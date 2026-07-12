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Ez a hétvége sem telt el medvék jelenléte nélkül

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Három településen jeleztek medvét ezen a hétvégén, a Hargita megyei tűzoltóság Ro Alert üzenetben figyelmeztette a lakosságot.

Székelyhon

2026. július 12., 20:242026. július 12., 20:24

Három Hargita megyei településen is medve tűnt fel a hétvégén. A tűzoltóság Ro Alert üzenetben figyelmeztette a lakosságot a vadállatok jelenlétének veszélyére.

Szombat délután Farkaslakán, késő este Alsóboldogfalván láttak medvét, vasárnap késő délután pedig Újtusnádon bukkant fel a vadállat.

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A gyakori medveriasztások mögött a megnövekedett medvepopuláció áll, tavaly számoltunk be arról az egyedszám felmérésről, amelynek eredménye szerint Romániában 10.419 és 12.770 közé tehető a medvék száma, miközben az optimális egyedszám 4000 lenne.

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Csíkszék Udvarhelyszék medve
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