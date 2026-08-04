Meleg ebéd a gyermekeknek sok Hargita megyei községben

A fennmaradó összegeket átcsoportosítva tudnak meleg ebéd programokat indítani a pályázati programban részt vevő vidéki települések
Fotó: Veres Nándor
Számos településen már várják a finanszírozás első részletét abban a programban, amely házfelújításokra és a község adminisztratív kapacitásának növelésére nyújt támogatást. Sok helyen melegebéd-programot is indítanak a pályázati finanszírozásból.
Hosszú hónapokig késett az elindulása annak a programnak, amelyben vidéki települések számára biztosítanak EU-s pályázati finanszírozást rászoruló családok lakhatási körülményeinek a javítására, illetve szakemberek alkalmazására a helyi egészségügyi, szociális és tanügyi gondok feltérképezése és megoldása érdekében. Az előkészítése már több mint egy éve elkezdődött, ám Bukarestben a túlterheltség miatt lelassult az ügymenet, így elhúzódott a szerződéskötés a pályázati programban részt vevő községekkel.
Hargita megyében a késés miatt visszalépések is történtek, legutóbb már csak 28 községben várták a szerződés aláírását, hogy megkezdhessék a szociális, egészségügyi és iskolai tanácsadók alkalmazását.
Hónapok óta alig történt elmozdulás abban a programban, amelyben EU-s finanszírozásból házfelújításokat végeznének és háromfős munkacsoportokkal erősítenék a szociális hálót számos településen. Hargita megyében azonban már van két pozitív példa.
A szerződéskötési folyamat május végén felgyorsult, és a programban részt vevő községek száma is megnőtt Hargita megyében:
– tudtuk meg Egyed Katalintól, a projekt megyei lebonyolítását irányító Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetőjétől.
A már szerződéssel rendelkező községekben a nyár arról szól, hogy találjanak egészségügyi, oktatási és szociális tanácsadókat, és létrehozzák a pályázat által megkövetelt háromfős közösségi szakembercsoportokat. Ezen községek már igényelték a pályázati finanszírozás első, 30 százalékos részletét is.
ugyanis a 2029-ig tartó programban összesen 1 762 000 lejes finanszírozást kap minden részt vevő település. Ennek egy részét, kötelező feltételként rászoruló családok otthonának a felújítására költhetik el, a szakemberek alkalmazásával a szociális hálót erősítik, ugyanakkor irodafelújításra és -felszerelésre is fordíthatnak pénzt, ezáltal növelve a község adminisztratív kapacitását.
Az ügynökség munkatársai végigjárták a községeket a program lebonyolításáról egyeztetve, hiszen mindenhol felmerülnek sajátos igények, az viszont
– tudtuk meg Egyed Katalintól. E célból átcsoportosítják a pályázati finanszírozás fennmaradó összegeit is az érintett településeken.
Fotó: Beliczay László
A szerződéskötési időszak elhúzódása miatt az eredetileg ötévesre ütemezett program hamarabb ér véget, így a háromfős szakembercsoportok bérköltsége is kisebb lesz, és az így megmaradó összegek teszik majd ki a meleg ebédek biztosításához szükséges pénz jó részét.
az érintett településeken. Hargita megyében általános gond az, hogy nincsenek megfelelő végzettséggel rendelkező szociális munkások. A pályázat ugyan lehetővé teszi az érintett polgármesteri hivatalok számára, hogy egy szociális referens munkakörben dolgozó munkatársat alkalmazzanak a programban is, akinek a képzését is állják pályázati forrásból, ám ott, ahol ez valami okból nem megoldható, alig találnak megfelelő végzettséggel rendelkező külsős szociális munkást – tudtuk meg a megyei szociális kifizetési és felügyelőségi ügynökség vezetőjétől.
A pályázati programban részt vevő Hargita megyei községek: Bélbor, Bögöz, Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva, Csíkmadaras, Csíkpálfalva, Csíkrákos, Csíkszentdomokos, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Csíkszentmárton, Csíkszentmihály, Csíkszentsimon, Csíkszenttamás, Csíkszépvíz, Etéd, Farkaslaka, Fenyéd, Felsőboldogfalva, Galócás, Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, Gyergyótölgyes, Gyergyóvárhegy, Gyimesközéplok, Homoródalmás, Kányád, Kápolnásfalu, Kászonaltíz, Korond, Lövéte, Madéfalva, Máréfalva, Nagygalambfalva, Oklánd, Siménfalva, Szentábrahám, Újszékely, Vasláb.
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