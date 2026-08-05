Életveszélyesen megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje

Fotó: Pinti Attila
Életveszélyes fenyegetést kapott Majka, ezért elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje. Az előadó közösségi oldalán azt írta, ismeretlenek azt is tudják, hol szállnának meg, kik biztosítanák a rendezvényt és milyen útvonalon közlekednének Erdélyben.
2026. augusztus 05., 12:012026. augusztus 05., 12:01
2026. augusztus 05., 12:382026. augusztus 05., 12:38
Az előadó Facebook-oldalán azt írta, egy privát telefonszámára érkezett üzenetben azt közölték vele, hogy ha Erdélybe utazik, „revansot vesznek” rajta az őket ért sérelmek miatt. Állítása szerint a fenyegetés írója ismeri a szállásukat, a rendezvény biztonsági szolgálatát, valamint a tervezett útvonalukat is, és azt is állította róla, hogy hazaáruló.
Majka közölte, a fenyegetést komolyan vették, feljelentést tettek, és
amíg az ügy nem rendeződik.
Bejegyzésében azt írta, reméli, hogy a helyzet mielőbb megoldódik, és kárpótolni tudják a közönséget. Hozzátette: megdöbbentette, hogy szerinte a politika ilyen mértékben megosztja az embereket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogi lépéseket megtették, és
A koncert szerdán 22 órától lett volna a Sic Feszt nagyszínpadán.
A fesztivál szervezői a közösségi oldalukon sajnálatukat fejezték ki, hogy a koncert elmarad, és hangsúlyozták, hogy erőszak és a fenyegetés minden formáját a leghatározottabban elítélik és elutasítják.
Hozzátették, hogy
Egyetlen ember gyűlölete nem árnyékolhatja be egy egész közösség vendégszeretetét” – áll a közleményükben.
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