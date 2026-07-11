Új kihívásokra készül Ilyés Róbert, miután lezárult hároméves edzői időszaka az FK Csíkszereda első osztályú labdarúgóklubnál. A csíkszeredai szakember a jövőbeli terveiről, a futball iránti szenvedélyéről és a grundfoci eltűnéséről is beszélt.

Barabás Hajnal 2026. július 11., 17:562026. július 11., 17:56 2026. július 11., 18:102026. július 11., 18:10

Rögtön a végén kezdtük a beszélgetést: a labdarúgóedző úgy érzi, az FK Csíkszeredánál sikerült elérniük azt a szintet, amelyet közösen kitűztek maguk elé, ezért most már a jövőre összpontosít. „Egyelőre távoztam a klubtól, úgyhogy új, nagyobb kihívásokat várok.

Befejeztem itt egy hároméves ciklust, amelyben úgy gondolom, elértük a maximumot.

Közel voltunk ahhoz is, hogy nemzetközi kupaselejtezőben szerepeljünk, végül csak a gólkülönbség döntött” – fogalmazott a Székelyhonnak.

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette: a múlt eredményei helyett inkább előre tekint. „Kemény személyiség vagyok, és mindig előre nézek. Tudom, hogy lesznek új kihívásaim, ahol ezt a szintet szeretném még egy mércével magasabbra emelni” – mondta. UEFA Pro Licenccel a tarsolyban Nemrég megszerezte az UEFA Pro Licencet, amely a labdarúgás legmagasabb edzői képesítése, és

lehetővé teszi számára, hogy a világ bármely profi klubjánál vezetőedzőként vagy menedzserként dolgozzon.

„Nagyon motivált vagyok. Ahogyan játékosként sikerült karriert építenem, edzőként is legalább arra a szintre szeretnék eljutni.

Szeretnék bajnokságot nyerni, és még nagyobb kihívásokban részt venni.

Ez egy álom, de úgy gondolom, még fiatal vagyok, és egyszer valóra válhat” – osztotta meg. Hirdetés Ugyanakkor azt is elárulta, hogy számára a futball nem csupán hivatás. „Nálam az első a család, utána pedig a labdarúgás, ami egyben a szenvedélyem is. Minden nap azon gondolkodom, mit tudnék még többet tenni a futballért. Soha nem tudok megelégedni azzal, amit már elértem, mindig új kihívásokat keresek” – jegyezte meg.

Úgy fogalmazott, a stadion hangulata, a szurkolók biztatása és a mérkőzések nyomása olyan érzés, amelyet a jövőben is szeretne átélni. Más játékosként, más edzőként dolgozni „Játékosként a pályán te hozod meg a döntéseket, edzőként viszont már a partvonal mellől figyeled az eseményeket. Hiába irányítod a csapatot, a mérkőzés kulcspillanataiban végső soron mindig a játékosok döntenek, ezeket edzőként nem lehet kontrollálni” – válaszolta arra a kérdésre, mi a különbség játékosnak és edzőnek lenni.

Fotó: Pál Zoltán/ FK Csíkszereda

Azt is hozzátette, hogy bár egy-egy kimaradt helyzet vagy kapott gól után nehéz higgadtnak maradni edzőként, ő mindig arra törekedett, hogy a játékosaival kommunikáljon, és a félidőben vagy a mérkőzés közben átadja nekik azokat az észrevételeket, amelyek segíthetik a csapat sikerét. Szerinte

egy edzőnek példaképként is helyt kell állnia.

Fontos, hogy mit sugároz magából, hogyan viselkedik az öltözőben, miként kommunikál a sajtóval, a játékosaival és a gyerekekkel. Régen reggeltől estig rúgták a bőrt A beszélgetés során az edző a mai utánpótlás-nevelésről is megosztotta a véleményét. Szerinte

a gyerekek ma már egészen más környezetben nőnek fel, mint az ő generációja.

„Mi reggeltől estig fociztunk. Vezettük a labdát, cseleztünk, akár napi tizenkét órát is a pályán voltunk. Ma egy gyerek heti néhány órát edz, utána pedig sokszor már nem a labdával, hanem valamilyen elektronikus eszközzel tölti a szabadidejét” – mutatott rá. Szerinte a spontán futball eltűnésével a játékosok fejlődése is megváltozott.

Ma már nincs grundfoci. Ha végigmegyek a városon, alig látok gyerekeket focizni. Ezt a világot éljük, ezt el kell fogadnunk

– mondta. Ugyanakkor hangsúlyozta a futballakadémiák és a jobb infrastrukturális feltételek előnyét is, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a tehetséges fiatalok felzárkózzanak, és elérjék céljaikat. A csíkszeredai edző bízik benne, hogy pályafutásának következő állomásán ismét bizonyíthat, és tovább építheti azt az edzői karriert, amelyben – saját megfogalmazása szerint – még messze nem érte el a csúcsot.