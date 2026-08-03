Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csütörtökig kitart a kánikula, utána viharosra fordul az időjárás

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csütörtök-péntekig tovább melegszik az idő Románia legtöbb régiójában, ahol kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, utána azonban fokozatos lehűlés kezdődik, és nő a záporok, zivatarok valószínűsége.

Székelyhon

2026. augusztus 03., 14:282026. augusztus 03., 14:28

2026. augusztus 03., 14:302026. augusztus 03., 14:30

A hétfőn közzétett kéthetes előrejelzés szerint Erdélyben és Máramarosban is csütörtök-péntekig lesz a legmelegebb az idő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) augusztus 3. és 16. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Jellemzően 34-38 fokos, átlagos csúcshőmérsékletek várhatók, majd a nappali értékek néhány nap alatt 28-29 fok köré esnek vissza.

Hirdetés

Jövő héten Erdélyben 27-32 fok közötti maximumokra lehet számítani. Az éjszakai minimumok az első héten 14-19 fok között, később 12-16 fok között alakulnak. Csütörtök után ezekben a régiókban is

szinte mindennap változékony, zivataros időre lehet számítani.

A hegyvidéken csütörtökig enyhe melegedés várható, a csúcshőmérsékletek átlaga 24 Celsius-fokról 26 fok köré emelkedik. Ezután lehűlés kezdődik, vasárnap már csak 18-19 Celsius-fok körüli nappali értékek valószínűek.

Jövő héten 17-22 Celsius-fok között alakulnak a maximumok.

A minimumok az első héten 13-16 Celsius-fok, a második héten 9-12 Celsius-fok között mozognak. Szerdáig csak elszórtan, utána már nagyobb térségekben várhatók záporok, zivatarok.

Belföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Egy pontot rabolt az aradi hőségben a Sepsi OSK (videóval)
Kényelmi illúziónknak vége: energiabiztonságunk a Dunának megy
„Még sok mindent kell rendbe tennünk” – többet vár csapatától a Sepsi OSK edzője
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Székelyhon

Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Székelyhon

Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Egy pontot rabolt az aradi hőségben a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

Egy pontot rabolt az aradi hőségben a Sepsi OSK (videóval)
Kényelmi illúziónknak vége: energiabiztonságunk a Dunának megy
Krónika

Kényelmi illúziónknak vége: energiabiztonságunk a Dunának megy
„Még sok mindent kell rendbe tennünk” – többet vár csapatától a Sepsi OSK edzője
Székely Sport

„Még sok mindent kell rendbe tennünk” – többet vár csapatától a Sepsi OSK edzője
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Nőileg

Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. augusztus 03., hétfő

Energiaügyi államtitkár: nincs olyan forgatókönyv, amelyben a lakosság áram nélkül maradna

Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna, a háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil – jelentette ki hétfőn Cristian Bușoi energiaügyi államtitkár.

Energiaügyi államtitkár: nincs olyan forgatókönyv, amelyben a lakosság áram nélkül maradna
Energiaügyi államtitkár: nincs olyan forgatókönyv, amelyben a lakosság áram nélkül maradna
2026. augusztus 03., hétfő

Energiaügyi államtitkár: nincs olyan forgatókönyv, amelyben a lakosság áram nélkül maradna
Hirdetés
2026. augusztus 03., hétfő

Nem sokkal dél után rengett a föld

A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt hétfőn 12 óra 34 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Nem sokkal dél után rengett a föld
Nem sokkal dél után rengett a föld
2026. augusztus 03., hétfő

Nem sokkal dél után rengett a föld
2026. augusztus 03., hétfő

Pár napig még el kell viseljük a kánikulát

A meteorológiai szolgálat hétfői előrejelzése szerint péntek reggelig az egész országban kánikula és rendkívül magas hőmérsékletek várhatók.

Pár napig még el kell viseljük a kánikulát
Pár napig még el kell viseljük a kánikulát
2026. augusztus 03., hétfő

Pár napig még el kell viseljük a kánikulát
2026. augusztus 03., hétfő

Száznyolcvan kilogramm robbanóanyaggal nyitottak utat a Dunának Csernavoda felé – videóval

Száznyolcvan kilogramm robbanóanyaggal mozdítottak el egy sziklát a Duna Bala-ágának közelében, hogy vizet tereljenek a csernavodai atomerőművet tápláló Öreg-Duna medrébe – jelentette be hétfőn Radu Miruță.

Száznyolcvan kilogramm robbanóanyaggal nyitottak utat a Dunának Csernavoda felé – videóval
Száznyolcvan kilogramm robbanóanyaggal nyitottak utat a Dunának Csernavoda felé – videóval
2026. augusztus 03., hétfő

Száznyolcvan kilogramm robbanóanyaggal nyitottak utat a Dunának Csernavoda felé – videóval
Hirdetés
2026. augusztus 03., hétfő

Vádat emelt a DNA Ráduly István háromszéki prefektus ellen

Vádat emelt a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Ráduly István háromszéki prefektus ellen, miután több mint két és fél évig nyomozott a prefektúra villanyhálózatának felújítása, az épületen végzett munkálatok és egyes föld-visszaszolgáltatási ügyek miatt.

Vádat emelt a DNA Ráduly István háromszéki prefektus ellen
Vádat emelt a DNA Ráduly István háromszéki prefektus ellen
2026. augusztus 03., hétfő

Vádat emelt a DNA Ráduly István háromszéki prefektus ellen
2026. augusztus 03., hétfő

Vörös kánikulariasztást adtak ki az északnyugati megyékre, nálunk valamivel jobb a helyzet

Harmadfokú hőségriasztás van érvényben szerdáig Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyében. Térségünkben Maros megyében narancs jelzésű hőségriasztás van érvényben.

Vörös kánikulariasztást adtak ki az északnyugati megyékre, nálunk valamivel jobb a helyzet
Vörös kánikulariasztást adtak ki az északnyugati megyékre, nálunk valamivel jobb a helyzet
2026. augusztus 03., hétfő

Vörös kánikulariasztást adtak ki az északnyugati megyékre, nálunk valamivel jobb a helyzet
2026. augusztus 03., hétfő

Történelmi mélypontra került a Duna vízhozama Romániában is

A Duna vízhozama a következő napokban másodpercenként 1400 köbméterre csökkenhet Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.

Történelmi mélypontra került a Duna vízhozama Romániában is
Történelmi mélypontra került a Duna vízhozama Romániában is
2026. augusztus 03., hétfő

Történelmi mélypontra került a Duna vízhozama Romániában is
Hirdetés
2026. augusztus 03., hétfő

Soha nem tankoltunk még ennyire drágán

Megállíthatatlanul emelkedik az üzemanyagok ára, a dízel litere egyes töltőállomásokon már a 11 lejhez közelít.

Soha nem tankoltunk még ennyire drágán
Soha nem tankoltunk még ennyire drágán
2026. augusztus 03., hétfő

Soha nem tankoltunk még ennyire drágán
2026. augusztus 03., hétfő

Kezdődik a pótérettségi

Több mint 33 ezer diák iratkozott be a hétfőn kezdődő pótérettségire.

Kezdődik a pótérettségi
Kezdődik a pótérettségi
2026. augusztus 03., hétfő

Kezdődik a pótérettségi
2026. augusztus 03., hétfő

Rendkívüli ülésszak kezdődik a parlamentben

Hétfőtől csütörtökig újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament.

Rendkívüli ülésszak kezdődik a parlamentben
Rendkívüli ülésszak kezdődik a parlamentben
2026. augusztus 03., hétfő

Rendkívüli ülésszak kezdődik a parlamentben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!