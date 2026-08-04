Harminc ember menekült ki egy tömbházból lakástűz miatt

Kigyulladt ki egy lakás kedd hajnalban Sepsiszentgyörgyön. A tűz miatt 34 embert kellett kimenekíteni vagy önként elhagynia az épületet, ketten füstmérgezés gyanújával kerültek kórházba.

Székelyhon 2026. augusztus 04., 13:402026. augusztus 04., 13:40

Kedden hajnalban, 4.30 körül csaptak fel a lángok egy sepsiszentgyörgyi, Szarvas utcai tömbház egyik lakásában. A tűz egy lakásban ütött ki, és

nagy mennyiségű füst is keletkezett.

Ráadásul fennállt a veszélye annak, hogy átterjed a szomszédos lakásokra is. A Kovászna megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a helyszínre két tűzoltóautóval, egy magasból mentő járművel, egy rohammentő-egységgel (SMURD), valamint a mentőszolgálat két mentőautójával vonultak ki. Végül a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat.

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

A tűzben az érintett lakás megrongálódott, a sűrű füst és a magas hőmérséklet pedig a lépcsőházat, valamint a szomszédos lakásokat is érintette.

Az eset során harminc lakó önerőből hagyta el az épületet,