Hat év bonyodalom után költözhettek be a gyerekek az új óvodába

Fotó: Olti Angyalka
Hat év és számos bonyodalom után megépült az óvoda Homoródszentmártonban, ahol egy előkészítő osztály és egy napközis évfolyam is helyet kapott. Bár konyha nincs az épületben, az étkeztetésre is találtak megoldást.
2026. július 16., 12:302026. július 16., 12:30
2026. július 16., 13:232026. július 16., 13:23
Óvoda ugyan volt a községközpontban, de az már nem felelt meg az előírásoknak, ezért a homoródszentmártoni önkormányzat a tanügyminisztériumnál pályázott egy új létesítmény megépítésére. A tárca ugyanis jelentős projektet nyert meg az Európai Unió Regionális Operatív Programjában (POR), amelyből hasonló beruházásokat támogathatnak.
Az új óvoda építése hat éve kezdődött el az iskola mögötti udvaron, ám az alapozást követően leállt a munka, mert a közbeszerzési eljáráson nyertes cég alvállalkozókat keresett a feladatra.
Amikor ez megoldódott, rögtön újabb akadály merült fel: a műemlékvédelmi szakemberek nem értettek egyet az épület típustervével, így módosítani kellett a dokumentumokat. Ezt követően végre folytatódhatott az építkezés, ám kisvártatva
Az új céget tavaly nevesítették, de az nem látott rögtön munkához, ugyanis időközben megnőtt az építkezési anyagok ára, az anyagi többletet pedig nem biztosította a tanügyminisztérium. A bonyodalmakat csak 2025 őszére sikerült tisztázni.
Fotó: Olti Angyalka
Jakab Attila, Homoródszentmárton polgármestere lapunknak elmondta, a lezárult tanév utolsó hónapjait már az új, négytantermes épületben tölthették a gyerekek, amelyet részben egy Hargita Megye Tanácsával közös pályázat révén rendeztek be, modern szemléltető eszközöket is vásárolva.
A gyerekek étkeztetését a lókodi öregotthonnal együttműködve oldották meg, ott ugyanis van a célnak megfelelő konyha, a főtt ételt pedig a helyszínre szállítják.
Fotó: Olti Angyalka
Bár már alkalmaztak óvónőket, még szükség lenne kisegítő személyzetre a létesítményben, ehhez igyekeznek hatósági jóváhagyást kapni.
A helyi önkormányzat feladata volt ugyanis a közművesítés, a játszótér kialakítása és a tereprendezés.
Mindent a gyerekek igényeihez igazítottak
Fotó: Olti Angyalka
A polgármester elmondta, végre van egy olyan középület a községben, amelyet a rendeltetésének megfelelően alakítottak ki, és még a berendezési tárgyak is a gyerekek igényeihez igazodnak. Megtudtuk azt is, hogy a nyári időszakban más tevékenységek is helyet kapnak az óvodában – nemrég például művésztábort rendeztek ott.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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