Új látogatási rend a Szent Anna-tónál

Fotó: Tuchiluș Alex
Megváltozik a Szent Anna-tó látogatási rendje ettől a héttől: a látogatóknak napijegyet kell váltaniuk, amely magában foglalja a látogatóközpont belépőjét és három óra ingyenes parkolást, míg a Mohos-tőzegláp ezentúl kötelező idegenvezető nélkül is látogatható lesz.
Dósa Elek-Levente, a Pro Szent Anna Egyesület igazgatója az Agerpres hírügynökségnek elmondta, a jegyek a helyszínen és online, egy jegyértékesítő platformon keresztül is megvásárolhatók.
A jegy ára háromórás ingyenes parkolást is tartalmaz, amely elegendő időt biztosít a látogatóközpont, illetve a környék két legfontosabb természeti látványosságának megtekintésére.
A három óra letelte után a parkolás díja minden megkezdett félórára 3 lej lesz.
Többféle jegytípus lesz elérhető: felnőtteknek, diákoknak és gyermekeknek, míg az ötévesnél fiatalabb gyermekek ingyenesen léphetnek be. Emellett családi és csoportos belépők is válthatók.
Dósa Elek-Levente szerint egy másik jelentős változás, hogy
A turisták biztonsága és a természetvédelmi terület megóvása érdekében a tőzeglápon átvezető pallósor két oldalán elektromos kerítést szereltek fel.
Fotó: Tuchiluș Alex
„Ahogyan a Szent Anna-tónál is, a Mohosba is szabadon be lehet majd lépni, és mindenki annyi időt tölthet ott, amennyit szeretne. Az idegenvezetés opcionális szolgáltatássá válik, amely külön megrendelhető, természetesen térítés ellenében. (...) Így mindenki a számára legmegfelelőbb élményt választhatja” – magyarázta Dósa Elek-Levente.
Hozzátette, a változtatást egyrészt a Mohos iránti növekvő érdeklődés, másrészt az indokolta, hogy
Emellett a látogatás élményét is rontották a túl nagy létszámú csoportok.
Az igazgató rámutatott arra is, hogy a látogatók a Mohosban kihelyezett információs táblákon, illetve a látogatóközpontban is megkapják mindazokat az információkat, amelyeket korábban az idegenvezetők ismertettek.
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