Fokozódik a kánikula: első és másodfokú hőségriasztásokat adtak ki a székelyföldi megyékre

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden újabb vörös, narancssárga és sárga riasztásokat adott ki az egész országra kiterjedő rendkívüli hőség miatt. Máramarosban, a Bánságban és a Körösvidéken vörös a hőségriasztás.

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Kedd délelőtt 10 órától szerda délelőtt 10 óráig Szatmár, Bihar, Arad és Temes megye áll vörös riasztás alatt. A hőmérséklet csúcsértékei 38–39 Celsius-fok körül alakulnak Szatmár megyében, 39–40 fok körül Bihar, Arad és Temes megyében.

A hőterhelés különösen erős lesz, a hőmérséklet-páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet.

Az éjszaka trópusi lesz, a minimumok akár a 26 fokot is elérhetik.

A meteorológusok egy másik vörös hőségriasztást is kiadtak, amely szerda reggel 10 órától csütörtök délelőtt 10 óráig érvényes Máramaros, Szatmár, Szilágy, Bihar, Arad, Temes és Krassó-Szörény megyében.

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Ezeken a területeken a nappali csúcshőmérséklet Máramaros, Szatmár és Szilágy megyében 37–39 fok körül, Bihar, Arad, Temes és Krassó-Szörény megyében 39–41 fok között alakul, míg a hőterhelés ismét rendkívül erős lesz, a hőmérséklet-páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. Az éjszaka trópusi lesz, a minimumok akár 25–26 fok körül is alakulhatnak.

Narancssárga riasztás érvényes kedd délelőtt 10 órától szerda délelőtt 10 óráig Máramarosban, a Bánság déli és Erdély túlnyomó részén, Moldva északkeleti és Olténia délnyugati térségeiben.