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Utcát zárnak le Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Lezárják kedden a József Attila utcát a gépjárműforgalom előtt, ahol karbantartási munkálatokat végeznek – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Székelyhon

2026. július 28., 07:302026. július 28., 07:30

Rövid közlemény szerint az esővízelvezető rendszernél lesznek javítások, ezért az említett utcába nem lehet behajtani reggel nyolc és dél között.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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