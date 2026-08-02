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Két autó ütközött Nagysármáson, hét ember érintett a balesetben

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Közúti balesethez riasztották vasárnap délután a nagysármási tűzoltókat. Két személygépkocsi ütközött, melyekben összesen 7-en utaztak.

Székelyhon

2026. augusztus 02., 17:072026. augusztus 02., 17:07

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a balesetben érintett két járműben összesen heten utaztak. A mentőszolgálat munkatársai valamennyi érintettet megvizsgálták a helyszínen,

súlyos sérülés nem történt, az érintettek a kórházi ellátást visszautasították.

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A tűzoltók biztosították a helyszínt tűzvédelmi szempontból, a baleset miatt rövid időre mindkét irányban leállt a forgalom az érintett szakaszon.

Marosszék Baleset
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