Magántóból lophattak halat: öt személy ellen indult eljárás Maros megyében

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Fotó: Orbán Orsolya
Öt személyt őrizetbe vettek, kettőt közülük pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek, miután a rendőrség felszámolt egy csoportot, amely a gyanú szerint hónapokon át rendszeresen halat lopott egy magántóból Maros megyében.
A gyanú szerint az öt férfi 2026 áprilisa és júniusa között összehangoltan tevékenykedett, és egy Kissályiban található magántóból tulajdonítottak el halállományt. A bűncselekmények elkövetéséhez
A bizonyítékok összegyűjtése érdekében a rendőrök – a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak támogatásával – nyolc házkutatást tartottak Mezőceked, Mezőzáh és Mezőméhes községekben.
Az akció során öt, 25 és 100 méter közötti hosszúságú, tiltott halászhálót, valamint egy csónakot foglaltak le. A nyomozók szerint ezeket a haltolvajok a bűncselekmények elkövetéséhez használták. A szerdán őrizetbe vett öt gyanúsított 24 és 70 év közötti, Mezőméhes, Mezősályi és Marosludas térségéből származó férfi. Közülük egy
A rendőrség közlése szerint a nyomozás továbbra is folyamatban van a bűncselekmény minden részletének feltárása érdekében.
Őrizetbe vettek a segesvári közlekedési rendőrök egy 19 éves, héjjasfalvi fiatalembert, aki jogosítvány nélkül és alkoholos befolyásoltság alatt vezetve balesetet szenvedett.
Megemelik és szigetelik a marosvásárhelyi vár falának egyik szakaszát, átalakítják a Vársétány felőli bejáratot, és új, egységes arculatú faházakat telepítenek az árusok számára. A költségvetésről a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén döntenek.
Tűz ütött ki Mezősályi községben kedden este: szénabálák gyulladtak ki, és fennállt a veszélye, hogy átterjed egy gazdasági épületre is.
Közlekedési baleset történt Marosvásárhelyen kedden, ahol egy elektromos személygépkocsi és egy furgon ütközött össze. A balesetet szenvedett elektromos autó sofőrjét kórházba is szállították.
Családi asztal köré ülve beszéltek hétfőn a Vásárhelyi Forgatag szervezői a sajtónak arról, hogy idén is lesz Marosvásárhelynek magyar közösségi rendezvénye augusztus végén, ahol mindenkinek jut egy hely a közös asztal körül.
Kerékpárosokat, elektromos rollerrel közlekedőket és gyalogosokat igazoltattak, illetve ellenőriztek az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrök, több büntetést is kiróva.
Idén 34 diákot írattak be a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum előkészítő osztályába, amely meghaladja a törvényben előírt legmagasabb létszámot. A tanfelügyelőség azonban határozott választ adott a kialakult helyzetre.
Kisebb költségvetéssel, de idén is megszervezik a Nyárádmente Fesztivál, amelynek fő helyszíne Nyárádszereda. A programok nagy része július 29. és augusztus 2. között zajlik.
Bár nem zökkenőmentes a tömbházak támogatott hőszigetelési folyamata, mégis hosszú a várólista Marosvásárhelyen. Akik nem kerültek be az uniós pénzekből támogatott programba, kérhetik az átcsoportosítást. Igaz, ehhez saját hozzájárulás is szükséges.
Kezdődik a City in the Park programsorozat Marosvásárhelyen a Cserealja Parkban, ahol egész nyáron, minden szombaton ingyenes programokkal várják a családokat és minden korosztályt.
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