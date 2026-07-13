Fotó: Maros Megyei Tanács sajtóirodája
A Maros Megyei Tanács tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtották a környezetvédelmi engedély kibocsátására vonatkozó kérelmet a „Hidak alatti átereszek és sáncok javítása a DJ154F megyei úton (DJ152A – Mezőpanit), 0+000 km – 0+400 km szakaszon, Maros megyében” elnevezésű projekt esetében. A beruházás helyszíne Maros megyében található, Mezőpanit településen, a DJ154F megyei út (DJ152A – Mezőpanit), a 0+000 km-től a 0+400 km-ig terjedő szakaszán, a település külterületén.
A javasolt projekttel kapcsolatos információk megtekinthetők a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Marosvásárhelyen, a Podeni utca 10. szám alatt, naponta: hétfőn 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra között, valamint a Maros Megyei Tanács székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatt, hétfőtől péntekig 8–16 óra között.
A lakosság észrevételeit postai úton nyújthatja be a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyére: Marosvásárhely, Podeni utca 10. szám alatt, hétfőn 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra között.
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