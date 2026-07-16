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Hat év bonyodalom után költözhettek be a gyerekek az új óvodába

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Héra: hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen!

Hat év és számos bonyodalom után megépült az óvoda Homoródszentmártonban, ahol egy előkészítő osztály és egy napközis évfolyam is helyet kapott. Bár konyha nincs az épületben, az étkeztetésre is találtak megoldást.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 16., 12:302026. július 16., 12:30

2026. július 16., 13:232026. július 16., 13:23

Óvoda ugyan volt a községközpontban, de az már nem felelt meg az előírásoknak, ezért a homoródszentmártoni önkormányzat a tanügyminisztériumnál pályázott egy új létesítmény megépítésére. A tárca ugyanis jelentős projektet nyert meg az Európai Unió Regionális Operatív Programjában (POR), amelyből hasonló beruházásokat támogathatnak.

Bőven volt bonyodalom

Az új óvoda építése hat éve kezdődött el az iskola mögötti udvaron, ám az alapozást követően leállt a munka, mert a közbeszerzési eljáráson nyertes cég alvállalkozókat keresett a feladatra.

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Amikor ez megoldódott, rögtön újabb akadály merült fel: a műemlékvédelmi szakemberek nem értettek egyet az épület típustervével, így módosítani kellett a dokumentumokat. Ezt követően végre folytatódhatott az építkezés, ám kisvártatva

csődbe ment a kivitelező, így újabb vállalkozót kellett találni.

Az új céget tavaly nevesítették, de az nem látott rögtön munkához, ugyanis időközben megnőtt az építkezési anyagok ára, az anyagi többletet pedig nem biztosította a tanügyminisztérium. A bonyodalmakat csak 2025 őszére sikerült tisztázni.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Az első a községben

Jakab Attila, Homoródszentmárton polgármestere lapunknak elmondta, a lezárult tanév utolsó hónapjait már az új, négytantermes épületben tölthették a gyerekek, amelyet részben egy Hargita Megye Tanácsával közös pályázat révén rendeztek be, modern szemléltető eszközöket is vásárolva.

A létesítményben egy napközis és két óvodás csoportot indítottak, de az előkészítő osztályosok is ott kaptak helyet.

A gyerekek étkeztetését a lókodi öregotthonnal együttműködve oldották meg, ott ugyanis van a célnak megfelelő konyha, a főtt ételt pedig a helyszínre szállítják.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Bár már alkalmaztak óvónőket, még szükség lenne kisegítő személyzetre a létesítményben, ehhez igyekeznek hatósági jóváhagyást kapni.

Az óvoda megépítése hárommillió lejbe került, amelyből 750 ezer lejt önrészként kellett biztosítani.

A helyi önkormányzat feladata volt ugyanis a közművesítés, a játszótér kialakítása és a tereprendezés.

Mindent a gyerekek igényeihez igazítottak Galéria

Mindent a gyerekek igényeihez igazítottak

Fotó: Olti Angyalka

A polgármester elmondta, végre van egy olyan középület a községben, amelyet a rendeltetésének megfelelően alakítottak ki, és még a berendezési tárgyak is a gyerekek igényeihez igazodnak. Megtudtuk azt is, hogy a nyári időszakban más tevékenységek is helyet kapnak az óvodában – nemrég például művésztábort rendeztek ott.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Homoródszentmárton
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