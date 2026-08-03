Országos ellenőrzéseket indít a Munkaügyi Felügyelet a hőség miatt

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Fotó: Borbély Fanni
A rendkívüli hőség miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a Munkaügyi Felügyelet, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a munkavállalók a szabadban dolgoznak, és fokozottan ki vannak téve a magas hőmérsékletnek.
Az intézmény Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint, melyet az Agerpres szemlézett, az akció célja a munkahelyi balesetek megelőzése, valamint annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét szolgáló jogszabályi előírásokat. A közlemény hangsúlyozza:
ezért a munkáltatóknak kötelességük megfelelő megelőző intézkedéseket hozni a dolgozók védelme érdekében.
„A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre.
és a Munkaügyi Felügyelet intézkedései elsősorban a munkahelyi balesetek megelőzését szolgálják” – áll a bejegyzésben. A meteorológiai előrejelzések szerint
A nappali csúcshőmérséklet 31 és 41 Celsius-fok között alakulhat, ezért a hatóságok fokozott óvatosságra intik a munkáltatókat és a munkavállalókat egyaránt.
Átalakul Sepsiszentgyörgy tömegközlekedése és parkolási rendszere: péntektől három új járatot indítanak. Ráadásul szinte minden buszvonal módosul, bővülnek a buszmegállók, és több ponton változnak a parkolási szabályok is.
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Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna, a háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil – jelentette ki hétfőn Cristian Bușoi energiaügyi államtitkár.
Csütörtök-péntekig tovább melegszik az idő Románia legtöbb régiójában, ahol kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, utána azonban fokozatos lehűlés kezdődik, és nő a záporok, zivatarok valószínűsége.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt hétfőn 12 óra 34 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A meteorológiai szolgálat hétfői előrejelzése szerint péntek reggelig az egész országban kánikula és rendkívül magas hőmérsékletek várhatók.
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Vádat emelt a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Ráduly István háromszéki prefektus ellen, miután több mint két és fél évig nyomozott a prefektúra villanyhálózatának felújítása, az épületen végzett munkálatok és egyes föld-visszaszolgáltatási ügyek miatt.
Harmadfokú hőségriasztás van érvényben szerdáig Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyében. Térségünkben Maros megyében narancs jelzésű hőségriasztás van érvényben.
A Duna vízhozama a következő napokban másodpercenként 1400 köbméterre csökkenhet Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.
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