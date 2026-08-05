Épületnek ütközött autójával kedden késő este egy 30 éves csíkszeredai férfi. A rendőrség szerint ittasan vezetett, ráadásul érvényes jogosítványa sem volt.

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Egy 30 éves csíkszeredai férfi autózott Csíkszeredában 23 óra körül, amikor – egyelőre tisztázatlan okból – elvesztette uralmát a jármű felett,

lesodródott az úttestről és egy épületnek csapódott.

Az ütközés következtében a sofőr megsérült, ezért kórházba szállították orvosi ellátásra – tudtuk meg a A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

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A helyszínen elvégzett alkoholszondás vizsgálat 0,61 mg/liter alkoholszintet mutatott ki a leheletében, ugyanakkor kiderült az is, hogy