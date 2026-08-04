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Meleg ebéd a gyermekeknek sok Hargita megyei községben

A fennmaradó összegeket átcsoportosítva tudnak meleg ebéd programokat indítani a pályázati programban részt vevő vidéki települések

A fennmaradó összegeket átcsoportosítva tudnak meleg ebéd programokat indítani a pályázati programban részt vevő vidéki települések

Fotó: Veres Nándor

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Számos településen már várják a finanszírozás első részletét abban a programban, amely házfelújításokra és a község adminisztratív kapacitásának növelésére nyújt támogatást. Sok helyen melegebéd-programot is indítanak a pályázati finanszírozásból.

Széchely István

2026. augusztus 04., 21:312026. augusztus 04., 21:31

Hosszú hónapokig késett az elindulása annak a programnak, amelyben vidéki települések számára biztosítanak EU-s pályázati finanszírozást rászoruló családok lakhatási körülményeinek a javítására, illetve szakemberek alkalmazására a helyi egészségügyi, szociális és tanügyi gondok feltérképezése és megoldása érdekében. Az előkészítése már több mint egy éve elkezdődött, ám Bukarestben a túlterheltség miatt lelassult az ügymenet, így elhúzódott a szerződéskötés a pályázati programban részt vevő községekkel.

Jelenleg negyven település szerepel a listán

Hargita megyében a késés miatt visszalépések is történtek, legutóbb már csak 28 községben várták a szerződés aláírását, hogy megkezdhessék a szociális, egészségügyi és iskolai tanácsadók alkalmazását.

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Hónapok óta alig történt elmozdulás abban a programban, amelyben EU-s finanszírozásból házfelújításokat végeznének és háromfős munkacsoportokkal erősítenék a szociális hálót számos településen. Hargita megyében azonban már van két pozitív példa.

A szerződéskötési folyamat május végén felgyorsult, és a programban részt vevő községek száma is megnőtt Hargita megyében:

jelenleg 40 település szerepel a listán, közülük 22-vel már megkötötték a szerződést is

– tudtuk meg Egyed Katalintól, a projekt megyei lebonyolítását irányító Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetőjétől.

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A már szerződéssel rendelkező községekben a nyár arról szól, hogy találjanak egészségügyi, oktatási és szociális tanácsadókat, és létrehozzák a pályázat által megkövetelt háromfős közösségi szakembercsoportokat. Ezen községek már igényelték a pályázati finanszírozás első, 30 százalékos részletét is.

Ez több mint félmillió lejt jelent községenként,

ugyanis a 2029-ig tartó programban összesen 1 762 000 lejes finanszírozást kap minden részt vevő település. Ennek egy részét, kötelező feltételként rászoruló családok otthonának a felújítására költhetik el, a szakemberek alkalmazásával a szociális hálót erősítik, ugyanakkor irodafelújításra és -felszerelésre is fordíthatnak pénzt, ezáltal növelve a község adminisztratív kapacitását.

Átcsoportosítják a fennmaradó összegeket a menzaprogramért

Az ügynökség munkatársai végigjárták a községeket a program lebonyolításáról egyeztetve, hiszen mindenhol felmerülnek sajátos igények, az viszont

egységes szándék szinte minden településen, ahol eddig nem volt melegebéd-program, hogy elindíthassák azt a gyermekek számára

– tudtuk meg Egyed Katalintól. E célból átcsoportosítják a pályázati finanszírozás fennmaradó összegeit is az érintett településeken.

• Fotó: Beliczay László Galéria

Fotó: Beliczay László

A szerződéskötési időszak elhúzódása miatt az eredetileg ötévesre ütemezett program hamarabb ér véget, így a háromfős szakembercsoportok bérköltsége is kisebb lesz, és az így megmaradó összegek teszik majd ki a meleg ebédek biztosításához szükséges pénz jó részét.

A pályázati program lebonyolítása szempontjából a szakemberhiány jelenti a legnagyobb nehézséget

az érintett településeken. Hargita megyében általános gond az, hogy nincsenek megfelelő végzettséggel rendelkező szociális munkások. A pályázat ugyan lehetővé teszi az érintett polgármesteri hivatalok számára, hogy egy szociális referens munkakörben dolgozó munkatársat alkalmazzanak a programban is, akinek a képzését is állják pályázati forrásból, ám ott, ahol ez valami okból nem megoldható, alig találnak megfelelő végzettséggel rendelkező külsős szociális munkást – tudtuk meg a megyei szociális kifizetési és felügyelőségi ügynökség vezetőjétől.

A pályázati programban részt vevő Hargita megyei községek: Bélbor, Bögöz, Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva, Csíkmadaras, Csíkpálfalva, Csíkrákos, Csíkszentdomokos, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Csíkszentmárton, Csíkszentmihály, Csíkszentsimon, Csíkszenttamás, Csíkszépvíz, Etéd, Farkaslaka, Fenyéd, Felsőboldogfalva, Galócás, Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, Gyergyótölgyes, Gyergyóvárhegy, Gyimesközéplok, Homoródalmás, Kányád, Kápolnásfalu, Kászonaltíz, Korond, Lövéte, Madéfalva, Máréfalva, Nagygalambfalva, Oklánd, Siménfalva, Szentábrahám, Újszékely, Vasláb.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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