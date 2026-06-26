Rendkívüli hőség várható Székelyföldön

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Narancssárga, majd vörös hőségriasztás lép életbe Hargita, Maros és Kovászna megyében a hétvégén, a meteorológusok szerint vasárnap már rendkívüli hőségre és fokozott hőérzetre kell számítani.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) több egymást követő figyelmeztetést adott ki a következő napokra. Pénteken 10 órától szombat 10 óráig narancssárga jelzés lesz érvényben Hargita, Maros és Kovászna megyében. Az előrejelzés szerint
a hőmérséklet–páratartalom index helyenként meghaladja a kritikus, 80 egységes küszöbértéket.
Szombaton 10 órától vasárnap 10 óráig továbbra is narancssárga figyelmeztetés marad érvényben a három megyében. A meteorológusok szerint a hőség tovább fokozódik, a nappali csúcshőmérsékletek 32–34 Celsius-fok között alakulnak,
Az éjszaka trópusinak ígérkezik, a minimum-hőmérsékletek 17 és 22 Celsius-fok között várhatók.
Vasárnap 10 órától hétfő 10 óráig már vörös jelzésű hőségriasztás lép életbe a székelyföldi megyékben. A meteorológiai szolgálat szerint egész Erdélyben rendkívüli hőség várható,
a hőmérséklet–páratartalom index meghaladja a kritikus értéket, az éjszakák pedig továbbra is trópusiak lesznek: a legalacsonyabb hőmérséklet 17 és 25 Celsius-fok között várható.
A meteorológiai szolgálat ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az intenzív hőhullám várhatóan a július első napjaiban is kitart.
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