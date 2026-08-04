Fokozódik a kánikula: első és másodfokú hőségriasztásokat adtak ki a székelyföldi megyékre

Maros megyében, valamint Hargita megye délnyugati területein narancssárga, Székelyföld többi részén sárga riasztás érvényes
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden újabb vörös, narancssárga és sárga riasztásokat adott ki az egész országra kiterjedő rendkívüli hőség miatt. Máramarosban, a Bánságban és a Körösvidéken vörös a hőségriasztás.
2026. augusztus 04., 13:252026. augusztus 04., 13:25
2026. augusztus 04., 13:312026. augusztus 04., 13:31
Kedd délelőtt 10 órától szerda délelőtt 10 óráig Szatmár, Bihar, Arad és Temes megye áll vörös riasztás alatt. A hőmérséklet csúcsértékei 38–39 Celsius-fok körül alakulnak Szatmár megyében, 39–40 fok körül Bihar, Arad és Temes megyében.
Az éjszaka trópusi lesz, a minimumok akár a 26 fokot is elérhetik.
A meteorológusok egy másik vörös hőségriasztást is kiadtak, amely szerda reggel 10 órától csütörtök délelőtt 10 óráig érvényes Máramaros, Szatmár, Szilágy, Bihar, Arad, Temes és Krassó-Szörény megyében.
Ezeken a területeken a nappali csúcshőmérséklet Máramaros, Szatmár és Szilágy megyében 37–39 fok körül, Bihar, Arad, Temes és Krassó-Szörény megyében 39–41 fok között alakul, míg a hőterhelés ismét rendkívül erős lesz, a hőmérséklet-páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. Az éjszaka trópusi lesz, a minimumok akár 25–26 fok körül is alakulhatnak.
Narancssárga riasztás érvényes kedd délelőtt 10 órától szerda délelőtt 10 óráig Máramarosban, a Bánság déli és Erdély túlnyomó részén, Moldva északkeleti és Olténia délnyugati térségeiben.
A hőterhelés jelentős lesz, a hőmérséklet-páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. Az éjszaka trópusi lesz, 20 és 24 fok közötti minimumokkal.
Egy másik narancssárga riasztás szerda délelőtt 10 és csütörtök délelőtt 10 óra között lesz érvényben Erdély nagy részén, Moldva, Olténia, Munténia különböző térségeiben. A maximumok 35–39 fok körül alakulnak, az éjszaka trópusi lesz, 20 és 24 fok közötti minimumokkal. Jelentős hőterhelésre kell számítani.
A keddi nap folyamán ugyanakkor sárga hőségriasztás érvényes Erdély keleti és délkeleti részében, Munténiában, Dobrudzsában, valamint Moldva és Olténia legnagyobb részén.
Szerdán szintén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben Kelet-Erdélyben, Dobrudzsában, valamint Munténia északi és keleti részén, a nappali csúcsértékek 30–37 fok között alakulnak. A tengerparton lesz a legenyhébb a hőség. Helyenként trópusi éjszakára lehet számítani. A hőterhelés jelentős lesz, a hőmérséklet-páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
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