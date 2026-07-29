Magántóból lophattak halat: öt személy ellen indult eljárás Maros megyében

Öt személyt őrizetbe vettek, kettőt közülük pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek, miután a rendőrség felszámolt egy csoportot, amely a gyanú szerint hónapokon át rendszeresen halat lopott egy magántóból Maros megyében.

Székelyhon 2026. július 29., 15:312026. július 29., 15:31

A gyanú szerint az öt férfi 2026 áprilisa és júniusa között összehangoltan tevékenykedett, és egy Kissályiban található magántóból tulajdonítottak el halállományt. A bűncselekmények elkövetéséhez

a törvény által tiltott halászeszközöket használtak.

A bizonyítékok összegyűjtése érdekében a rendőrök – a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak támogatásával – nyolc házkutatást tartottak Mezőceked, Mezőzáh és Mezőméhes községekben. Hirdetés Az akció során öt, 25 és 100 méter közötti hosszúságú, tiltott halászhálót, valamint egy csónakot foglaltak le. A nyomozók szerint ezeket a haltolvajok a bűncselekmények elkövetéséhez használták. A szerdán őrizetbe vett öt gyanúsított 24 és 70 év közötti, Mezőméhes, Mezősályi és Marosludas térségéből származó férfi. Közülük egy

24 és egy 30 éves gyanúsított esetében elrendelték a 30 napos előzetes letartóztatást.