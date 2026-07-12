Ez a hétvége sem telt el medvék jelenléte nélkül

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Fotó: Tuchiluș Alex
Három településen jeleztek medvét ezen a hétvégén, a Hargita megyei tűzoltóság Ro Alert üzenetben figyelmeztette a lakosságot.
Három Hargita megyei településen is medve tűnt fel a hétvégén. A tűzoltóság Ro Alert üzenetben figyelmeztette a lakosságot a vadállatok jelenlétének veszélyére.
A gyakori medveriasztások mögött a megnövekedett medvepopuláció áll, tavaly számoltunk be arról az egyedszám felmérésről, amelynek eredménye szerint Romániában 10.419 és 12.770 közé tehető a medvék száma, miközben az optimális egyedszám 4000 lenne.
Tánczos Barna csütörtök este azt nyilatkozta, jómaga tíz évvel ezelőtt jelentette ki először, hogy több mint tízezer medve él Romániában.
A tanügyminisztérium szerint az óvások elbírálása után 74,8 százalékról 2,1 százalékkal 76,9 százalékra nőtt a sikeresen leérettségiző diákok aránya.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország több megyéjében. A figyelmeztetés Hargita és Kovászna megye egyes vízgyűjtő területeit is érinti.
A kaláka megtartja, élteti és erősíti a közösségeket – vallják a X. Kaszáló Kaláka résztvevői. A háromnapos csíkszentkirályi eseménysorozat szombati programja hajnalban közös kaszálással indult Bakalján, mintegy ötven férfi csatlakozott.
A nagylaki határátkelő felé tartó autósoknak lassabb haladásra kell számítaniuk vasárnap éjszaka: öt túlméretes szállítmány közlekedik több nyugat-romániai útvonalon, amelyek rendőri felvezetéssel haladnak, így időszakos forgalmi fennakadások lehetne
Előzetes regisztrációhoz kötik idén is az Orbán Viktor tusványosi előadásán való részvételt – jelentették be a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán.
Újabb elsőfokú viharriasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország több régiójára.
A Prahova megyei rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Bușteni környékén sziklamászás közben lezuhant négy hegymászó ügyében.
Elhunyt Szolnoki Péter Artisjus-díjas zenész, énekes, zeneszerző, hangszerelő, a Bon-Bon együttes énekese és fuvolistája. Halálhírét vasárnap a Bon-Bon együttes jelentette be a közösségi médiában.
Július közepén inkább egy szeptemberi hajnalra emlékeztetett az időjárás Székelyföldön. Csíkszeredában 5 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek vasárnap hajnalban, amivel még az Omu-csúcsot is megelőzte a hidegversenyben.
Két nap különbséggel két medve pusztított ugyanazon a csernátoni esztenán: először tíz juh, másodszor egy szamár esett áldozatul.
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