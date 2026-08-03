Országos ellenőrzéseket indít a Munkaügyi Felügyelet a hőség miatt

A rendkívüli hőség miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a Munkaügyi Felügyelet, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a munkavállalók a szabadban dolgoznak, és fokozottan ki vannak téve a magas hőmérsékletnek.

Székelyhon 2026. augusztus 03., 17:572026. augusztus 03., 17:57

Az intézmény Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint, melyet az Agerpres szemlézett, az akció célja a munkahelyi balesetek megelőzése, valamint annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét szolgáló jogszabályi előírásokat. A közlemény hangsúlyozza:

a szélsőséges hőmérséklet komoly munkahelyi kockázatot jelent,

ezért a munkáltatóknak kötelességük megfelelő megelőző intézkedéseket hozni a dolgozók védelme érdekében. Hirdetés „A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre.

A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége,

és a Munkaügyi Felügyelet intézkedései elsősorban a munkahelyi balesetek megelőzését szolgálják” – áll a bejegyzésben. A meteorológiai előrejelzések szerint

kedden és szerdán az egész országban hőségriasztás lesz érvényben.