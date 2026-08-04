Áremelkedéssel jár az energiaimport az ügyvivő miniszterelnök szerint, de nem lesz drasztikus a mértéke

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Fotó: Borbély Fanni
Az esti órákban, magasabb árakon importált elektromos energia közvetetten befolyásolni fogja az árakat az ősszel, de nem olyan mértékben, hogy jelentős áremelkedést okozzon – jelentette ki hétfőn Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.
2026. augusztus 04., 09:082026. augusztus 04., 09:08
2026. augusztus 04., 09:092026. augusztus 04., 09:09
Az energiaügyi miniszteri tisztséget is betöltő ügyvivő miniszterelnök a Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatón újságírók kérdésére azt is elmondta, hogy
„Jelenleg nincs energiaellátási probléma Romániában sem a lakosság, sem a kórházak számára.
– mutatott rá Bolojan, megjegyezve, hogy jelenleg nem tud pontos becslést adni a várható áremelkedésről.
Románia esténként, 7 és 11 óra között jelentős energiahiánnyal küzd, amelyet importból pótol, ám a térségben is nagy a nyomás, mivel az energiahiány meghaladja a 4000 megawattot – mutatott rá a miniszterelnök az Agerpres beszámolója szerint.
A hatóságok közlése szerint július 28-án a Duna alacsony vízhozama miatt ellenőrzött körülmények között leállították a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát.
A múlt hét végén a román hatóságok országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt, amelyet az aszály, valamint a folyók és különösen a Duna alacsony vízhozama okoz.
A Duna vízhozama a következő napokban enyhén csökken, és augusztus 10-ére eléri az 1350 köbmétert másodpercenként Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.
Folytatódik az idei pótérettségi, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok kedden és szerdán vizsgáznak anyanyelvi szóbeli kommunikációs készségekből. A szóbeli vizsgák hétfőn kezdődtek a román nyelvű kommunikációs készségek felmérésével.
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Újabb 30 nappal meghosszabbította hétfőn a legfelsőbb bíróság Gigi Ștefan és Teodor Niță, a konstancai területi ügyészség két volt ügyészének előzetes letartóztatását.
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Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna, a háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil – jelentette ki hétfőn Cristian Bușoi energiaügyi államtitkár.
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A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt hétfőn 12 óra 34 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
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