Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen

A Kis-Küküllő vize most is sósabb a megengedettnél • Fotó: Haáz Vince

A Kis-Küküllő vize most is sósabb a megengedettnél

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Vízkorlátozást vezettek be több mezőségi településen, mert a kánikulában jelentősen nőtt a fogyasztás, és a hálózat nem bírja a terhelést. Bár a folyók vízszintje csökkent, Maros megye többi részén elegendő vizet tudnak biztosítani a lakosság ellátásához. A Kis-Küküllőn továbbra is a magas sótartalom okoz gondot.

Simon Virág

2026. augusztus 03., 20:492026. augusztus 03., 20:49

Az elmúlt napokban Maros megye több településén 30 Celsius-fok fölé emelkedett a levegő hőmérséklete a kora délutáni órákban, és az előrejelzések szerint ezen a héten akár 35 fok is lehet. A nagy melegben jelentősen megnőtt a vízfogyasztás, nemcsak az egyéni háztartásokban, hanem az állattenyésztő farmokon és a kertészetekben is.

Hirdetés

Az Aquaserv regionális vízszolgáltató igazgatójától, Sipos Leventétől érdeklődtünk a kánikula okozta kihívásokról.

A nyersvíz biztosításával nincsenek gondok

Marosvásárhelyen, bár a gát alatt látványosan alacsony a Maros vízszintje, egyelőre nincsenek gondok a nyersvíz biztosításával – nyilatkozta a Székelyhonnak az Aquaserv igazgatója.

Sipos Levente, az Aquaserv igazgatója • Fotó: Haáz Vince Galéria

Sipos Levente, az Aquaserv igazgatója

Fotó: Haáz Vince

Kiemelte: folyamatosan figyelik a vízfogyasztást és a Maros vízszintjének csökkenését is, felkészülve arra, hogy a folyó tovább apad.

Egyelőre nincsenek gondok, elegendő a vízmennyiség.

A Kis-Küküllő esetében továbbra is a víz sótartalma jelent gondot. Sipos Levente elmondta, az elmúlt időszakban, amikor az Országos Sóipari Társaság (Salrom) a korábbinál erősebb mikrorezgésekről számolt be a parajdi sóbányánál, a megengedettnél háromszor-négyszer nagyobb volt a Kis-Küküllő vizének sótartalma.

korábban írtuk

Egy szinttel magasabb mikrorengéseket és sósabb vizű Korond-patakot jelentett a Salrom Parajdról
Egy szinttel magasabb mikrorengéseket és sósabb vizű Korond-patakot jelentett a Salrom Parajdról

A sárga riasztási szintet meghaladó magnitúdójú mikrorengéseket mértek a parajdi sóbányánál, ezért javasolja a Salrom a narancssárga riasztási fokozat bevezetését.

Az elmúlt egy évben folyamatosan kétszer annyi sót tartalmazott a folyó vize, mint amennyit az ivóvíz előállításához szükséges nyersvíz tartalmazhat.

A sótalanítók mindenhol működnek, így a Kis-Küküllő menti települések ellátása is zavartalan.

Ahol bevezették a korlátozásokat

Augusztus 1-jétől, szombattól vízkorlátozást vezettek be a mezőségi településeken. Már csütörtökön értesítették az érintett polgármesteri hivatalokat – Mezőcsávás, Mezőbánd, Mezőrücs, Mezőbodon, Mezőkirályfalva, Örményes, Mezőszentpéter, Nagysármás, Mezőszilvás, Mezőpagocsa, Mezőmadaras – arról, hogy

kijelölt program szerint biztosítják az ivóvizet.

Sipos Leventétől megtudtuk, a szárazság miatt minden nyáron kiapadnak a mezőségi kutak, ezért a helyiek a vezetékes vizet használják az állatok etetésére és a növények öntözésére.

A Mezőségen csak meghatározott időszakokban van vezetékes ivóvíz • Fotó: Haáz Vince Galéria

A Mezőségen csak meghatározott időszakokban van vezetékes ivóvíz

Fotó: Haáz Vince

Ez több, mint amit a hálózat elbír, hiszen míg máshol ötven százalékkal nő a vízszolgáltatás, a Mezőségen három-négyszeresére emelkedik. A hálózat kibővítésén jelenleg is dolgoznak, és a tervek szerint év végére elkészülnek, így

várhatóan ez az utolsó nyár, amikor a vezetékek miatt kell korlátozni a szolgáltatást a Mezőségen.

Folyamatosan figyelik az egész hálózatot, illetve a fogyasztást, és egyelőre úgy látszik, a Mezőség mellett a kerelőszentpáli elosztónál lehet gond Búzásbesenyő ellátásával. Ott azonban még nem kellett korlátozást bevezetniük.

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
„Még sok mindent kell rendbe tennünk” – többet vár csapatától a Sepsi OSK edzője
Sikerült felrobbantani a Duna medrében álló sziklát, van esély az atomerőmű üzemben tartására
Megkezdte a felkészülést a VSK Székelyudvarhely, erős kerettel hangolnak a futsalbajnokságra
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Székelyhon

Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Székelyhon

Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
„Még sok mindent kell rendbe tennünk” – többet vár csapatától a Sepsi OSK edzője
Székely Sport

„Még sok mindent kell rendbe tennünk” – többet vár csapatától a Sepsi OSK edzője
Sikerült felrobbantani a Duna medrében álló sziklát, van esély az atomerőmű üzemben tartására
Krónika

Sikerült felrobbantani a Duna medrében álló sziklát, van esély az atomerőmű üzemben tartására
Megkezdte a felkészülést a VSK Székelyudvarhely, erős kerettel hangolnak a futsalbajnokságra
Székely Sport

Megkezdte a felkészülést a VSK Székelyudvarhely, erős kerettel hangolnak a futsalbajnokságra
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Nőileg

Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. augusztus 03., hétfő

A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás

Százhetvenöttel bővítik a fizetős parkolóhelyek számát Marosvásárhelyen, a Székely vértanúk emlékmű környékén is díjkötelesek lesznek a parkolók.

A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás
A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás
2026. augusztus 03., hétfő

A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás
Hirdetés
2026. augusztus 02., vasárnap

Két autó ütközött Nagysármáson, hét ember érintett a balesetben

Közúti balesethez riasztották vasárnap délután a nagysármási tűzoltókat. Két személygépkocsi ütközött, melyekben összesen 7-en utaztak.

Két autó ütközött Nagysármáson, hét ember érintett a balesetben
Két autó ütközött Nagysármáson, hét ember érintett a balesetben
2026. augusztus 02., vasárnap

Két autó ütközött Nagysármáson, hét ember érintett a balesetben
2026. augusztus 02., vasárnap

Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál

Lezárult a középiskolai iratkozás első szakasza, de a nyolcadik osztály végén meghozott döntés nem végleges. A pályaválasztás fontos állomás, ugyanakkor később is lehet irányt váltani.

Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál
Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál
2026. augusztus 02., vasárnap

Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál
2026. augusztus 02., vasárnap

Felborult egy autó Maros megyében, többen is utaztak benne

Lesodródott az útról és a felborult állt meg egy autó szombat éjjel Dicsőszentmártonban. A balesetnek egy könnyebb sérültje van.

Felborult egy autó Maros megyében, többen is utaztak benne
Felborult egy autó Maros megyében, többen is utaztak benne
2026. augusztus 02., vasárnap

Felborult egy autó Maros megyében, többen is utaztak benne
Hirdetés
2026. augusztus 01., szombat

Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván

Lakóház gyulldt ki a Görgényszentimréhez tartozó Kásván szombat délután.

Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván
Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván
2026. augusztus 01., szombat

Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván
2026. augusztus 01., szombat

Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut

Ezután nem csak kőfalakat és vizet láthatnak a Bözödújfalusi-tóból kimagasló Összetartozás templomához érkezők, hanem a hang- és fény installációkkal megalkotott kiállítást is, hogy átérezhetőbb legyen a víz alá süllyesztett falu története.

Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut
Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut
2026. augusztus 01., szombat

Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut
2026. július 30., csütörtök

Ahogy az várható volt: drágítanak a kulturális intézmények

Emelik a 2026–2027-es évadtól a Maros Megyei Tanácshoz tartozó több kulturális intézmény jegyárait, miközben új, egész napos kombinált belépőket is bevezetnek. A drágítás indoklásai a megyei önkormányzat ülésén is elhangzottak.

Ahogy az várható volt: drágítanak a kulturális intézmények
Ahogy az várható volt: drágítanak a kulturális intézmények
2026. július 30., csütörtök

Ahogy az várható volt: drágítanak a kulturális intézmények
Hirdetés
2026. július 30., csütörtök

Autó borult az árokba Segesvár közelében

Személygépkocsi borult az árokba Segesvár közelében csütörtök délelőtt, a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

Autó borult az árokba Segesvár közelében
Autó borult az árokba Segesvár közelében
2026. július 30., csütörtök

Autó borult az árokba Segesvár közelében
2026. július 30., csütörtök

Előrelépés történt a Koronka–Nagyernye terelőút megépítésében

„Kivettük a fiókból és jóváhagytuk a Koronka–Jedd–Nagyernye közötti kerülőút felülvizsgált tervét” – jelentette be közösségi oldalán Horațiu Cosma a közlekedésügyi minisztérium államtitkára. A fontos beruházást 2014-ben kezdték el.

Előrelépés történt a Koronka–Nagyernye terelőút megépítésében
Előrelépés történt a Koronka–Nagyernye terelőút megépítésében
2026. július 30., csütörtök

Előrelépés történt a Koronka–Nagyernye terelőút megépítésében
2026. július 29., szerda

Mezőgazdasági tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat

Mintegy 5 hektáron égő búzatáblához, valamint kigyulladt szalmabálák és bálázógéphez is riasztották szerdán a Maros megyei tűzoltókat.

Mezőgazdasági tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat
Mezőgazdasági tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat
2026. július 29., szerda

Mezőgazdasági tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!