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Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi

• Fotó: Csíki közlekedés és infók Facebook-csoport

Fotó: Csíki közlekedés és infók Facebook-csoport

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Épületnek ütközött autójával kedden késő este egy 30 éves csíkszeredai férfi. A rendőrség szerint ittasan vezetett, ráadásul érvényes jogosítványa sem volt.

Székelyhon

2026. augusztus 05., 08:582026. augusztus 05., 08:58

2026. augusztus 05., 10:062026. augusztus 05., 10:06

Egy 30 éves csíkszeredai férfi autózott Csíkszeredában 23 óra körül, amikor – egyelőre tisztázatlan okból – elvesztette uralmát a jármű felett,

lesodródott az úttestről és egy épületnek csapódott.

Az ütközés következtében a sofőr megsérült, ezért kórházba szállították orvosi ellátásra – tudtuk meg a A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

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A helyszínen elvégzett alkoholszondás vizsgálat 0,61 mg/liter alkoholszintet mutatott ki a leheletében, ugyanakkor kiderült az is, hogy

a férfi nem rendelkezik jogosítvánnyal.

Az ügyben jogosítvány nélküli járművezetés, alkohol befolyása alatti vezetés és gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indult büntetőeljárás.

• Fotó: Olvasói felvétel Galéria

Fotó: Olvasói felvétel

• Fotó: Olvasói felvétel Galéria

Fotó: Olvasói felvétel

Csíkszék Csíkszereda Baleset
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