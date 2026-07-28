Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Pályázati lehetőségekre várnak – messze még strandépítés Csíkszeredában

Teljesen újjá kell építenia strandot • Fotó: Pinti Attila

Teljesen újjá kell építenia strandot

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A város az újjáépítés előtt álló Jégpálya negyedi strand számára a műszaki terveket tudja elkészíttetni a következő évben – minden további lépés, ami az építkezést illeti, a pályázati lehetőségektől függ. Több mint 40 millió lejre van szükség.

Kovács Attila

2026. július 28., 07:502026. július 28., 07:50

Csíkszeredában a Jégpálya negyedi egykori strand helyén akkor készül egy teljesen új létesítmény, ha a következő európai uniós finanszírozási ciklusban ilyen jellegű fejlesztéseket támogató pályázati kiírások lesznek, vagy a kormány kezdeményez hasonlókat. Erről Korodi Attila polgármesterrel beszélgettünk.

A strand teljes újjáépítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt 2024-ben fogadták el. Ennek értelmében

a majdani Csobbanó strandon minden épületfrontnak a Vákár Lajos Műjégpálya felé kell néznie

– ez volt az a változat, amelyet harmadik nekifutásra a brassói központú Területi Műemlékvédelmi Bizottság is elfogadott, a terület ugyanis a Mikó-vár műemlékvédelmi vonzásköréhez tartozik.

A leendő új strand látványterve • Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala Galéria

A leendő új strand látványterve

Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

A létesítmény területe eléri majd a 8040 négyzetmétert, a strandon lesz egy nagy medence a felnőttek számára, egy kisebb a gyermekeknek, egy pancsoló az egészen kicsiknek és egy római fürdő, ami majd szezonon kívül is üzemelni fog.

A római fürdőt felnőttek számára alakítják ki,

az épületekben pedig öltözők, illemhelyiségek, üzlethelyiségek, szaunák és rehabilitációra kialakított részek lesznek.

Az édesvízzel feltöltött medencéket korszerű fűtési- és szűrőberendezésekkel látják el, a teljes beruházás becsült értéke 43 millió lej.

Korszerű megoldásokat terveztek • Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala Galéria

Korszerű megoldásokat terveztek

Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

Mivel parkoló is szükséges a strand számára, az önkormányzat kisajátított egy magánterületet a létesítmény mellett, a Jégpálya utcában, ez a folyamat most fejeződik be – tudtuk meg a városvezetőtől. Miután a telekkönyvezés megtörténik, kezdődhet el a beruházás műszaki terveinek elkészítése, amelyeket jövőben szeretnének elfogadni.

Hirdetés

A beruházás finanszírozása viszont messze meghaladja a város lehetőségeit, ezért Korodi szerint

figyelik a pályázati lehetőségeket,

és várják, hogy mit fog hozni a következő uniós pályázati ciklus, amely meg fog változni. Ugyanakkor várhatóan új kormányzati programok is lesznek két éven belül, ezért kész tervekkel szeretnék várni a lehetőségeket.

korábban írtuk

Strandfelújítás Csíkszeredában: a harmadik változat jó lesz?
Strandfelújítás Csíkszeredában: a harmadik változat jó lesz?

Kétszer is visszadobta a brassói műemlékvédelmi bizottság a Jégpálya negyedi strand felújításáról szóló dokumentációt, így jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány harmadik változatán dolgoznak. Pedig szerették volna már idén elkezdeni a beruházást...

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
Élőben tette helyre a tanácselnök az alelnökét
Nagy sikere volt a stadionokban a sörnek, de voltak fennakadások is az első hétvégén
Putyin szerint Magyarország, Románia és Lengyelország vissza fogja kapni jelenleg Ukrajnához tartozó területeit
A Sepsi OSK-t méltatta, az FK Csíkszeredát bírálta a román sportsajtó
Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
Székelyhon

Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
Élőben tette helyre a tanácselnök az alelnökét
Székelyhon

Élőben tette helyre a tanácselnök az alelnökét
Nagy sikere volt a stadionokban a sörnek, de voltak fennakadások is az első hétvégén
Székely Sport

Nagy sikere volt a stadionokban a sörnek, de voltak fennakadások is az első hétvégén
Putyin szerint Magyarország, Románia és Lengyelország vissza fogja kapni jelenleg Ukrajnához tartozó területeit
Krónika

Putyin szerint Magyarország, Románia és Lengyelország vissza fogja kapni jelenleg Ukrajnához tartozó területeit
A Sepsi OSK-t méltatta, az FK Csíkszeredát bírálta a román sportsajtó
Székely Sport

A Sepsi OSK-t méltatta, az FK Csíkszeredát bírálta a román sportsajtó
Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Nőileg

Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 27., hétfő

Kormánytámogatásból lehet szennyvízhálózat Csibában

A várakozások szerint a Környezetvédelmi Alap pályázata biztosítaná azt a finanszírozást, amelyre szükség van Csíkszereda peremterületén, Csibában a szennyvízhálózat kiépítésére. Ennek előkészületei most zajlanak.

Kormánytámogatásból lehet szennyvízhálózat Csibában
Kormánytámogatásból lehet szennyvízhálózat Csibában
2026. július 27., hétfő

Kormánytámogatásból lehet szennyvízhálózat Csibában
Hirdetés
2026. július 26., vasárnap

Öt nap élménye sűrűsödött az idei utolsó tusványosi nagykoncertekbe

Az idei Tusványos talán legbarátságosabb estéjén már érezni lehetett, hogy közeleg a búcsú, de a nagyszínpad előtti hangulaton ennek nyoma sem látszott.

Öt nap élménye sűrűsödött az idei utolsó tusványosi nagykoncertekbe
Öt nap élménye sűrűsödött az idei utolsó tusványosi nagykoncertekbe
2026. július 26., vasárnap

Öt nap élménye sűrűsödött az idei utolsó tusványosi nagykoncertekbe
2026. július 25., szombat

Visszatérő zenekarok, ismerős dallamok, új élmények Tusványoson

Két olyan zenekar várta péntek este a tusványosi közönséget, amely nem először állt az itteni színpadon: a Maszkura és a tücsökraj, valamint a 4S Street egyaránt ismerősként tért vissza.

Visszatérő zenekarok, ismerős dallamok, új élmények Tusványoson
Visszatérő zenekarok, ismerős dallamok, új élmények Tusványoson
2026. július 25., szombat

Visszatérő zenekarok, ismerős dallamok, új élmények Tusványoson
2026. július 24., péntek

Egy hamburger ára már egy teljes ebédével vetekszik: megnéztük, mennyibe kerül enni-inni Tusványoson

Egy limonádéért 15, egy hamburgerért akár 65 lejt is elkérnek a 35. Tusványoson. Körbejártuk a vendéglátósort és összegyűjtöttük, mennyibe kerülnek idén a legnépszerűbb ételek és italok.

Egy hamburger ára már egy teljes ebédével vetekszik: megnéztük, mennyibe kerül enni-inni Tusványoson
Egy hamburger ára már egy teljes ebédével vetekszik: megnéztük, mennyibe kerül enni-inni Tusványoson
2026. július 24., péntek

Egy hamburger ára már egy teljes ebédével vetekszik: megnéztük, mennyibe kerül enni-inni Tusványoson
Hirdetés
2026. július 23., csütörtök

Tusványos bizonyította: a zene nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket

A zene képes hidakat építeni emberek között, nemzetiségtől és anyanyelvtől függetlenül összekötve a tömeget – bizonyította a csütörtök esti Horváth Tamás- és Holograf-koncert Tusványoson.

Tusványos bizonyította: a zene nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket
Tusványos bizonyította: a zene nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket
2026. július 23., csütörtök

Tusványos bizonyította: a zene nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket
2026. július 23., csütörtök

Néhány négyzetméter szabadság: így lesz egy sátorból otthon Tusványoson

A tusványosi kempingben van, ahol katonás rend fogad, máshol pokrócok, matracok és hátizsákok között próbálnak kényelmesen berendezkedni a lakók. Megnéztük, hogyan telnek a mindennapok ezekben az ideiglenes otthonokban.

Néhány négyzetméter szabadság: így lesz egy sátorból otthon Tusványoson
Néhány négyzetméter szabadság: így lesz egy sátorból otthon Tusványoson
2026. július 23., csütörtök

Néhány négyzetméter szabadság: így lesz egy sátorból otthon Tusványoson
2026. július 23., csütörtök

Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében

Történelmi jelentőségű eseménynek adott otthont a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: kedden négyes ikrek jöttek világra az intézményben. A kórházi nyilvántartás szerint ez az első alkalom, hogy négyes ikerszülés történt a csíkszeredai kórházban.

Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében
Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében
2026. július 23., csütörtök

Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében
Hirdetés
2026. július 23., csütörtök

Versenyfutás az idővel Csíkszeredában

„Maximális fordulatszámra kapcsoltunk” – fogalmazott Bors Béla csíkszeredai alpolgármester, hiszen a PNRR-s finanszírozás megtartásához augusztus 30-ig a munkálatok legalább 95 százalékát el kell végezni a városháza és a színház épületénél.

Versenyfutás az idővel Csíkszeredában
Versenyfutás az idővel Csíkszeredában
2026. július 23., csütörtök

Versenyfutás az idővel Csíkszeredában
2026. július 22., szerda

Eső áztatta téren hívott táncra a Magyar Banda és az Anna and the Barbies

Két, merőben más zenei élményt kínáló együttes váltotta egymást szerda este Tusványos nagyszínpadán.

Eső áztatta téren hívott táncra a Magyar Banda és az Anna and the Barbies
Eső áztatta téren hívott táncra a Magyar Banda és az Anna and the Barbies
2026. július 22., szerda

Eső áztatta téren hívott táncra a Magyar Banda és az Anna and the Barbies
2026. július 22., szerda

Mosoly, csujogatás és táncoló lábak – így telt a délután a Kriza János csűrben

Csángó dallamok, kopogó cipők és felszabadult nevetés töltötte meg a Kriza János csűrt a Tusványos első napján. A moldvai és gyimesi táncházba bárki bekapcsolódhatott, egyetlen feltétellel: tartani kellett a jókedvet.

Mosoly, csujogatás és táncoló lábak – így telt a délután a Kriza János csűrben
Mosoly, csujogatás és táncoló lábak – így telt a délután a Kriza János csűrben
2026. július 22., szerda

Mosoly, csujogatás és táncoló lábak – így telt a délután a Kriza János csűrben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!