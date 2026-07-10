Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban

Fagypont alá esett a hőmérséklet péntekre virradóan az Omu-csúcson, ahol csütörtökön fehérbe is borult a táj. Pedig még napokkal ezelőtt az elviselhetetlen kánikulára panaszkodtunk...

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Fehérbe borult a táj csütörtökön a Bucsecs-hegység legmagasabb pontján, az Omu-csúcson – erről posztolt képeket a Meteoplus Facebook-oldal. Akkor még 1 Celsius-fokot mértek, de mára, péntekre virradóan az Országos Meteorológiai Szolgálta hivatalos mérőállomásán már fagypont alá,

mínusz 0,4 fokig esett vissza a hőmérséklet.

Egyébként országszerte visszaesett a hőmérséklet, Csíkszeredában július 10-én délután három órakor mindössze 16 Celsius-fokot jegyeztek a meteorológiai szolgálta hivatalos mérőállomásán, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön 19-et, és csak Marosvásárhelyen melegedett fel 20 fok fölé.

Mindez úgy, hogy néhány nappal ezelőtt még a vörös hőségriasztás borzolta a kedélyeket...

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Ami pedig az elkövetkező három napot illeti, napközben várhatóan 22–27 Celsius-fokig melegszik fel Erdélyben, de vasárnap és hétfőn egyaránt záporokra, zivatarokra lehet számítani.