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Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut Ezután nem csak kőfalakat és vizet láthatnak a Bözödújfalusi-tóból kimagasló Összetartozás templomához érkezők, hanem a hang- és fény installációkkal megalkotott kiállítást is, hogy átérezhetőbb legyen a víz alá süllyesztett falu története. Hajnal Csilla 2026. augusztus 01., 10:522026. augusztus 01., 10:52 2026. augusztus 01., 11:042026. augusztus 01., 11:04

Fotó: Haáz Vince

Ezután nem csak kőfalakat és vizet láthatnak a Bözödújfalusi-tóból kimagasló Összetartozás templomához érkezők, hanem a hang- és fény installációkkal megalkotott kiállítást is, hogy átérezhetőbb legyen a víz alá süllyesztett falu története.

Hajnal Csilla 2026. augusztus 01., 10:522026. augusztus 01., 10:52 2026. augusztus 01., 11:042026. augusztus 01., 11:04

Két éve szentelték fel az Összetartozás templomát, amelynek kőfalán hat felekezet nyelvén olvasható az egyházi köszöntés – emlékeztetve a Bözödújfaluban évszázadokig békében élt színes közösségre, amelyet a falurombolás áldozatává tett a múlt rendszer, majd 1992-re teljesen a víz alá került. Az egykori katolikus templomból megmaradt, vízből kiálló kőtorony tíz éve összedőlt. Csibi Attila Zoltán, Maros megyei RMDSZ-elnök kezdeményezésére épült fel az új templom, a hat felekezet közös emlékének jelképeként. korábban írtuk Mindig csak toronyiránt – újjászületett emlékezés a bözödújfalusi víztározónál Szombaton felszentelték a Bözödújfalusi-tóból kimagasló Összetartozás templomát, amelynek kőfalán hat felekezet „nyelvén” olvasható az egyházi köszöntés. Mindez arra emlékezteti az odalátogatót, hogy valamikor hat felekezet otthona volt ez a völgy. Hirdetés Élő örökség Péntek este pedig új művészi alkotást, egy emlékezeti teret adtak át a helyszínen: Hugyecsek Balázs, szentendrei vizuális művész hang- és fényinstallációját mutatták be a nagyközönségnek, amelynek kurátora Kinda István volt. Átyin Andrea Kata, a Bözödújfaluért Egyesület elnöke köszöntőbeszédében hangsúlyozta az emlékezés fontosságát, amely életben tartja mindazt, amit egy kegyetlen rendszer elvett egy összetartó, békés közösségtől.

Csibi Attila Zoltán kezdeményezésére épült fel az új templom, a hat felekezet közös emlékének jelképeként Fotó: Haáz Vince

Csibi Attila Zoltán, aki egyben tiszteletbeli bözödújfalvi is, beszédében arra adott választ, miért van szükség egy új kiállításra itt, hiszen mindenki ismeri az elárasztott falu történetét. „Mi emlékezünk, még ismerjük a neveket, tudjuk és hallottuk az elbeszéléseket, ismerjük azokat az arcokat is, és amíg élünk talán meg is jegyezzük. De egyszer

eljön egy nemzedék, amelynek már senki sem tud személyes emléket továbbadni, nekik ez lesz az első kiállítás, ahol találkoznak Bözödújfalu történetével

– emelte ki a politikus. „Édesanyám, mennünk kell!” A kiállítást Kinda István társadalomkutató és múzeumi kurátor mutatta be, akinek az egykori falu nem csak egy kutatási terület volt, hanem ahogy fogalmazott, „egy teleírt lap a családi krónikából”, hiszen több nyarat töltött itt gyerekkorában. „Miközben a múzeum a múlt emlékeit őrzi, küldetését ma már a legkorszerűbb technológiák segítségével tudja a leghatékonyabban betölteni” – fejtette ki a kurátor, hangsúlyozva, hogy a kőből épült falak önmagukon túl nem mesélnek arról a közösségről, amely egykor létrehozta és éltette ezt a települést, ezért volt szükség a 21. század eszközeire is.

Kinda István, a kiállítás kurátora személyesen is kötődik Bözödújfaluhoz Fotó: Haáz Vince

A kiállítás valójában egy információs hálózat, amely a fizikai térből átvezet a digitális emlékezetbe,

felelevenítve a falu mindennapi életét, az ott élők emlékeit.

Hugyecsek Balázs, szentendrei vizuális művész, kivitelező pedig a fényinstallációja kapcsán elmondta, alapötlete az volt, hogy „valahogy hozzuk vissza annyira vizet ebbe térbe, amennyire még nem fájó, de mégis emlékeztet minket valamire, ami 1988-ban és azt követő időszakban történt.”

Hugyecsek Balázs, szentendrei vizuális művész hang- és fényinstallációját mutatták be a nagyközönségnek Fotó: Haáz Vince

Az eseményt a Grazioso Vonósnégyes előadása tette még emlékezetesebbé, majd sötétedés után először gyulladt fel a víztükrön is megcsillanó fényjáték és a Bözödújfalu hangulatát megidéző beszélgetések. A hullámsírba temetett faluról információs táblák és QR-kódokkal elérhető hanganyagok is „mesélnek” az odaérkezőknek, akik

a torony tetejébe érve Bözödújfalu utolsó szívdobbanásait is átélhetik ezentúl.

A toronynál rá lehet kapcsolódni az Összetartozás temploma wifi-hálózatra, illetve mostantól minden nap délben és éjfélkor – felvételről szóló – harangszó jelzi: élet volt itt évszázadokon át.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince