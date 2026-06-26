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Rendkívüli hőség várható Székelyföldön

• Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

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Narancssárga, majd vörös hőségriasztás lép életbe Hargita, Maros és Kovászna megyében a hétvégén, a meteorológusok szerint vasárnap már rendkívüli hőségre és fokozott hőérzetre kell számítani.

Székelyhon

2026. június 26., 11:132026. június 26., 11:13

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) több egymást követő figyelmeztetést adott ki a következő napokra. Pénteken 10 órától szombat 10 óráig narancssárga jelzés lesz érvényben Hargita, Maros és Kovászna megyében. Az előrejelzés szerint

33–37 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók,

a hőmérséklet–páratartalom index helyenként meghaladja a kritikus, 80 egységes küszöbértéket.

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Szombaton 10 órától vasárnap 10 óráig továbbra is narancssárga figyelmeztetés marad érvényben a három megyében. A meteorológusok szerint a hőség tovább fokozódik, a nappali csúcshőmérsékletek 32–34 Celsius-fok között alakulnak,

a hőérzet pedig továbbra is jelentős lesz.

Az éjszaka trópusinak ígérkezik, a minimum-hőmérsékletek 17 és 22 Celsius-fok között várhatók.

Vasárnap 10 órától hétfő 10 óráig már vörös jelzésű hőségriasztás lép életbe a székelyföldi megyékben. A meteorológiai szolgálat szerint egész Erdélyben rendkívüli hőség várható,

a nappali maximumok 35 és 38 Celsius-fok között alakulnak,

a hőmérséklet–páratartalom index meghaladja a kritikus értéket, az éjszakák pedig továbbra is trópusiak lesznek: a legalacsonyabb hőmérséklet 17 és 25 Celsius-fok között várható.

A meteorológiai szolgálat ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az intenzív hőhullám várhatóan a július első napjaiban is kitart.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Hőség Kánikula
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