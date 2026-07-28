Teljesen újjá kell építenia strandot
Fotó: Pinti Attila
A város az újjáépítés előtt álló Jégpálya negyedi strand számára a műszaki terveket tudja elkészíttetni a következő évben – minden további lépés, ami az építkezést illeti, a pályázati lehetőségektől függ. Több mint 40 millió lejre van szükség.
Csíkszeredában a Jégpálya negyedi egykori strand helyén akkor készül egy teljesen új létesítmény, ha a következő európai uniós finanszírozási ciklusban ilyen jellegű fejlesztéseket támogató pályázati kiírások lesznek, vagy a kormány kezdeményez hasonlókat. Erről Korodi Attila polgármesterrel beszélgettünk.
A strand teljes újjáépítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt 2024-ben fogadták el. Ennek értelmében
– ez volt az a változat, amelyet harmadik nekifutásra a brassói központú Területi Műemlékvédelmi Bizottság is elfogadott, a terület ugyanis a Mikó-vár műemlékvédelmi vonzásköréhez tartozik.
A leendő új strand látványterve
Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
A létesítmény területe eléri majd a 8040 négyzetmétert, a strandon lesz egy nagy medence a felnőttek számára, egy kisebb a gyermekeknek, egy pancsoló az egészen kicsiknek és egy római fürdő, ami majd szezonon kívül is üzemelni fog.
A római fürdőt felnőttek számára alakítják ki,
Az édesvízzel feltöltött medencéket korszerű fűtési- és szűrőberendezésekkel látják el, a teljes beruházás becsült értéke 43 millió lej.
Korszerű megoldásokat terveztek
Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
Mivel parkoló is szükséges a strand számára, az önkormányzat kisajátított egy magánterületet a létesítmény mellett, a Jégpálya utcában, ez a folyamat most fejeződik be – tudtuk meg a városvezetőtől. Miután a telekkönyvezés megtörténik, kezdődhet el a beruházás műszaki terveinek elkészítése, amelyeket jövőben szeretnének elfogadni.
A beruházás finanszírozása viszont messze meghaladja a város lehetőségeit, ezért Korodi szerint
és várják, hogy mit fog hozni a következő uniós pályázati ciklus, amely meg fog változni. Ugyanakkor várhatóan új kormányzati programok is lesznek két éven belül, ezért kész tervekkel szeretnék várni a lehetőségeket.
Kétszer is visszadobta a brassói műemlékvédelmi bizottság a Jégpálya negyedi strand felújításáról szóló dokumentációt, így jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány harmadik változatán dolgoznak. Pedig szerették volna már idén elkezdeni a beruházást...
A várakozások szerint a Környezetvédelmi Alap pályázata biztosítaná azt a finanszírozást, amelyre szükség van Csíkszereda peremterületén, Csibában a szennyvízhálózat kiépítésére. Ennek előkészületei most zajlanak.
Az idei Tusványos talán legbarátságosabb estéjén már érezni lehetett, hogy közeleg a búcsú, de a nagyszínpad előtti hangulaton ennek nyoma sem látszott.
Két olyan zenekar várta péntek este a tusványosi közönséget, amely nem először állt az itteni színpadon: a Maszkura és a tücsökraj, valamint a 4S Street egyaránt ismerősként tért vissza.
Egy limonádéért 15, egy hamburgerért akár 65 lejt is elkérnek a 35. Tusványoson. Körbejártuk a vendéglátósort és összegyűjtöttük, mennyibe kerülnek idén a legnépszerűbb ételek és italok.
A zene képes hidakat építeni emberek között, nemzetiségtől és anyanyelvtől függetlenül összekötve a tömeget – bizonyította a csütörtök esti Horváth Tamás- és Holograf-koncert Tusványoson.
A tusványosi kempingben van, ahol katonás rend fogad, máshol pokrócok, matracok és hátizsákok között próbálnak kényelmesen berendezkedni a lakók. Megnéztük, hogyan telnek a mindennapok ezekben az ideiglenes otthonokban.
Történelmi jelentőségű eseménynek adott otthont a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: kedden négyes ikrek jöttek világra az intézményben. A kórházi nyilvántartás szerint ez az első alkalom, hogy négyes ikerszülés történt a csíkszeredai kórházban.
„Maximális fordulatszámra kapcsoltunk” – fogalmazott Bors Béla csíkszeredai alpolgármester, hiszen a PNRR-s finanszírozás megtartásához augusztus 30-ig a munkálatok legalább 95 százalékát el kell végezni a városháza és a színház épületénél.
Két, merőben más zenei élményt kínáló együttes váltotta egymást szerda este Tusványos nagyszínpadán.
Csángó dallamok, kopogó cipők és felszabadult nevetés töltötte meg a Kriza János csűrt a Tusványos első napján. A moldvai és gyimesi táncházba bárki bekapcsolódhatott, egyetlen feltétellel: tartani kellett a jókedvet.
szóljon hozzá!