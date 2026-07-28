Utcát zárnak le Székelyudvarhelyen

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Fotó: Olti Angyalka
Lezárják kedden a József Attila utcát a gépjárműforgalom előtt, ahol karbantartási munkálatokat végeznek – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
Rövid közlemény szerint az esővízelvezető rendszernél lesznek javítások, ezért az említett utcába nem lehet behajtani reggel nyolc és dél között.
Új zsindelyfödést kap több buszmegálló Székelyvarságon, ahol helyi szakembereket bíztak meg a munka elvégzésével. Olcsóbb fedőanyagot vásárolhatnának, de ragaszkodnak a hagyományaikhoz.
Módosította a székelyudvarhelyi képviselő-testület a pályázat dokumentációját, amelynek részeként digitális fejlesztéseket végezhetnek a városi kórháznál, ugyanakkor egy másik projekt esetében lemondtak tíz elektromos töltőállomás kialakításáról.
Ötvenöt nap, mintegy 16 ezer kilométer és számtalan élmény után ért haza Mihály Alpár és Bertici Attila Mongóliát célzó motoros expedíciójáról. A kalandokról Alpárt kérdeztük.
Őrizetbe vettek egy 21 éves, Felsőboldogfalva községi fiatalt, aki a gyanú szerint jogosítvány nélkül, más járműre kiadott rendszámtáblával közlekedett, balesetet okozott Székelyudvarhelyen, elhagyta a helyszínt, ráadásul lopással is gyanúsítják.
Napokon belül újraaszfaltozzák a 138B jelzésű megyei út megrongálódott szakaszát Székelyvarság bejáratánál, miközben a község több útján is zajlanak az árvíz utáni helyreállítás munkák. A károk értékét mintegy 600 ezer lejre becsülik a településen.
Továbbra is gondot jelentenek a medvék Székelyudvarhelyen. Noha a Rózsa és a Szentimre utcák környéken végzett területtisztítások segítettek, a Széldombon és Kadicsfalván még mindig feltűnnek a nagyvadak.
Közel tíz kilométeren terítettek le aszfaltot Homoródszentmárton községben, így több falu megközelíthetősége is javult. A 13 millió lej értékű beruházás önrésze azonban jelentős, az önkormányzat csak hitelből tudja törleszteni az összeget.
Harmadfokú (vörös jelzésű) azonnali viharriasztást adott ki több udvarhelszéki településre vasárnap délután az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Megható ünnepséggel köszönt el vasárnap a nyikómalomfalvi közösség Daniel Ernő-András plébánostól, aki nyugdíjba vonulása előtt utolsó szentmiséjét mutatta be a település templomában.
Járművével nekiütközött egy híd korlátjának, majd a helyszínen megtagadta az alkoholszondás vizsgálatot szombaton este egy férfi Szentegyházán – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
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