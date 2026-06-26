Rendkívüli hőség várható Székelyföldön

Narancssárga, majd vörös hőségriasztás lép életbe Hargita, Maros és Kovászna megyében a hétvégén, a meteorológusok szerint vasárnap már rendkívüli hőségre és fokozott hőérzetre kell számítani.

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Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) több egymást követő figyelmeztetést adott ki a következő napokra. Pénteken 10 órától szombat 10 óráig narancssárga jelzés lesz érvényben Hargita, Maros és Kovászna megyében. Az előrejelzés szerint

Szombaton 10 órától vasárnap 10 óráig továbbra is narancssárga figyelmeztetés marad érvényben a három megyében. A meteorológusok szerint a hőség tovább fokozódik, a nappali csúcshőmérsékletek 32–34 Celsius-fok között alakulnak,

a hőérzet pedig továbbra is jelentős lesz.

Vasárnap 10 órától hétfő 10 óráig már vörös jelzésű hőségriasztás lép életbe a székelyföldi megyékben. A meteorológiai szolgálat szerint egész Erdélyben rendkívüli hőség várható,

Az éjszaka trópusinak ígérkezik, a minimum-hőmérsékletek 17 és 22 Celsius-fok között várhatók.

a nappali maximumok 35 és 38 Celsius-fok között alakulnak,

a hőmérséklet–páratartalom index meghaladja a kritikus értéket, az éjszakák pedig továbbra is trópusiak lesznek: a legalacsonyabb hőmérséklet 17 és 25 Celsius-fok között várható.

A meteorológiai szolgálat ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az intenzív hőhullám várhatóan a július első napjaiban is kitart.