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Óvóhelyre küldték Tulcea megye északi részének lakóit

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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Ro-Alert figyelmeztetést adott ki kedden délután a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) Tulcea megye északi részének lakói számára, miután fennállt a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélye.

Székelyhon

2026. augusztus 04., 17:292026. augusztus 04., 17:29

A 16 óra körül kiküldött riasztásban a hatóságok arra kérték a térségben élőket, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és

lehetőség szerint húzódjanak pincékbe vagy polgári védelmi óvóhelyekre.

Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, azt tanácsolták, hogy maradjanak otthonukban, az ablakoktól és a külső falaktól távol.

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A riasztás várható időtartama 90 perc – számol be az Agerpres.

Belföld
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