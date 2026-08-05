Fotó: Csíki közlekedés és infók Facebook-csoport
Épületnek ütközött autójával kedden késő este egy 30 éves csíkszeredai férfi. A rendőrség szerint ittasan vezetett, ráadásul érvényes jogosítványa sem volt.
2026. augusztus 05., 08:582026. augusztus 05., 08:58
2026. augusztus 05., 10:062026. augusztus 05., 10:06
Egy 30 éves csíkszeredai férfi autózott Csíkszeredában 23 óra körül, amikor – egyelőre tisztázatlan okból – elvesztette uralmát a jármű felett,
Az ütközés következtében a sofőr megsérült, ezért kórházba szállították orvosi ellátásra – tudtuk meg a A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
A helyszínen elvégzett alkoholszondás vizsgálat 0,61 mg/liter alkoholszintet mutatott ki a leheletében, ugyanakkor kiderült az is, hogy
Az ügyben jogosítvány nélküli járművezetés, alkohol befolyása alatti vezetés és gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indult büntetőeljárás.
Fotó: Olvasói felvétel
Fotó: Olvasói felvétel
Nemsokára leér Tusnádfürdőig az az ellátóvezeték, amely a város vízellátását megfelelő módon tudja majd biztosítani. A vezetéképítés mellett a kiszolgáló létesítmények is készülnek, idén szeretnék befejezni a beruházást.
Medvét láttak Csíkszereda Taploca övezetében kedd délután, a lakosságot Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a veszélyre.
A 90 éve született Gaál András festőművész életművét bemutató időszakos kiállítás nyílik augusztus 6-án, csütörtökön 17 órától a Csíki Székely Múzeumban.
Elvesztette uralmát járműve felett hétfőn este Csíkszereda Brassó felöli bejáratánál egy 46 éves nő és a műanyag sávelválasztóknak ütközött – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Jelentősen megváltozott a Szent Anna-tó ökológiai állapota az elmúlt másfél évtizedben. A Sapientia EMTE és a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kollégái rámutattak az okokra és a lehetséges megoldásokat ismertettek.
Teljesen megsemmisült egy mintegy 200 négyzetméteres épület a hétfő hajnalban keletkezett tűzben Madéfalván. A lángokat csaknem háromórás beavatkozás után sikerült megfékezni.
Baleset történt Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál szombat este, rövid ideig torlódás alakult ki az érintett szakaszon.
Messze túlmutat a gasztronómiai versenyen a Csíkszeredai Pityókafesztivál, hiszen munkaközösségek, civil szervezetek, családtagok, baráti társaságok kikapcsolódási programjává formálódott az évek során. Szombaton újra megtelt élettel a park.
A Csíki Trans parkolási részlege arra figyelmezteti a lakosságot, hogy csaló SMS-ek terjednek, amelyekben a feladók parkolási pótdíj vagy bírság befizetésére szólítják fel a címzetteket, és egy gyanús linkre irányítják őket.
A csíkszeredai Suta-tó részleges feltöltésére még várni kell, de a túlfolyást szabályozó berendezéssel dolgoznak a gáton, és a gát alatti szakaszon is készül a vízelvezetést biztosító csatorna teljes újjáépítése.
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