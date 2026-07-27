Hagyományos zsindelyfödést kap öt buszmegálló Székelyvarságon

Új zsindelyfödést kap több buszmegálló Székelyvarságon, ahol helyi szakembereket bíztak meg a munka elvégzésével. Olcsóbb fedőanyagot vásárolhatnának, de ragaszkodnak a hagyományaikhoz.

Fülöp-Székely Botond 2026. július 27., 15:572026. július 27., 15:57

Több mint tíz éve építették a településen a buszmegállókat, ám azok fából készült tetőszerkezete mostanra megrongálódott, részben a fákról lecsepegő esővíz miatt – jelezte a Székelyhonnak Pál Lajos polgármester. Mint mondta, ezért döntöttek úgy, hogy

idén öt megállót felújítanak.

Ez némi megerősítést, festést és a zsindelyek újrarakását jelenti. Hirdetés A kézzel pattintott, speciális festékanyagba áztatott tölgyfazsindelyek elkészítésével és felszerelésével helyi szakembereket bíztak meg, akik legutóbbi találkozásunkkor már végezték a munkát.

A zsindely helyett negyedáron kaptunk volna fedőanyagot, de mi ragaszkodunk a hagyományokhoz. Úgy gondolom, egyenesen bűn lenne, ha nem zsindelyt használnánk”