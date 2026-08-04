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Harminc ember menekült ki egy tömbházból lakástűz miatt

• Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

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Kigyulladt ki egy lakás kedd hajnalban Sepsiszentgyörgyön. A tűz miatt 34 embert kellett kimenekíteni vagy önként elhagynia az épületet, ketten füstmérgezés gyanújával kerültek kórházba.

Székelyhon

2026. augusztus 04., 13:402026. augusztus 04., 13:40

Kedden hajnalban, 4.30 körül csaptak fel a lángok egy sepsiszentgyörgyi, Szarvas utcai tömbház egyik lakásában. A tűz egy lakásban ütött ki, és

nagy mennyiségű füst is keletkezett.

Ráadásul fennállt a veszélye annak, hogy átterjed a szomszédos lakásokra is.

A Kovászna megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a helyszínre két tűzoltóautóval, egy magasból mentő járművel, egy rohammentő-egységgel (SMURD), valamint a mentőszolgálat két mentőautójával vonultak ki. Végül a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat.

• Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

A tűzben az érintett lakás megrongálódott, a sűrű füst és a magas hőmérséklet pedig a lépcsőházat, valamint a szomszédos lakásokat is érintette.

Az eset során harminc lakó önerőből hagyta el az épületet,

további négy embert és egy háziállatot a tűzoltók menekítettek ki.

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A mentőegységek három embert láttak el a helyszínen, közülük kettőt füstmérgezés tüneteivel a sepsiszentgyörgyi sürgősségi osztályra szállítottak.

A tűz feltételezett oka egy háztartási elektromos készülék által okozott rövidzárlat volt.

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