Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ma már nincs grundfoci – Ilyés Róbert új kihívásokat keres az FK Csíkszereda után

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Új kihívásokra készül Ilyés Róbert, miután lezárult hároméves edzői időszaka az FK Csíkszereda első osztályú labdarúgóklubnál. A csíkszeredai szakember a jövőbeli terveiről, a futball iránti szenvedélyéről és a grundfoci eltűnéséről is beszélt.

Barabás Hajnal

2026. július 11., 17:562026. július 11., 17:56

2026. július 11., 18:102026. július 11., 18:10

Rögtön a végén kezdtük a beszélgetést: a labdarúgóedző úgy érzi, az FK Csíkszeredánál sikerült elérniük azt a szintet, amelyet közösen kitűztek maguk elé, ezért most már a jövőre összpontosít. „Egyelőre távoztam a klubtól, úgyhogy új, nagyobb kihívásokat várok.

Idézet
Befejeztem itt egy hároméves ciklust, amelyben úgy gondolom, elértük a maximumot.

Közel voltunk ahhoz is, hogy nemzetközi kupaselejtezőben szerepeljünk, végül csak a gólkülönbség döntött” – fogalmazott a Székelyhonnak.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette: a múlt eredményei helyett inkább előre tekint. „Kemény személyiség vagyok, és mindig előre nézek. Tudom, hogy lesznek új kihívásaim, ahol ezt a szintet szeretném még egy mércével magasabbra emelni” – mondta.

UEFA Pro Licenccel a tarsolyban

Nemrég megszerezte az UEFA Pro Licencet, amely a labdarúgás legmagasabb edzői képesítése, és

lehetővé teszi számára, hogy a világ bármely profi klubjánál vezetőedzőként vagy menedzserként dolgozzon.

„Nagyon motivált vagyok. Ahogyan játékosként sikerült karriert építenem, edzőként is legalább arra a szintre szeretnék eljutni.

Idézet
Szeretnék bajnokságot nyerni, és még nagyobb kihívásokban részt venni.

Ez egy álom, de úgy gondolom, még fiatal vagyok, és egyszer valóra válhat” – osztotta meg.

Hirdetés

Ugyanakkor azt is elárulta, hogy számára a futball nem csupán hivatás. „Nálam az első a család, utána pedig a labdarúgás, ami egyben a szenvedélyem is. Minden nap azon gondolkodom, mit tudnék még többet tenni a futballért. Soha nem tudok megelégedni azzal, amit már elértem, mindig új kihívásokat keresek” – jegyezte meg.

Úgy fogalmazott, a stadion hangulata, a szurkolók biztatása és a mérkőzések nyomása olyan érzés, amelyet a jövőben is szeretne átélni.

Más játékosként, más edzőként dolgozni

„Játékosként a pályán te hozod meg a döntéseket, edzőként viszont már a partvonal mellől figyeled az eseményeket. Hiába irányítod a csapatot, a mérkőzés kulcspillanataiban végső soron mindig a játékosok döntenek, ezeket edzőként nem lehet kontrollálni” – válaszolta arra a kérdésre, mi a különbség játékosnak és edzőnek lenni.

• Fotó: Pál Zoltán/ FK Csíkszereda Galéria

Fotó: Pál Zoltán/ FK Csíkszereda

Azt is hozzátette, hogy bár egy-egy kimaradt helyzet vagy kapott gól után nehéz higgadtnak maradni edzőként, ő mindig arra törekedett, hogy a játékosaival kommunikáljon, és a félidőben vagy a mérkőzés közben átadja nekik azokat az észrevételeket, amelyek segíthetik a csapat sikerét. Szerinte

egy edzőnek példaképként is helyt kell állnia.

Fontos, hogy mit sugároz magából, hogyan viselkedik az öltözőben, miként kommunikál a sajtóval, a játékosaival és a gyerekekkel.

Régen reggeltől estig rúgták a bőrt

A beszélgetés során az edző a mai utánpótlás-nevelésről is megosztotta a véleményét. Szerinte

a gyerekek ma már egészen más környezetben nőnek fel, mint az ő generációja.

„Mi reggeltől estig fociztunk. Vezettük a labdát, cseleztünk, akár napi tizenkét órát is a pályán voltunk. Ma egy gyerek heti néhány órát edz, utána pedig sokszor már nem a labdával, hanem valamilyen elektronikus eszközzel tölti a szabadidejét” – mutatott rá.

Szerinte a spontán futball eltűnésével a játékosok fejlődése is megváltozott.

Idézet
Ma már nincs grundfoci. Ha végigmegyek a városon, alig látok gyerekeket focizni. Ezt a világot éljük, ezt el kell fogadnunk

– mondta. Ugyanakkor hangsúlyozta a futballakadémiák és a jobb infrastrukturális feltételek előnyét is, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a tehetséges fiatalok felzárkózzanak, és elérjék céljaikat.

A csíkszeredai edző bízik benne, hogy pályafutásának következő állomásán ismét bizonyíthat, és tovább építheti azt az edzői karriert, amelyben – saját megfogalmazása szerint – még messze nem érte el a csúcsot.

Székelyföldön három csapatban játszott: Székelyudvarhelyen, Maroshévizen és Csíkszeredában. Később a másodosztályú Foresta Fălticeni játékosa volt, majd az első osztályú Astra Ploieștihez került. Onnan igazolt Románia egyik legnagyobb klubjához, a Bukaresti Rapidhoz. Később Azerbajdzsánból kapott ajánlatot, ahol másfél évet játszott, ez idő alatt a Khazar Lankaran csapatával bajnokságot és kupát is nyert. Innen a Brassói FC-hez igazolt, játékosként pályafutását Marosvásárhelyen fejezte be. A profi pályafutása lezárása után hazaköltözött Csíkszeredába, és azóta edzőként dolgozik.

Csíkszék FK Csíkszereda Interjú
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség
Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
Az ANAF keresztülhúzta a számításokat Jászvásáron, nem lesz csapat a 2. Ligában?
Nagy-Magyarország zászlót lobogtattak a Ferencváros szurkolói, felháborodtak Újvidéken
Kilenc éve abszolút újonc volt a Sepsi OSK, azóta alaposan átalakult az élvonal
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség
Székelyhon

Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség
Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
Székelyhon

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
Az ANAF keresztülhúzta a számításokat Jászvásáron, nem lesz csapat a 2. Ligában?
Székely Sport

Az ANAF keresztülhúzta a számításokat Jászvásáron, nem lesz csapat a 2. Ligában?
Nagy-Magyarország zászlót lobogtattak a Ferencváros szurkolói, felháborodtak Újvidéken
Krónika

Nagy-Magyarország zászlót lobogtattak a Ferencváros szurkolói, felháborodtak Újvidéken
Kilenc éve abszolút újonc volt a Sepsi OSK, azóta alaposan átalakult az élvonal
Székely Sport

Kilenc éve abszolút újonc volt a Sepsi OSK, azóta alaposan átalakult az élvonal
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Nőileg

Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 11., szombat

Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben

Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.

Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben
Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben
2026. július 11., szombat

Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben
Hirdetés
2026. július 11., szombat

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának

Megható egyházi ünnepre gyűlt össze szombaton kora délután Csobotfalva: Csibi Levente első szentmiséjén közel nyolcvan pap vett részt, a hívek pedig együtt adtak hálát a közösség új papi hivatásáért.

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
2026. július 11., szombat

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
2026. július 11., szombat

Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében

Tavaly 5323 személy szenvedett munkabalesetet Romániában, ami 11,4 százalékkal kevesebb az előző évhez képest.

Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében
Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében
2026. július 11., szombat

Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében
2026. július 11., szombat

Ismét drónok miatt figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Több légi célpontot észlelt a védelmi minisztérium radarrendszere a román légtér közelében, szombaton hajnalban.

Ismét drónok miatt figyelmeztették a Tulcea megyeieket
Ismét drónok miatt figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2026. július 11., szombat

Ismét drónok miatt figyelmeztették a Tulcea megyeieket
Hirdetés
2026. július 11., szombat

Kovászna megye egy részére is elsőfokú viharriasztást adtak ki

Elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely részben Kovászna megyét is érinti.

Kovászna megye egy részére is elsőfokú viharriasztást adtak ki
Kovászna megye egy részére is elsőfokú viharriasztást adtak ki
2026. július 11., szombat

Kovászna megye egy részére is elsőfokú viharriasztást adtak ki
2026. július 11., szombat

Az erdélyi autópálya épülő szakaszainál tett látogatást Ilie Bolojan

Munkalátogatást tett pénteken az erdélyi autópálya Kolozs és Szilágy megyei építkezésein Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, aki a kivitelezés előrehaladását ellenőrizte, és egyeztetett a beruházásban részt vevő vállalatok képviselőivel

Az erdélyi autópálya épülő szakaszainál tett látogatást Ilie Bolojan
Az erdélyi autópálya épülő szakaszainál tett látogatást Ilie Bolojan
2026. július 11., szombat

Az erdélyi autópálya épülő szakaszainál tett látogatást Ilie Bolojan
2026. július 11., szombat

Ittas, és jogosítvány nélkül vezető sofőröket kaptak el a rendőrök, tetemes bírságokat osztottak ki

Ittas vezetés közben kaptak rajta két férfit a rendőrök pénteken, ugyanakkor egy jogosítvány nélkül vezető sofőrt is lefüleltek.

Ittas, és jogosítvány nélkül vezető sofőröket kaptak el a rendőrök, tetemes bírságokat osztottak ki
Ittas, és jogosítvány nélkül vezető sofőröket kaptak el a rendőrök, tetemes bírságokat osztottak ki
2026. július 11., szombat

Ittas, és jogosítvány nélkül vezető sofőröket kaptak el a rendőrök, tetemes bírságokat osztottak ki
Hirdetés
2026. július 10., péntek

„Jóakarók” használják ki a magányos időseket

Az egyedül élő idősek mellett egyre több „jóakaró” jelenik meg, aki kihasználja, kifosztja őket – figyelmeztet Csata Éva, a HIFA Egyesület elnöke, aki nyílt levélben fordult a külföldön élőkhöz, kérve, figyeljenek jobban oda itthon lévő szeretteikre.

„Jóakarók” használják ki a magányos időseket
„Jóakarók” használják ki a magányos időseket
2026. július 10., péntek

„Jóakarók” használják ki a magányos időseket
2026. július 10., péntek

Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban

Fagypont alá esett a hőmérséklet péntekre virradóan az Omu-csúcson, ahol csütörtökön fehérbe is borult a táj. Pedig még napokkal ezelőtt az elviselhetetlen kánikulára panaszkodtunk...

Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban
Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban
2026. július 10., péntek

Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban
2026. július 10., péntek

Halálra gázolt a vonat egy idős férfit Medgyesen

Halálra gázolt a vonat pénteken a medgyesi állomáson egy 70 éves férfit.

Halálra gázolt a vonat egy idős férfit Medgyesen
Halálra gázolt a vonat egy idős férfit Medgyesen
2026. július 10., péntek

Halálra gázolt a vonat egy idős férfit Medgyesen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!