Életét vesztette a Bucsecs-hegységben lezuhant egyik hegymászó – frissítve

Meghalt a Bucsecs-hegységben¸ Bușteni környékén szombaton lezuhant négy hegymászó közül az egyik.

Székelyhon 2026. július 11., 18:212026. július 11., 18:21 2026. július 11., 19:492026. július 11., 19:49

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) nagy erőket mozgósított a négy hegymászó megmentésére, és egy helikopter is megérkezett Brassóból. A szakadékba leereszkedő hegyimentő megállapította, hogy

az egyik lezuhant személy, egy nő, életét vesztette

– tájékoztat bejegyzésében a Prahova megyei Salvamont. Hirdetés Ahogy korábban beszámoltunk róla, a négy személy sziklát mászott, amikor elszakadt a biztosítókötél, és ők

megközelítőleg 10 métert zuhantak

– tájékoztattak korábban a hatóságok. A hatóságok a helyszínre vezényeltek egy Black Hawk helikoptert Bukarestből egy orvoscsapattal a fedélzetén, valamint két SMURD-helikoptert Marosvásárhelyről és Karánsebesről. korábban írtuk Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.

Frissítés Kimentették a szakadékból az életben maradt három másik hegymászót.

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) tájékoztatása szerint a három hegymászót a Karánsebesről és a Brassóból érkező két SMURD-helikopter segítségével emelték ki a szakadékból és átadták őket a bușteni-i sportpályán várakozó mentőcsapatoknak.

Frissítés Az életben maradt három hegymászó közül kettőt a Black Hawk helikopterrel egy bukaresti kórházba, a harmadikat Brassóba szállítják. A Prahova megyei Salvamont tájékoztatása szerint a Bukarestbe szállítandó két személy több sérülést szenvedett. A harmadikat a brassói sürgősségi megyei kórházba viszi egy SMURD mentőegység.