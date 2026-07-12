Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon együttes énekese

• Fotó: Bon-Bon / Facebook

Fotó: Bon-Bon / Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elhunyt Szolnoki Péter Artisjus-díjas zenész, énekes, zeneszerző, hangszerelő, a Bon-Bon együttes énekese és fuvolistája. Halálhírét vasárnap a Bon-Bon együttes jelentette be a közösségi médiában.

Székelyhon

2026. július 12., 11:182026. július 12., 11:18

2026. július 12., 11:222026. július 12., 11:22

A közlemény szerint Szolnoki Péter súlyos betegség következtében, életének 57. évében hunyt el. A család azt kérte a rajongóktól, az ismerősöktől, és a sajtó képviselőitől, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat,

részvétnyilvánításukat pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki.

Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. Nyolcéves korában kezdett fuvolázni, zenei tanulmányait a Zalka Máté Zenész Tiszthelyettesképző Szakközépiskolában végezte.

Pályafutása során a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Fúvós-szimfonikus Zenekarában, a tatai katonazenekarban, majd csaknem két évtizeden át a Police Big Bandben is zenélt, emellett több együttesben és zenekarban is közreműködött.

1995-ben Török Tamással megalapította a Bon-Bon együttest,

amely a kilencvenes évek második felének egyik legsikeresebb magyar popformációja lett. A zenekar számos ismert slágert adott elő, köztük a Holnaptól, a Valami Amerika és a Kapaszkodj meg! című dalokat.

Szolnoki Péter Artisjus-díjas előadóként énekesként, zeneszerzőként, hangszerelőként és fuvolistaként is meghatározó szereplője volt a magyar könnyűzenei életnek.

Magyarország Gyász
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
Kilenc éve abszolút újonc volt a Sepsi OSK, azóta alaposan átalakult az élvonal
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” – Sorstársain segít a daganatos betegséget legyőző marosvásárhelyi orvos
Zágonbárkány legyőzte Székelykeresztúrt, továbbjutásra áll a kupában
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
Székelyhon

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
Székelyhon

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
Kilenc éve abszolút újonc volt a Sepsi OSK, azóta alaposan átalakult az élvonal
Székely Sport

Kilenc éve abszolút újonc volt a Sepsi OSK, azóta alaposan átalakult az élvonal
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” – Sorstársain segít a daganatos betegséget legyőző marosvásárhelyi orvos
Krónika

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” – Sorstársain segít a daganatos betegséget legyőző marosvásárhelyi orvos
Zágonbárkány legyőzte Székelykeresztúrt, továbbjutásra áll a kupában
Székely Sport

Zágonbárkány legyőzte Székelykeresztúrt, továbbjutásra áll a kupában
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Nőileg

Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 12., vasárnap

Piac vagy szupermarket? Meglepő különbségek a nyári zöldségek és gyümölcsök árában

A nyári gyümölcs- és zöldségszezon csúcsán megnéztük, mennyibe kerülnek a szezon kedvencei a piacokon és a szupermarketekben. Több terméknél jelentős árkülönbséget találtunk, de nem minden esetben a piac bizonyult olcsóbbnak.

Piac vagy szupermarket? Meglepő különbségek a nyári zöldségek és gyümölcsök árában
Piac vagy szupermarket? Meglepő különbségek a nyári zöldségek és gyümölcsök árában
2026. július 12., vasárnap

Piac vagy szupermarket? Meglepő különbségek a nyári zöldségek és gyümölcsök árában
Hirdetés
2026. július 12., vasárnap

Hiába írunk júliust: Csíkszereda még a hegyeket is lekörözte hidegben

Július közepén inkább egy szeptemberi hajnalra emlékeztetett az időjárás Székelyföldön. Csíkszeredában 5 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek vasárnap hajnalban, amivel még az Omu-csúcsot is megelőzte a hidegversenyben.

Hiába írunk júliust: Csíkszereda még a hegyeket is lekörözte hidegben
Hiába írunk júliust: Csíkszereda még a hegyeket is lekörözte hidegben
2026. július 12., vasárnap

Hiába írunk júliust: Csíkszereda még a hegyeket is lekörözte hidegben
2026. július 11., szombat

Hiába lőtték ki a jószágokat tizedelő medvét, már „átvette a helyét” egy másik

Két nap különbséggel két medve pusztított ugyanazon a csernátoni esztenán: először tíz juh, másodszor egy szamár esett áldozatul.

Hiába lőtték ki a jószágokat tizedelő medvét, már „átvette a helyét” egy másik
Hiába lőtték ki a jószágokat tizedelő medvét, már „átvette a helyét” egy másik
2026. július 11., szombat

Hiába lőtték ki a jószágokat tizedelő medvét, már „átvette a helyét” egy másik
2026. július 11., szombat

Így indítja újra a hírszolgtatást a közmédia

Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon – közölte a Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóosztálya.

Így indítja újra a hírszolgtatást a közmédia
Így indítja újra a hírszolgtatást a közmédia
2026. július 11., szombat

Így indítja újra a hírszolgtatást a közmédia
Hirdetés
2026. július 11., szombat

Életét vesztette a Bucsecs-hegységben lezuhant egyik hegymászó – frissítve

Meghalt a Bucsecs-hegységben¸ Bușteni környékén szombaton lezuhant négy hegymászó közül az egyik.

Életét vesztette a Bucsecs-hegységben lezuhant egyik hegymászó – frissítve
Életét vesztette a Bucsecs-hegységben lezuhant egyik hegymászó – frissítve
2026. július 11., szombat

Életét vesztette a Bucsecs-hegységben lezuhant egyik hegymászó – frissítve
2026. július 11., szombat

Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben

Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.

Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben
Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben
2026. július 11., szombat

Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben
2026. július 11., szombat

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának

Megható egyházi ünnepre gyűlt össze szombaton kora délután Csobotfalva: Csibi Levente első szentmiséjén közel nyolcvan pap vett részt, a hívek pedig együtt adtak hálát a közösség új papi hivatásáért.

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
2026. július 11., szombat

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
Hirdetés
2026. július 11., szombat

Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében

Tavaly 5323 személy szenvedett munkabalesetet Romániában, ami 11,4 százalékkal kevesebb az előző évhez képest.

Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében
Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében
2026. július 11., szombat

Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében
2026. július 11., szombat

Ismét drónok miatt figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Több légi célpontot észlelt a védelmi minisztérium radarrendszere a román légtér közelében, szombaton hajnalban.

Ismét drónok miatt figyelmeztették a Tulcea megyeieket
Ismét drónok miatt figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2026. július 11., szombat

Ismét drónok miatt figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2026. július 11., szombat

Kovászna megye egy részére is elsőfokú viharriasztást adtak ki

Elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely részben Kovászna megyét is érinti.

Kovászna megye egy részére is elsőfokú viharriasztást adtak ki
Kovászna megye egy részére is elsőfokú viharriasztást adtak ki
2026. július 11., szombat

Kovászna megye egy részére is elsőfokú viharriasztást adtak ki
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!