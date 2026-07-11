Életét vesztette a Bucsecs-hegységben lezuhant egyik hegymászó – frissítve

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Meghalt a Bucsecs-hegységben¸ Bușteni környékén szombaton lezuhant négy hegymászó közül az egyik.
2026. július 11., 18:212026. július 11., 18:21
2026. július 11., 19:492026. július 11., 19:49
A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) nagy erőket mozgósított a négy hegymászó megmentésére, és egy helikopter is megérkezett Brassóból. A szakadékba leereszkedő hegyimentő megállapította, hogy
– tájékoztat bejegyzésében a Prahova megyei Salvamont.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a négy személy sziklát mászott, amikor elszakadt a biztosítókötél, és ők
– tájékoztattak korábban a hatóságok. A hatóságok a helyszínre vezényeltek egy Black Hawk helikoptert Bukarestből egy orvoscsapattal a fedélzetén, valamint két SMURD-helikoptert Marosvásárhelyről és Karánsebesről.
Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.
Kimentették a szakadékból az életben maradt három másik hegymászót.
A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) tájékoztatása szerint a három hegymászót a Karánsebesről és a Brassóból érkező két SMURD-helikopter segítségével emelték ki a szakadékból és átadták őket a bușteni-i sportpályán várakozó mentőcsapatoknak.
Az életben maradt három hegymászó közül kettőt a Black Hawk helikopterrel egy bukaresti kórházba, a harmadikat Brassóba szállítják. A Prahova megyei Salvamont tájékoztatása szerint a Bukarestbe szállítandó két személy több sérülést szenvedett. A harmadikat a brassói sürgősségi megyei kórházba viszi egy SMURD mentőegység.
A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) közlése szerint a Marosvásárhelyről érkezett SMURD-helikopter a negyedik, elhalálozott személyt is kiemelte a szakadékból.
Rendőrségi források szerint a négy hegymászó közül kettő bukaresti, egy Iași és egy Brassó megyei volt.
Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.
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