Őrkőn: 90 személy került a rendőrségre
Neves klubokban játszott a Sepsi OSK új középhátvédje
Székely Sport

Neves klubokban játszott a Sepsi OSK új középhátvédje
Gyanús az üzemanyagok drágulása? Kihasználhatták a korlátozás előtti „szélcsendet” a cégek a Versenytanács elnöke szerint
Krónika

Gyanús az üzemanyagok drágulása? Kihasználhatták a korlátozás előtti „szélcsendet” a cégek a Versenytanács elnöke szerint
Két csapattal kevesebbel és új lebonyolítással rajtol majd a Hargita megyei focibajnokság
Székely Sport

Két csapattal kevesebbel és új lebonyolítással rajtol majd a Hargita megyei focibajnokság
A jog nem csak rideg szabályok gyűjteménye: morális döntések színtere is
Nőileg

A jog nem csak rideg szabályok gyűjteménye: morális döntések színtere is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. augusztus 05., szerda

Rejtélyes feljelentő kötött bele háromszéki székelykapukba

Több település bejáratánál álló székelykapu került valakik célkeresztjébe Kovászna megyében. A rejtélyes hátterű bejelentés sok fejtörést és nem utolsó sorban fölösleges pénzkidobást okoz az érintett önkormányzatoknak.

Rejtélyes feljelentő kötött bele háromszéki székelykapukba
Rejtélyes feljelentő kötött bele háromszéki székelykapukba
2026. augusztus 05., szerda

Rejtélyes feljelentő kötött bele háromszéki székelykapukba
Hirdetés
2026. augusztus 04., kedd

Rendőrségi akció Őrkőn: 90 személy került a rendőrségre

Csaknem ötszáz személyt igazoltattak, kilencvenet pedig további ellenőrzésre a rendőrségre kísértek egy sepsiszentgyörgyi nagyszabású rendőrségi akció során. Bírságokat is kiosztottak, elsősorban közrendvédelmi szabálysértések miatt.

Rendőrségi akció Őrkőn: 90 személy került a rendőrségre
Rendőrségi akció Őrkőn: 90 személy került a rendőrségre
2026. augusztus 04., kedd

Rendőrségi akció Őrkőn: 90 személy került a rendőrségre
2026. augusztus 04., kedd

Harminc ember menekült ki egy tömbházból lakástűz miatt

Kigyulladt ki egy lakás kedd hajnalban Sepsiszentgyörgyön. A tűz miatt 34 embert kellett kimenekíteni vagy önként elhagynia az épületet, ketten füstmérgezés gyanújával kerültek kórházba.

Harminc ember menekült ki egy tömbházból lakástűz miatt
Harminc ember menekült ki egy tömbházból lakástűz miatt
2026. augusztus 04., kedd

Harminc ember menekült ki egy tömbházból lakástűz miatt
2026. augusztus 03., hétfő

Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány

Előzetes letartóztatásba került egy 17 éves lány, miután a gyanú szerint egy rendőrt ütött fejbe egy fabottal egy háromszéki intézkedés során. A rendőr 7–9 nap alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
2026. augusztus 03., hétfő

Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Hirdetés
2026. augusztus 02., vasárnap

A népi feredők után a kalákázók erdei iskolát építenek Sepsibükszádon

A Sepsibükszádtól a Szent Anna tó felé vezető út mentén, a patakvölgyben a héten formát öltött a Vinca Minor Egyesület erdei iskolája, melynek létrehozásában sok fiatal is részt vett, akik nyári szabadságuk egy részét az építő kalákára szánták.

A népi feredők után a kalákázók erdei iskolát építenek Sepsibükszádon
A népi feredők után a kalákázók erdei iskolát építenek Sepsibükszádon
2026. augusztus 02., vasárnap

A népi feredők után a kalákázók erdei iskolát építenek Sepsibükszádon
2026. augusztus 01., szombat

Uzsorást küldött rács mögé a sepsiszentgyörgyi rendőrség

Uzsoráskodással, hamis nyilatkoztattétellel és ezekben való cinkossággal gyanúsított személyeknél végeztek házkutatásokat a sepsiszentgyörgyi bűnügyi nyomozók.

Uzsorást küldött rács mögé a sepsiszentgyörgyi rendőrség
Uzsorást küldött rács mögé a sepsiszentgyörgyi rendőrség
2026. augusztus 01., szombat

Uzsorást küldött rács mögé a sepsiszentgyörgyi rendőrség
2026. augusztus 01., szombat

Évtizedekig passzív szereplője lesz Sepsiszentgyörgy életének a volt szemétdomb

Harminc évig nem szabad hozzányúlni a háromszéki városok régi, használaton kívüli szeméttelepeihez, több városban mégis keresik a terület felhasználási lehetőségeit. A sepsiszentgyörgyi aktuális helyzetről érdeklődtünk.

Évtizedekig passzív szereplője lesz Sepsiszentgyörgy életének a volt szemétdomb
Évtizedekig passzív szereplője lesz Sepsiszentgyörgy életének a volt szemétdomb
2026. augusztus 01., szombat

Évtizedekig passzív szereplője lesz Sepsiszentgyörgy életének a volt szemétdomb
Hirdetés
2026. augusztus 01., szombat

9500 lejt emeltek le egy kézdivásárhelyi lakos számlájáról SMS-es csalással

Informatikai csalás ügyében nyomoz a rendőrség, miután egy kézdivásárhelyi személy 9500 lejt veszített egy megtévesztő SMS következtében.

9500 lejt emeltek le egy kézdivásárhelyi lakos számlájáról SMS-es csalással
9500 lejt emeltek le egy kézdivásárhelyi lakos számlájáról SMS-es csalással
2026. augusztus 01., szombat

9500 lejt emeltek le egy kézdivásárhelyi lakos számlájáról SMS-es csalással
2026. augusztus 01., szombat

Kútba esett férfit mentettek Kökösben

Szombat délelőtt sikeresen kimentettek egy kútba esett férfit Kökösben.

Kútba esett férfit mentettek Kökösben
Kútba esett férfit mentettek Kökösben
2026. augusztus 01., szombat

Kútba esett férfit mentettek Kökösben
2026. augusztus 01., szombat

Közösségi felolvasással emlékeztek Sepsiszentgyörgyön Petőfi Sándorra

Bensőséges, hangulatos közösségi versolvasással emlékeztek Petőfi Sándorra pénteken este, halálának 177. évfordulóján Sepsiszentgyörgyön, a költő nemrég felállított szobránál.

Közösségi felolvasással emlékeztek Sepsiszentgyörgyön Petőfi Sándorra
Közösségi felolvasással emlékeztek Sepsiszentgyörgyön Petőfi Sándorra
2026. augusztus 01., szombat

Közösségi felolvasással emlékeztek Sepsiszentgyörgyön Petőfi Sándorra
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!