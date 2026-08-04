Harminc ember menekült ki egy tömbházból lakástűz miatt

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
Kigyulladt ki egy lakás kedd hajnalban Sepsiszentgyörgyön. A tűz miatt 34 embert kellett kimenekíteni vagy önként elhagynia az épületet, ketten füstmérgezés gyanújával kerültek kórházba.
Kedden hajnalban, 4.30 körül csaptak fel a lángok egy sepsiszentgyörgyi, Szarvas utcai tömbház egyik lakásában. A tűz egy lakásban ütött ki, és
Ráadásul fennállt a veszélye annak, hogy átterjed a szomszédos lakásokra is.
A Kovászna megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a helyszínre két tűzoltóautóval, egy magasból mentő járművel, egy rohammentő-egységgel (SMURD), valamint a mentőszolgálat két mentőautójával vonultak ki. Végül a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat.
Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
A tűzben az érintett lakás megrongálódott, a sűrű füst és a magas hőmérséklet pedig a lépcsőházat, valamint a szomszédos lakásokat is érintette.
további négy embert és egy háziállatot a tűzoltók menekítettek ki.
A mentőegységek három embert láttak el a helyszínen, közülük kettőt füstmérgezés tüneteivel a sepsiszentgyörgyi sürgősségi osztályra szállítottak.
A tűz feltételezett oka egy háztartási elektromos készülék által okozott rövidzárlat volt.
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