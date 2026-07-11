Fotó: Pinti Attila
Új kihívásokra készül Ilyés Róbert, miután lezárult hároméves edzői időszaka az FK Csíkszereda első osztályú labdarúgóklubnál. A csíkszeredai szakember a jövőbeli terveiről, a futball iránti szenvedélyéről és a grundfoci eltűnéséről is beszélt.
2026. július 11., 17:562026. július 11., 17:56
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Rögtön a végén kezdtük a beszélgetést: a labdarúgóedző úgy érzi, az FK Csíkszeredánál sikerült elérniük azt a szintet, amelyet közösen kitűztek maguk elé, ezért most már a jövőre összpontosít. „Egyelőre távoztam a klubtól, úgyhogy új, nagyobb kihívásokat várok.
Közel voltunk ahhoz is, hogy nemzetközi kupaselejtezőben szerepeljünk, végül csak a gólkülönbség döntött” – fogalmazott a Székelyhonnak.
Fotó: Borbély Fanni
Hozzátette: a múlt eredményei helyett inkább előre tekint. „Kemény személyiség vagyok, és mindig előre nézek. Tudom, hogy lesznek új kihívásaim, ahol ezt a szintet szeretném még egy mércével magasabbra emelni” – mondta.
Nemrég megszerezte az UEFA Pro Licencet, amely a labdarúgás legmagasabb edzői képesítése, és
„Nagyon motivált vagyok. Ahogyan játékosként sikerült karriert építenem, edzőként is legalább arra a szintre szeretnék eljutni.
Ez egy álom, de úgy gondolom, még fiatal vagyok, és egyszer valóra válhat” – osztotta meg.
Ugyanakkor azt is elárulta, hogy számára a futball nem csupán hivatás. „Nálam az első a család, utána pedig a labdarúgás, ami egyben a szenvedélyem is. Minden nap azon gondolkodom, mit tudnék még többet tenni a futballért. Soha nem tudok megelégedni azzal, amit már elértem, mindig új kihívásokat keresek” – jegyezte meg.
Úgy fogalmazott, a stadion hangulata, a szurkolók biztatása és a mérkőzések nyomása olyan érzés, amelyet a jövőben is szeretne átélni.
„Játékosként a pályán te hozod meg a döntéseket, edzőként viszont már a partvonal mellől figyeled az eseményeket. Hiába irányítod a csapatot, a mérkőzés kulcspillanataiban végső soron mindig a játékosok döntenek, ezeket edzőként nem lehet kontrollálni” – válaszolta arra a kérdésre, mi a különbség játékosnak és edzőnek lenni.
Fotó: Pál Zoltán/ FK Csíkszereda
Azt is hozzátette, hogy bár egy-egy kimaradt helyzet vagy kapott gól után nehéz higgadtnak maradni edzőként, ő mindig arra törekedett, hogy a játékosaival kommunikáljon, és a félidőben vagy a mérkőzés közben átadja nekik azokat az észrevételeket, amelyek segíthetik a csapat sikerét. Szerinte
Fontos, hogy mit sugároz magából, hogyan viselkedik az öltözőben, miként kommunikál a sajtóval, a játékosaival és a gyerekekkel.
A beszélgetés során az edző a mai utánpótlás-nevelésről is megosztotta a véleményét. Szerinte
„Mi reggeltől estig fociztunk. Vezettük a labdát, cseleztünk, akár napi tizenkét órát is a pályán voltunk. Ma egy gyerek heti néhány órát edz, utána pedig sokszor már nem a labdával, hanem valamilyen elektronikus eszközzel tölti a szabadidejét” – mutatott rá.
Szerinte a spontán futball eltűnésével a játékosok fejlődése is megváltozott.
– mondta. Ugyanakkor hangsúlyozta a futballakadémiák és a jobb infrastrukturális feltételek előnyét is, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a tehetséges fiatalok felzárkózzanak, és elérjék céljaikat.
A csíkszeredai edző bízik benne, hogy pályafutásának következő állomásán ismét bizonyíthat, és tovább építheti azt az edzői karriert, amelyben – saját megfogalmazása szerint – még messze nem érte el a csúcsot.
Székelyföldön három csapatban játszott: Székelyudvarhelyen, Maroshévizen és Csíkszeredában. Később a másodosztályú Foresta Fălticeni játékosa volt, majd az első osztályú Astra Ploieștihez került. Onnan igazolt Románia egyik legnagyobb klubjához, a Bukaresti Rapidhoz. Később Azerbajdzsánból kapott ajánlatot, ahol másfél évet játszott, ez idő alatt a Khazar Lankaran csapatával bajnokságot és kupát is nyert. Innen a Brassói FC-hez igazolt, játékosként pályafutását Marosvásárhelyen fejezte be. A profi pályafutása lezárása után hazaköltözött Csíkszeredába, és azóta edzőként dolgozik.
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