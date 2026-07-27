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Nyárádmente Fesztivál: mini változatban, de idén is megtartják

Néptánctalálkozó is lesz • Fotó: Haáz Vince

Néptánctalálkozó is lesz

Fotó: Haáz Vince

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Kisebb költségvetéssel, de idén is megszervezik a Nyárádmente Fesztivál, amelynek fő helyszíne Nyárádszereda. A programok nagy része július 29. és augusztus 2. között zajlik.

Simon Virág

2026. július 27., 14:272026. július 27., 14:27

Idén is megszervezik a hagyományos Nyárádmente Fesztivált, igaz kisebb költségvetéssel, inkább a közösségformáló programokra összpontosítva. Az elmúlt hétvégén már megtartották a gyalogtúrát és a közös biciklizést, de a programok java hétvégén lesz.

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Szűkös a költségvetés

Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármester legutóbbi önkormányzati beszámolójában beszélt arról, hogy a gazdasági és politikai bizonytalanság ellenére megszervezik a fesztivált, de mini változatban. Ez azt jelenti, hogy elsősorban

azokra a programokra összpontosítanak, amelyek iránt nagy érdeklődés volt az elmúlt években.

Ami a kiadásokat illeti, Nyárádszereda rendelkezik pályázatból megvásárolt színpaddal, fény- és hangtechnikával, Maros Megye Tanácsától pedig a kistérségi rendezvények számára biztosított alapból kaptak támogatást – próbálnak úgy gazdálkodni, hogy a helyi költségvetést ne terhelje meg a fesztivál.

Hétvégén már kerékpároztak • Fotó: Nyárádmente Fesztivál Galéria

Hétvégén már kerékpároztak

Fotó: Nyárádmente Fesztivál

Színes programok

Lesz kézműves vásár, fellépnek a nyárádmenti tehetségek, gyerekkaraoke-vetélkedőt tartanak, de nem marad el a történelmi séta, a könyvbemutató, a retró- és ifjúsági bulik és a szabadtéri filmvetítés sem. Megnyitják a Padlásmúzeumot, és lesz tűzijáték is. A közeli települések is bekapcsolódnak, a horgászversenyt Nyárádgálfalván tartják, az idén első alkalommal megszervezett Nyárádmenti Trail Challenge verseny útvonala pedig több települést érint.

A részletes program megtalálható az esemény Facebook-oldalán.

Marosszék Nyárádszereda
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