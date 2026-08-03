Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen

A Kis-Küküllő vize most is sósabb a megengedettnél
Fotó: Haáz Vince
Vízkorlátozást vezettek be több mezőségi településen, mert a kánikulában jelentősen nőtt a fogyasztás, és a hálózat nem bírja a terhelést. Bár a folyók vízszintje csökkent, Maros megye többi részén elegendő vizet tudnak biztosítani a lakosság ellátásához. A Kis-Küküllőn továbbra is a magas sótartalom okoz gondot.
Az elmúlt napokban Maros megye több településén 30 Celsius-fok fölé emelkedett a levegő hőmérséklete a kora délutáni órákban, és az előrejelzések szerint ezen a héten akár 35 fok is lehet. A nagy melegben jelentősen megnőtt a vízfogyasztás, nemcsak az egyéni háztartásokban, hanem az állattenyésztő farmokon és a kertészetekben is.
Az Aquaserv regionális vízszolgáltató igazgatójától, Sipos Leventétől érdeklődtünk a kánikula okozta kihívásokról.
Marosvásárhelyen, bár a gát alatt látványosan alacsony a Maros vízszintje, egyelőre nincsenek gondok a nyersvíz biztosításával – nyilatkozta a Székelyhonnak az Aquaserv igazgatója.
Sipos Levente, az Aquaserv igazgatója
Fotó: Haáz Vince
Kiemelte: folyamatosan figyelik a vízfogyasztást és a Maros vízszintjének csökkenését is, felkészülve arra, hogy a folyó tovább apad.
A Kis-Küküllő esetében továbbra is a víz sótartalma jelent gondot. Sipos Levente elmondta, az elmúlt időszakban, amikor az Országos Sóipari Társaság (Salrom) a korábbinál erősebb mikrorezgésekről számolt be a parajdi sóbányánál, a megengedettnél háromszor-négyszer nagyobb volt a Kis-Küküllő vizének sótartalma.
A sárga riasztási szintet meghaladó magnitúdójú mikrorengéseket mértek a parajdi sóbányánál, ezért javasolja a Salrom a narancssárga riasztási fokozat bevezetését.
Az elmúlt egy évben folyamatosan kétszer annyi sót tartalmazott a folyó vize, mint amennyit az ivóvíz előállításához szükséges nyersvíz tartalmazhat.
Augusztus 1-jétől, szombattól vízkorlátozást vezettek be a mezőségi településeken. Már csütörtökön értesítették az érintett polgármesteri hivatalokat – Mezőcsávás, Mezőbánd, Mezőrücs, Mezőbodon, Mezőkirályfalva, Örményes, Mezőszentpéter, Nagysármás, Mezőszilvás, Mezőpagocsa, Mezőmadaras – arról, hogy
Sipos Leventétől megtudtuk, a szárazság miatt minden nyáron kiapadnak a mezőségi kutak, ezért a helyiek a vezetékes vizet használják az állatok etetésére és a növények öntözésére.
A Mezőségen csak meghatározott időszakokban van vezetékes ivóvíz
Fotó: Haáz Vince
Ez több, mint amit a hálózat elbír, hiszen míg máshol ötven százalékkal nő a vízszolgáltatás, a Mezőségen három-négyszeresére emelkedik. A hálózat kibővítésén jelenleg is dolgoznak, és a tervek szerint év végére elkészülnek, így
Folyamatosan figyelik az egész hálózatot, illetve a fogyasztást, és egyelőre úgy látszik, a Mezőség mellett a kerelőszentpáli elosztónál lehet gond Búzásbesenyő ellátásával. Ott azonban még nem kellett korlátozást bevezetniük.
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