Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben

Fotó: Facebook/DSU
Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.
A mentési akció folyamatban van, két helikopter érkezését várják Marosvásárhelyről és Karánsebesről – tájékoztatott Facebook-oldalán a Prahova megyei Salvamont.
A Prahova megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szerint
Bár a zuhanást követően mind a négyen eszméletüknél voltak, egyikük időközben elveszítette eszméletét – közölte a katasztrófavédelemre hivatkozva az Agerpres.
A hatóságok egy Black Hawk helikoptert is a helyszínre küldenek Bukarestből, fedélzetén a bukaresti sürgősségi klinikai kórház egy csapatával.
A hatóságok további mentőegységeket is kivezényeltek, amelyek a bușteni-i sportpályán várakoznak.
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