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Vörös viharriasztás több udvarhelyszéki településen

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Harmadfokú (vörös jelzésű) azonnali viharriasztást adott ki több udvarhelszéki településre vasárnap délután az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon

2026. július 19., 15:392026. július 19., 15:39

2026. július 19., 15:462026. július 19., 15:46

A figyelmeztetés szerint 15.15 és 16 óra között Szentegyháza, Lövéte, Homoródszentmárton, Felsőboldogfalva, Homoródalmás, Oklánd és Kányád településeken viharos szél, négyzetméterenként több mint 35–40 liter csapadék, gyakori villámlások és jégeső várható.

Udvarhelyszék Időjárás
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