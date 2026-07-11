Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben

Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.

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A Prahova megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szerint

A mentési akció folyamatban van, két helikopter érkezését várják Marosvásárhelyről és Karánsebesről – tájékoztatott Facebook-oldalán a Prahova megyei Salvamont.

a négy személy sziklát mászott Bușteni környékén, amikor a biztosítókötél elszakadt, és a mászók mintegy 10 métert zuhantak.

Bár a zuhanást követően mind a négyen eszméletüknél voltak, egyikük időközben elveszítette eszméletét – közölte a katasztrófavédelemre hivatkozva az Agerpres.

A hatóságok egy Black Hawk helikoptert is a helyszínre küldenek Bukarestből, fedélzetén a bukaresti sürgősségi klinikai kórház egy csapatával.

A hatóságok további mentőegységeket is kivezényeltek, amelyek a bușteni-i sportpályán várakoznak.