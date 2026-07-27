Nyárádmente Fesztivál: mini változatban, de idén is megtartják

Néptánctalálkozó is lesz
Fotó: Haáz Vince
Kisebb költségvetéssel, de idén is megszervezik a Nyárádmente Fesztivál, amelynek fő helyszíne Nyárádszereda. A programok nagy része július 29. és augusztus 2. között zajlik.
Idén is megszervezik a hagyományos Nyárádmente Fesztivált, igaz kisebb költségvetéssel, inkább a közösségformáló programokra összpontosítva. Az elmúlt hétvégén már megtartották a gyalogtúrát és a közös biciklizést, de a programok java hétvégén lesz.
Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármester legutóbbi önkormányzati beszámolójában beszélt arról, hogy a gazdasági és politikai bizonytalanság ellenére megszervezik a fesztivált, de mini változatban. Ez azt jelenti, hogy elsősorban
Ami a kiadásokat illeti, Nyárádszereda rendelkezik pályázatból megvásárolt színpaddal, fény- és hangtechnikával, Maros Megye Tanácsától pedig a kistérségi rendezvények számára biztosított alapból kaptak támogatást – próbálnak úgy gazdálkodni, hogy a helyi költségvetést ne terhelje meg a fesztivál.
Hétvégén már kerékpároztak
Fotó: Nyárádmente Fesztivál
Lesz kézműves vásár, fellépnek a nyárádmenti tehetségek, gyerekkaraoke-vetélkedőt tartanak, de nem marad el a történelmi séta, a könyvbemutató, a retró- és ifjúsági bulik és a szabadtéri filmvetítés sem. Megnyitják a Padlásmúzeumot, és lesz tűzijáték is. A közeli települések is bekapcsolódnak, a horgászversenyt Nyárádgálfalván tartják, az idén első alkalommal megszervezett Nyárádmenti Trail Challenge verseny útvonala pedig több települést érint.
A részletes program megtalálható az esemény Facebook-oldalán.
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