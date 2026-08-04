Óvóhelyre küldték Tulcea megye északi részének lakóit

Ro-Alert figyelmeztetést adott ki kedden délután a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) Tulcea megye északi részének lakói számára, miután fennállt a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélye.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A 16 óra körül kiküldött riasztásban a hatóságok arra kérték a térségben élőket, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és

lehetőség szerint húzódjanak pincékbe vagy polgári védelmi óvóhelyekre.

Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, azt tanácsolták, hogy maradjanak otthonukban, az ablakoktól és a külső falaktól távol.

Hirdetés

A riasztás várható időtartama 90 perc – számol be az Agerpres.