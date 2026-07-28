A város az újjáépítés előtt álló Jégpálya negyedi strand számára a műszaki terveket tudja elkészíttetni a következő évben – minden további lépés, ami az építkezést illeti, a pályázati lehetőségektől függ. Több mint 40 millió lejre van szükség.

Kovács Attila 2026. július 28., 07:502026. július 28., 07:50

Csíkszeredában a Jégpálya negyedi egykori strand helyén akkor készül egy teljesen új létesítmény, ha a következő európai uniós finanszírozási ciklusban ilyen jellegű fejlesztéseket támogató pályázati kiírások lesznek, vagy a kormány kezdeményez hasonlókat. Erről Korodi Attila polgármesterrel beszélgettünk. A strand teljes újjáépítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt 2024-ben fogadták el. Ennek értelmében

a majdani Csobbanó strandon minden épületfrontnak a Vákár Lajos Műjégpálya felé kell néznie

– ez volt az a változat, amelyet harmadik nekifutásra a brassói központú Területi Műemlékvédelmi Bizottság is elfogadott, a terület ugyanis a Mikó-vár műemlékvédelmi vonzásköréhez tartozik.

A leendő új strand látványterve Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

A létesítmény területe eléri majd a 8040 négyzetmétert, a strandon lesz egy nagy medence a felnőttek számára, egy kisebb a gyermekeknek, egy pancsoló az egészen kicsiknek és egy római fürdő, ami majd szezonon kívül is üzemelni fog. A római fürdőt felnőttek számára alakítják ki,

az épületekben pedig öltözők, illemhelyiségek, üzlethelyiségek, szaunák és rehabilitációra kialakított részek lesznek.

Az édesvízzel feltöltött medencéket korszerű fűtési- és szűrőberendezésekkel látják el, a teljes beruházás becsült értéke 43 millió lej.

Korszerű megoldásokat terveztek Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

Mivel parkoló is szükséges a strand számára, az önkormányzat kisajátított egy magánterületet a létesítmény mellett, a Jégpálya utcában, ez a folyamat most fejeződik be – tudtuk meg a városvezetőtől. Miután a telekkönyvezés megtörténik, kezdődhet el a beruházás műszaki terveinek elkészítése, amelyeket jövőben szeretnének elfogadni. Hirdetés A beruházás finanszírozása viszont messze meghaladja a város lehetőségeit, ezért Korodi szerint

figyelik a pályázati lehetőségeket,