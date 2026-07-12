Ez a hétvége sem telt el medvék jelenléte nélkül

Három településen jeleztek medvét ezen a hétvégén, a Hargita megyei tűzoltóság Ro Alert üzenetben figyelmeztette a lakosságot.

Székelyhon 2026. július 12., 20:242026. július 12., 20:24

Három Hargita megyei településen is medve tűnt fel a hétvégén. A tűzoltóság Ro Alert üzenetben figyelmeztette a lakosságot a vadállatok jelenlétének veszélyére.

Szombat délután Farkaslakán, késő este Alsóboldogfalván láttak medvét, vasárnap késő délután pedig Újtusnádon bukkant fel a vadállat.