Áremelkedéssel jár az energiaimport az ügyvivő miniszterelnök szerint, de nem lesz drasztikus a mértéke

Az esti órákban, magasabb árakon importált elektromos energia közvetetten befolyásolni fogja az árakat az ősszel, de nem olyan mértékben, hogy jelentős áremelkedést okozzon – jelentette ki hétfőn Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az energiaügyi miniszteri tisztséget is betöltő ügyvivő miniszterelnök a Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatón újságírók kérdésére azt is elmondta, hogy

a közeljövőben a lakosság nem számíthat áremelkedésre, illetve a kormány nem fontolgatja a metró vagy a vasúti közlekedés korlátozását.

„Jelenleg nincs energiaellátási probléma Romániában sem a lakosság, sem a kórházak számára.

Az esténként nagyobb mennyiségben importált energia ára természetszerűen magasabb, és ez ősszel közvetetten ki fog hatni a lakossági árakra, de nem jelent majd drasztikus áremelkedést”

– mutatott rá Bolojan, megjegyezve, hogy jelenleg nem tud pontos becslést adni a várható áremelkedésről.

Hirdetés

Románia esténként, 7 és 11 óra között jelentős energiahiánnyal küzd, amelyet importból pótol, ám a térségben is nagy a nyomás, mivel az energiahiány meghaladja a 4000 megawattot – mutatott rá a miniszterelnök az Agerpres beszámolója szerint.

A hatóságok közlése szerint július 28-án a Duna alacsony vízhozama miatt ellenőrzött körülmények között leállították a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát.