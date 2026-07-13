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Új látogatási rend a Szent Anna-tónál

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Megváltozik a Szent Anna-tó látogatási rendje ettől a héttől: a látogatóknak napijegyet kell váltaniuk, amely magában foglalja a látogatóközpont belépőjét és három óra ingyenes parkolást, míg a Mohos-tőzegláp ezentúl kötelező idegenvezető nélkül is látogatható lesz.

Székelyhon

2026. július 13., 15:412026. július 13., 15:41

Dósa Elek-Levente, a Pro Szent Anna Egyesület igazgatója az Agerpres hírügynökségnek elmondta, a jegyek a helyszínen és online, egy jegyértékesítő platformon keresztül is megvásárolhatók.

Az új belépőjegy érvényes lesz a nemrég megnyílt ökocentrum és tudásközpont, valamint a Szent Anna-tóhoz és a Mohos-tőzegláphoz is.

A jegy ára háromórás ingyenes parkolást is tartalmaz, amely elegendő időt biztosít a látogatóközpont, illetve a környék két legfontosabb természeti látványosságának megtekintésére.

A három óra letelte után a parkolás díja minden megkezdett félórára 3 lej lesz.

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Többféle jegytípus lesz elérhető: felnőtteknek, diákoknak és gyermekeknek, míg az ötévesnél fiatalabb gyermekek ingyenesen léphetnek be. Emellett családi és csoportos belépők is válthatók.

Dósa Elek-Levente szerint egy másik jelentős változás, hogy

a Mohos-tőzegláp önállóan, kötelező idegenvezető nélkül is bejárható lesz.

A turisták biztonsága és a természetvédelmi terület megóvása érdekében a tőzeglápon átvezető pallósor két oldalán elektromos kerítést szereltek fel.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

„Ahogyan a Szent Anna-tónál is, a Mohosba is szabadon be lehet majd lépni, és mindenki annyi időt tölthet ott, amennyit szeretne. Az idegenvezetés opcionális szolgáltatássá válik, amely külön megrendelhető, természetesen térítés ellenében. (...) Így mindenki a számára legmegfelelőbb élményt választhatja” – magyarázta Dósa Elek-Levente.

Hozzátette, a változtatást egyrészt a Mohos iránti növekvő érdeklődés, másrészt az indokolta, hogy

nem áll rendelkezésre elegendő személyzet ahhoz, hogy minden turistacsoport számára kötelező idegenvezetést biztosítsanak.

Emellett a látogatás élményét is rontották a túl nagy létszámú csoportok.

Az igazgató rámutatott arra is, hogy a látogatók a Mohosban kihelyezett információs táblákon, illetve a látogatóközpontban is megkapják mindazokat az információkat, amelyeket korábban az idegenvezetők ismertettek.

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