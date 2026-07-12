Elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon együttes énekese

Elhunyt Szolnoki Péter Artisjus-díjas zenész, énekes, zeneszerző, hangszerelő, a Bon-Bon együttes énekese és fuvolistája. Halálhírét vasárnap a Bon-Bon együttes jelentette be a közösségi médiában.

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A közlemény szerint Szolnoki Péter súlyos betegség következtében, életének 57. évében hunyt el. A család azt kérte a rajongóktól, az ismerősöktől, és a sajtó képviselőitől, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat,

részvétnyilvánításukat pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki.

Pályafutása során a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Fúvós-szimfonikus Zenekarában, a tatai katonazenekarban, majd csaknem két évtizeden át a Police Big Bandben is zenélt, emellett több együttesben és zenekarban is közreműködött.

amely a kilencvenes évek második felének egyik legsikeresebb magyar popformációja lett. A zenekar számos ismert slágert adott elő, köztük a Holnaptól, a Valami Amerika és a Kapaszkodj meg! című dalokat.

Szolnoki Péter Artisjus-díjas előadóként énekesként, zeneszerzőként, hangszerelőként és fuvolistaként is meghatározó szereplője volt a magyar könnyűzenei életnek.