Csütörtökig kitart a kánikula, utána viharosra fordul az időjárás

Fotó: Orbán Orsolya
Csütörtök-péntekig tovább melegszik az idő Románia legtöbb régiójában, ahol kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, utána azonban fokozatos lehűlés kezdődik, és nő a záporok, zivatarok valószínűsége.
2026. augusztus 03., 14:282026. augusztus 03., 14:28
2026. augusztus 03., 14:302026. augusztus 03., 14:30
A hétfőn közzétett kéthetes előrejelzés szerint Erdélyben és Máramarosban is csütörtök-péntekig lesz a legmelegebb az idő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) augusztus 3. és 16. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Jövő héten Erdélyben 27-32 fok közötti maximumokra lehet számítani. Az éjszakai minimumok az első héten 14-19 fok között, később 12-16 fok között alakulnak. Csütörtök után ezekben a régiókban is
A hegyvidéken csütörtökig enyhe melegedés várható, a csúcshőmérsékletek átlaga 24 Celsius-fokról 26 fok köré emelkedik. Ezután lehűlés kezdődik, vasárnap már csak 18-19 Celsius-fok körüli nappali értékek valószínűek.
A minimumok az első héten 13-16 Celsius-fok, a második héten 9-12 Celsius-fok között mozognak. Szerdáig csak elszórtan, utána már nagyobb térségekben várhatók záporok, zivatarok.
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A meteorológiai szolgálat hétfői előrejelzése szerint péntek reggelig az egész országban kánikula és rendkívül magas hőmérsékletek várhatók.
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