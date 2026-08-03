Csütörtökig kitart a kánikula, utána viharosra fordul az időjárás

Csütörtök-péntekig tovább melegszik az idő Románia legtöbb régiójában, ahol kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, utána azonban fokozatos lehűlés kezdődik, és nő a záporok, zivatarok valószínűsége.

Székelyhon 2026. augusztus 03., 14:282026. augusztus 03., 14:28 2026. augusztus 03., 14:302026. augusztus 03., 14:30

A hétfőn közzétett kéthetes előrejelzés szerint Erdélyben és Máramarosban is csütörtök-péntekig lesz a legmelegebb az idő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) augusztus 3. és 16. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Jellemzően 34-38 fokos, átlagos csúcshőmérsékletek várhatók, majd a nappali értékek néhány nap alatt 28-29 fok köré esnek vissza.

Hirdetés Jövő héten Erdélyben 27-32 fok közötti maximumokra lehet számítani. Az éjszakai minimumok az első héten 14-19 fok között, később 12-16 fok között alakulnak. Csütörtök után ezekben a régiókban is

szinte mindennap változékony, zivataros időre lehet számítani.

A hegyvidéken csütörtökig enyhe melegedés várható, a csúcshőmérsékletek átlaga 24 Celsius-fokról 26 fok köré emelkedik. Ezután lehűlés kezdődik, vasárnap már csak 18-19 Celsius-fok körüli nappali értékek valószínűek.

Jövő héten 17-22 Celsius-fok között alakulnak a maximumok.