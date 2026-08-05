Életveszélyesen megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje

Életveszélyes fenyegetést kapott Majka, ezért elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje. Az előadó közösségi oldalán azt írta, ismeretlenek azt is tudják, hol szállnának meg, kik biztosítanák a rendezvényt és milyen útvonalon közlekednének Erdélyben.

Székelyhon 2026. augusztus 05., 12:012026. augusztus 05., 12:01 2026. augusztus 05., 12:382026. augusztus 05., 12:38

Az előadó Facebook-oldalán azt írta, egy privát telefonszámára érkezett üzenetben azt közölték vele, hogy ha Erdélybe utazik, „revansot vesznek” rajta az őket ért sérelmek miatt. Állítása szerint a fenyegetés írója ismeri a szállásukat, a rendezvény biztonsági szolgálatát, valamint a tervezett útvonalukat is, és azt is állította róla, hogy hazaáruló. Hirdetés Majka közölte, a fenyegetést komolyan vették, feljelentést tettek, és

egyelőre nem tudják vállalni sem a koncertet, sem az utazást,

amíg az ügy nem rendeződik. Bejegyzésében azt írta, reméli, hogy a helyzet mielőbb megoldódik, és kárpótolni tudják a közönséget. Hozzátette: megdöbbentette, hogy szerinte a politika ilyen mértékben megosztja az embereket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogi lépéseket megtették, és

szeretnék, ha a tetteseket felelősségre vonnák.

A koncert szerdán 22 órától lett volna a Sic Feszt nagyszínpadán. A fesztivál szervezői a közösségi oldalukon sajnálatukat fejezték ki, hogy a koncert elmarad, és hangsúlyozták, hogy erőszak és a fenyegetés minden formáját a leghatározottabban elítélik és elutasítják. Hozzátették, hogy

„ez a viselkedés nem jellemző az erdélyi magyar fiatalokra, akik szeretettel és nyitottsággal várják a magyarországi fellépőket.