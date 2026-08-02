2026. augusztus 01., szombat

Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut

Ezután nem csak kőfalakat és vizet láthatnak a Bözödújfalusi-tóból kimagasló Összetartozás templomához érkezők, hanem a hang- és fény installációkkal megalkotott kiállítást is, hogy átérezhetőbb legyen a víz alá süllyesztett falu története.