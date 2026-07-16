Hat év bonyodalom után költözhettek be a gyerekek az új óvodába

Hat év és számos bonyodalom után megépült az óvoda Homoródszentmártonban, ahol egy előkészítő osztály és egy napközis évfolyam is helyet kapott. Bár konyha nincs az épületben, az étkeztetésre is találtak megoldást.

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Óvoda ugyan volt a községközpontban, de az már nem felelt meg az előírásoknak, ezért a homoródszentmártoni önkormányzat a tanügyminisztériumnál pályázott egy új létesítmény megépítésére. A tárca ugyanis jelentős projektet nyert meg az Európai Unió Regionális Operatív Programjában (POR), amelyből hasonló beruházásokat támogathatnak.

Bőven volt bonyodalom

Az új óvoda építése hat éve kezdődött el az iskola mögötti udvaron, ám az alapozást követően leállt a munka, mert a közbeszerzési eljáráson nyertes cég alvállalkozókat keresett a feladatra.

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Amikor ez megoldódott, rögtön újabb akadály merült fel: a műemlékvédelmi szakemberek nem értettek egyet az épület típustervével, így módosítani kellett a dokumentumokat. Ezt követően végre folytatódhatott az építkezés, ám kisvártatva